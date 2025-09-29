La Capital | La Ciudad | taxista

El taxista que consumió alcohol y marihuana en Arroyito recibirá una "sanción ejemplar"

La Secretaría de Control y Convivencia confirmó que el chofer estaba en un sector peatonalizado por el programa La Noche en mi Barrio

29 de septiembre 2025 · 11:50hs
El taxista de 46 años no pudo salir de la zona norte manejando.

El último fin de semana comenzó con un taxista denunciado por consumo de alcohol y marihuana en la zona norte de Rosario. Ante la repercusión que tuvo el operativo, fuentes oficiales anticiparon este lunes que el conductor recibirá una "sanción ejemplar" para sostener la línea de las medidas adoptadas en otros episodios similares.

El subsecretario de Control y Convivencia, Ezequiel Brocchi, ratificó que la Municipalidad retuvo la licencia de conducir del chofer de 46 años identificado el último viernes. En diálogo con LT8 opinó que los resultados de los test ameritan la inhabilitación en el servicio público, aunque la decisión está fuera de la órbita de la cartera.

De acuerdo al reporte de los agentes de tránsito, el automovilista tenía 2,77 gramos de alcohol por litro de sangre. El funcionario advirtió que este tipo de mediciones son "excepcionales, tanto en taxistas como en conductores particulares". Luego recordó que la mayoría de los exámenes positivos no llegan a 0,5 gl en los operativos de rutina.

Un taxista borracho en La Noche en mi Barrio

"Este caso fue muy particular porque se dio dentro de una peatonalización", señaló Brocchi respecto del chofer denunciado el último viernes. Así confirmó que el procedimiento se llevó a cabo en simultáneo con una nueva edición de La Noche en mi Barrio en Arroyito, de modo que no había tránsito vehicular habilitado sobre Avellaneda en ese momento.

De acuerdo al relato de los inspectores, el taxi estaba estacionado entre José Ingenieros y Almafuerte, sobre la mano que va hacia el sur. El conductor pidió permiso para salir alrededor de las 20.30 y los agentes de la Secretaría de Control advirtieron rápidamente que no estaba en condiciones de manejar.

Dado que las calles estaban cerradas, el personal municipal que vigilaba la zona fue a acompañar al chofer para que saliera entre los peatones. "Entonces notan que no conduce bien, lo hacen frenar y perciben el olor a alcohol", detalló el funcionario.

El primer examen dio un resultado altísimo. Por protocolo, el taxista también se sometió a un narcotest y así se comprobó que había consumido marihuana, además de las bebidas no autorizadas. A partir de estas mediciones, la Secretaría de Movilidad planea aplicar una sanción ejemplar para prevenir que se repitan estas irregularidades graves.

