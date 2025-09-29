Repudio a los cantos antisemitas entonados por estudiantes en su viaje de egresados

Alumnos del Colegio Humanos fueron filmados en Bariloche mientras cantaban y el video se viralizó. Milei condenó el episodio. Cuneo Libarona realizó una denuncia penal

La escuela implicada fue reconocida como embajadora mundial de la paz en 2019

Un grupo de estudiantes del Colegio Humanos de Canning protagonizó un episodio de antisemitismo durante su viaje de egresados en Bariloche . Mientras viajaban en un micro, los jóvenes cantaron la frase “Hoy quemamos judíos” , situación que quedó registrada en un video viralizado en redes sociales.

El material muestra también al coordinador de la empresa a cargo del viaje sumándose a los cánticos. La difusión de las imágenes generó un repudio generalizado en el ámbito político, judicial y educativo.

El Colegio Humanos publicó un mensaje en sus redes sociales en el que expresó: “Repudiamos energéticamente el accionar de un grupo de alumnos” . La institución también cuestionó la actitud de la empresa organizadora del viaje y aclaró que no tiene vínculo con sus prácticas ni con los mensajes difundidos.

CANTOS ANTISEMITAS EN UN VIAJE DE EGRESADOS Y ARENGA DEL COORDINADOR: HAY DENUNCIA - La causa recayó sobre los alumnos del colegio Humanos de Canning, la empresa Baxxter y el coordinador. - En su cuenta de X, el presidente Javier Milei calfiicó lo ocurrido de "repudiable". pic.twitter.com/isvKkNV8Rh

“Los cánticos no representan en lo absoluto los valores de nuestra escuela, basada en el respeto, la inclusión y la convivencia democrática”, subrayó la institución. Además, informó que tomará medidas internas frente al episodio.

>> Leer más: Repudiable antisemitismo en la previa de un clásico del ascenso

Desde la empresa Baxxter, responsable del viaje, también emitieron un comunicado. “Deseamos expresar categórico y enérgico rechazo. No compartimos bajo ningún concepto los dichos aberrantes expresados por el grupo”, señalaron.

La compañía agregó que redoblará sus esfuerzos para que hechos similares no vuelvan a repetirse y remarcó que su tarea se orienta a promover valores de unión, respeto y solidaridad.

El posteo de Milei y la denuncia penal

El presidente Javier Milei reaccionó a la viralización de las imágenes con un escueto posteo en su cuenta de X: “REPUDIABLE”.

Por su parte, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, presentó una denuncia penal en los tribunales federales de Retiro para que se investigue lo sucedido.