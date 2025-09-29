La Capital | Información General | antisemita

Repudio a los cantos antisemitas entonados por estudiantes en su viaje de egresados

Alumnos del Colegio Humanos fueron filmados en Bariloche mientras cantaban y el video se viralizó. Milei condenó el episodio. Cuneo Libarona realizó una denuncia penal

29 de septiembre 2025 · 13:42hs
La escuela implicada fue reconocida como embajadora mundial de la paz en 2019

La escuela implicada fue reconocida como embajadora mundial de la paz en 2019

Un grupo de estudiantes del Colegio Humanos de Canning protagonizó un episodio de antisemitismo durante su viaje de egresados en Bariloche. Mientras viajaban en un micro, los jóvenes cantaron la frase “Hoy quemamos judíos”, situación que quedó registrada en un video viralizado en redes sociales.

El material muestra también al coordinador de la empresa a cargo del viaje sumándose a los cánticos. La difusión de las imágenes generó un repudio generalizado en el ámbito político, judicial y educativo.

Embed

El comunicado del colegio y de la empresa de viajes

El Colegio Humanos publicó un mensaje en sus redes sociales en el que expresó: “Repudiamos energéticamente el accionar de un grupo de alumnos”. La institución también cuestionó la actitud de la empresa organizadora del viaje y aclaró que no tiene vínculo con sus prácticas ni con los mensajes difundidos.

“Los cánticos no representan en lo absoluto los valores de nuestra escuela, basada en el respeto, la inclusión y la convivencia democrática”, subrayó la institución. Además, informó que tomará medidas internas frente al episodio.

>> Leer más: Repudiable antisemitismo en la previa de un clásico del ascenso

Desde la empresa Baxxter, responsable del viaje, también emitieron un comunicado. “Deseamos expresar categórico y enérgico rechazo. No compartimos bajo ningún concepto los dichos aberrantes expresados por el grupo”, señalaron.

La compañía agregó que redoblará sus esfuerzos para que hechos similares no vuelvan a repetirse y remarcó que su tarea se orienta a promover valores de unión, respeto y solidaridad.

El posteo de Milei y la denuncia penal

El presidente Javier Milei reaccionó a la viralización de las imágenes con un escueto posteo en su cuenta de X: “REPUDIABLE”.

Embed

Por su parte, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, presentó una denuncia penal en los tribunales federales de Retiro para que se investigue lo sucedido.

Noticias relacionadas
En octubre el cronograma de pagos de Anses presentará modificaciones

Anses: el cronograma de pagos de octubre presenta un cambio

El pozo millonario que se jugará el próximo miércoles

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante que dejó el sorteo de este domingo

La Provincia dio a conocer el cronograma de pagos de sueldos para los trabajadores estatales

Cuándo se depositan los sueldos de los estatales de Santa Fe: el cronograma, día por día

Dos marcas de aceite de oliva fueron vetadas por la Anmat 

Anmat prohibió dos marcas de aceite de oliva por ser riesgosas para la salud

Ver comentarios

Las más leídas

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

Pepe Grimolizzi: Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol

Pepe Grimolizzi: "Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol"

Otro barra de Newells preso: cayó Zapa entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos

Otro barra de Newell's preso: cayó "Zapa" entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos

La nueva marca que alcanzará Franco Colapinto en la Fórmula 1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Franco Colapinto en la Fórmula 1, en el GP de Singapur

Lo último

Dengue: en Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna y sigue la campaña

Dengue: en Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna y sigue la campaña

Los particulares cambios que propuso James Vowles, director de Williams, a la Fórmula 1

Los particulares cambios que propuso James Vowles, director de Williams, a la Fórmula 1

Repudio a los cantos antisemitas entonados por estudiantes en su viaje de egresados

Repudio a los cantos antisemitas entonados por estudiantes en su viaje de egresados

Dengue: en Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna y sigue la campaña

La vicegobernadora Gisella Scaglia aseguró que la provincia es la que más dosis colocó en el país. Habló de una campaña "inédita"

Dengue: en Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna y sigue la campaña
Otro barra de Newells preso: cayó Zapa entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos
Policiales

Otro barra de Newell's preso: cayó "Zapa" entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años
La Ciudad

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

Cumpleaños de terror: la policía la despertó en su pieza por un allanamiento erróneo
La Ciudad

Cumpleaños de terror: la policía la despertó en su pieza por un allanamiento erróneo

El taxista que consumió alcohol y marihuana en Arroyito recibirá una sanción ejemplar
La Ciudad

El taxista que consumió alcohol y marihuana en Arroyito recibirá una "sanción ejemplar"

Un condenado a prisión perpetua por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo
Policiales

Un condenado a prisión perpetua por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

Pepe Grimolizzi: Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol

Pepe Grimolizzi: "Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol"

Otro barra de Newells preso: cayó Zapa entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos

Otro barra de Newell's preso: cayó "Zapa" entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos

La nueva marca que alcanzará Franco Colapinto en la Fórmula 1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Franco Colapinto en la Fórmula 1, en el GP de Singapur

En Newells vencen 14 contratos de futbolistas, una tarea urgente de la futura dirigencia

En Newell's vencen 14 contratos de futbolistas, una tarea urgente de la futura dirigencia

Ovación
La nueva marca que alcanzará Franco Colapinto en la Fórmula 1, en el GP de Singapur
Ovación

La nueva marca que alcanzará Franco Colapinto en la Fórmula 1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Franco Colapinto en la Fórmula 1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Franco Colapinto en la Fórmula 1, en el GP de Singapur

Un exigente desafío para Franco Colapinto: días, horarios y TV del GP de Singapur

Un exigente desafío para Franco Colapinto: días, horarios y TV del GP de Singapur

El duro momento que atraviesa Lewis Hamilton tras perder a su perro Roscoe

El duro momento que atraviesa Lewis Hamilton tras perder a su perro Roscoe

Policiales
Otro barra de Newells preso: cayó Zapa entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos
Policiales

Otro barra de Newell's preso: cayó "Zapa" entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos

Un condenado a prisión perpetua por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Un condenado a prisión perpetua por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven

La Ciudad
Dengue: en Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna y sigue la campaña
Salud

Dengue: en Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna y sigue la campaña

Qué se sabe de World2Fly, la aerolínea española que conectará Rosario-Madrid

Qué se sabe de World2Fly, la aerolínea española que conectará Rosario-Madrid

Cumpleaños de terror: la policía la despertó en su pieza por un allanamiento erróneo

Cumpleaños de terror: la policía la despertó en su pieza por un allanamiento erróneo

Aeropuerto: ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos Rosario-Madrid

Aeropuerto: ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos Rosario-Madrid

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana
La Ciudad

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

Villa Hortensia viajó a la Edad Media y celebró a Tolkien en La Comarca
La Ciudad

Villa Hortensia viajó a la Edad Media y celebró a Tolkien en La Comarca

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 
La Ciudad

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven
POLICIALES

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven

Rosario presentó en la FIT 2025 un innovador portal de promoción turística
La Ciudad

Rosario presentó en la FIT 2025 un innovador portal de promoción turística

Con embajadores de Newells, Argentina venció a Cuba en su debut en el Mundial sub-20
Ovación

Con embajadores de Newell's, Argentina venció a Cuba en su debut en el Mundial sub-20

Central viajó a La Plata con una clara misión y metió mucho efectivo en sus bolsillos

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central viajó a La Plata con una clara misión y metió mucho "efectivo" en sus bolsillos

El tiempo en Rosario: un lunes muy agradable en una semana de mucho calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un lunes muy agradable en una semana de mucho calor

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de $4.200.000.000
Información General

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de $4.200.000.000

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

Por Javier Felcaro
Política

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

El objeto encontrado en un campo chaqueño sería parte de un cohete
Información General

El objeto encontrado en un campo chaqueño sería parte de un cohete

Podrían darle salidas transitorias al capellán de la dictadura Von Wernich
Información General

Podrían darle salidas transitorias al capellán de la dictadura Von Wernich

Toma forma el nuevo tablero político del Concejo Municipal de Rosario

Por Álvaro Maté
Política

Toma forma el nuevo tablero político del Concejo Municipal de Rosario

Las fuerzas federales en Rosario se quedaron sin cobertura médica

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Las fuerzas federales en Rosario se quedaron sin cobertura médica

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año
La Ciudad

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

Los juegos de rol como forma de encuentro: Rosario vivió su fiesta rolera más grande
Novedades

Los juegos de rol como forma de encuentro: Rosario vivió su fiesta rolera más grande

Crimen en Capitán Bermúdez: una anciana maniatada y golpeada
Policiales

Crimen en Capitán Bermúdez: una anciana maniatada y golpeada

Más que borracho en Arroyito: un taxista, positivo de alcoholemia y marihuana
La Ciudad

Más que borracho en Arroyito: un taxista, positivo de alcoholemia y marihuana

El país estaba al borde de la hiperinflación: Milei atacó a la casta en La Rural
Política

"El país estaba al borde de la hiperinflación": Milei atacó a la "casta" en La Rural

Crimen filmado en Rosario: el asesinato que se asemeja al caso de Florencio Varela
Policiales

Crimen filmado en Rosario: el asesinato que se asemeja al caso de Florencio Varela