Más que borracho en Arroyito: un taxista dio positivo los test de alcoholemia y marihuana

La Municipalidad envió el vehículo al corralón luego los exámenes y la licencia del auto quedó suspendida provisoriamente

La Secretaría de Control y Convivencia de Rosario detectó este viernes que un taxista iba manejando alcoholizado por la zona norte. Además del test correspondiente, las autoridades comprobaron que el chofer en servicio había consumido marihuana y decidieron sacar el auto de circulación.

El operativo se llevó a cabo a la noche en el barrio de Arroyito, donde el conductor de 46 años fue interceptado por inspectores de tránsito. Los agentes comprobaron rápidamente que no estaba en condiciones de manejar y el vehículo fue remolcaado hasta un depósito municipal por las graves faltas que cometió.

De acuerdo a fuentes oficiales, el taxista tenía 2,77 gramos de alcohol por litro de sangre en Avellaneda y Almafuerte . Con este resultado alto se expone a una sanción muy severa, ya que no es la única infracción que consignaron las autoridades.

Luego del control en la zona norte rosarina, el secretario de Control y Convivencia de la ciudad, Diego Herrera , destacó la acción de los inspectores en Arroyito. "Lo agarramos a tiempo y evitamos que cause una catástrofe" , comentó sobre el taxista denunciado.

El chofer también dio positivo el test de narcolemia. Según explicaron las autoridades, la prueba realizada en la calle indica que el conductor estaba bajo los efectos de la marihuana.

Luego del operativo, Herrera hizo un llamado de atención a la hora de dar a conocer lo ocurrido. Frente a los resultados de los exámenes y el alto nivel de alcohol en sangre del taxista, comentó: "Estas conductas son inadmisibles".

Por último, el funcionario precisó que el auto quedó secuestrado en uno de los corralones municipales. El conductor entregó su licencia de conducir y también quedó retenida la chapa del coche a la espera de la intervención del Tribunal de Faltas.