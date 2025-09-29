En Newell's vencerán 14 contratos de futbolistas, una tarea urgente de la futura dirigencia

Las elecciones no se adelantaron y la nueva comisión tendrá muy poco tiempo para resolver la situación de varios, cuyos contratos finalizan el 31 de diciembre

Newell's tiene la opción de compra del 50 por ciento del pase de Carlos González en un millón 500 mil dólares.

La imposibilidad de adelantar las elecciones para antes del 14 de diciembre obligará a un trabajo acelerado de la futura comisión directiva de Newell's para la conformación del plantel para 2026. La tarea urgente a resolver, considerando que el próximo torneo comenzará el fin de semana del domingo 25 de enero, es la situación de 14 futbolistas, cuyos contratos vencen el 31 de diciembre.

Implicará una ardua tarea durante el lapso de algo más de un mes , período durante el cuál habrá que designar además al entrenador, el director deportivo y los refuerzos.

Las autoridades que asuman la conducción de Newell’s se encontrarán con la misión de resolver caso por caso a los futbolistas a los se les termina el contrato. Nada menos que seis jugadores que habitualmente son titulares en el conjunto de Cristian Fabbiani pueden despedirse de Newell’s el 31 de diciembre: Ever Banega, Carlos González, Luciano Herrera, Víctor Cuesta, Luciano Lollo y Gonzalo Maroni.

Hay jugadores que para retenerlos será necesario hacer uso de las opciones de compra establecidas oportunamente. Con otros, si es que la idea es que continúen, acordar nuevos préstamos con los clubes de origen. Y están aquellos futbolistas, que tienen el pase en su poder o pertenecen a la entidad del Parque, con los que hay que acordar un nuevo contrato.

>> Leer más: Newell's y el paso a paso a las urnas: un padrón de 28 mil socios y cuatro nombres fuertes en danza

Con respecto a los que juegan con mayor regularidad, para mantener a Cocoliso González y Herrera existe como única opción comprarles el pase. Con Banega, Cuesta y Lollo, hay que sentarse a conversar para extenderles el contrato. En relación a Maroni, fue prestado sin fijarse una opción de compra. Para que se quede, se podría intentar un nuevo préstamo con Boca.

image (23).jpg Por Luciano Herrera se fijó un millón de dólares el costo del 80 por ciento del pase. Sebastián Suárez Meccia

La lista y las situaciones particulares

Según la información oficial de Newell’s, la siguiente es la situación de cada uno de los 14 futbolistas con los que hay que resolver qué hacer: