En Newell's vencerán 14 contratos de futbolistas, una tarea urgente de la futura dirigencia

Las elecciones no se adelantaron y la nueva comisión tendrá muy poco tiempo para resolver la situación de varios, cuyos contratos finalizan el 31 de diciembre

29 de septiembre 2025 · 06:10hs
Newells tiene la opción de compra del 50 por ciento del pase de Carlos González en un millón 500 mil dólares.

Newell's tiene la opción de compra del 50 por ciento del pase de Carlos González en un millón 500 mil dólares.

La imposibilidad de adelantar las elecciones para antes del 14 de diciembre obligará a un trabajo acelerado de la futura comisión directiva de Newell's para la conformación del plantel para 2026. La tarea urgente a resolver, considerando que el próximo torneo comenzará el fin de semana del domingo 25 de enero, es la situación de 14 futbolistas, cuyos contratos vencen el 31 de diciembre.

Implicará una ardua tarea durante el lapso de algo más de un mes, período durante el cuál habrá que designar además al entrenador, el director deportivo y los refuerzos.

Las autoridades que asuman la conducción de Newell’s se encontrarán con la misión de resolver caso por caso a los futbolistas a los se les termina el contrato. Nada menos que seis jugadores que habitualmente son titulares en el conjunto de Cristian Fabbiani pueden despedirse de Newell’s el 31 de diciembre: Ever Banega, Carlos González, Luciano Herrera, Víctor Cuesta, Luciano Lollo y Gonzalo Maroni.

Atenta la nueva comisión directiva

Hay jugadores que para retenerlos será necesario hacer uso de las opciones de compra establecidas oportunamente. Con otros, si es que la idea es que continúen, acordar nuevos préstamos con los clubes de origen. Y están aquellos futbolistas, que tienen el pase en su poder o pertenecen a la entidad del Parque, con los que hay que acordar un nuevo contrato.

>> Leer más: Newell's y el paso a paso a las urnas: un padrón de 28 mil socios y cuatro nombres fuertes en danza

Con respecto a los que juegan con mayor regularidad, para mantener a Cocoliso González y Herrera existe como única opción comprarles el pase. Con Banega, Cuesta y Lollo, hay que sentarse a conversar para extenderles el contrato. En relación a Maroni, fue prestado sin fijarse una opción de compra. Para que se quede, se podría intentar un nuevo préstamo con Boca.

image (23).jpg
Por Luciano Herrera se fij&oacute; un mill&oacute;n de d&oacute;lares el costo del 80 por ciento del pase.

Por Luciano Herrera se fijó un millón de dólares el costo del 80 por ciento del pase.

La lista y las situaciones particulares

Según la información oficial de Newell’s, la siguiente es la situación de cada uno de los 14 futbolistas con los que hay que resolver qué hacer:

  1. Ever Banega: tiene que renovarse su contrato, que firmó por un año, hasta el 31 de diciembre. El primer vínculo con la Lepra, cuando regresó en 2024, fue también por 12 meses.
  2. Carlos González: se incorporó al club a comienzos del año, como jugador libre. Newell’s tiene la opción de compra del 50 por ciento del pase en un millón 500 mil dólares. La forma de pago es de 4 cuotas iguales y semestrales a partir del 31 de enero de 2026.
  3. Luciano Herrera: Defensa y Justicia lo cedió a préstamo por todo 2025, sin cargo, hasta el 31 de diciembre. Se fijó una opción de compra del 80 por ciento del pase en un millón de dólares. En caso de que se lo adquiera, se estableció que tendrá un contrato por 3 años (enero 2026 a diciembre 2028).
  4. Gonzalo Maroni: Boca lo prestó por una temporada, sin cargo y sin opción de compra. Para conservarlo, habría que intentar otro préstamo o una adquisición del pase.
  5. Víctor Cuesta: se incorporó a comienzos de año con el pase en su poder, hasta el 31 de diciembre. Para que siga, depende de acordar un nuevo contrato.
  6. Luciano Lollo: la misma realidad de Cuesta.
  7. Juan Manuel García: volvió en agosto 2024 y firmó un contrato hasta el último día de 2025. Si no se hace uno nuevo, se irá.
  8. Alejo Tabares: All Boys lo prestó por una temporada, sin cargo y con una opción de compra, con dos plazos de pago. La segunda, aún vigente, es hasta el 30 de noviembre, por 450 mil dólares, y un contrato a firmar por tres años. Considerando los plazos, habría que lograr que se extienda el tiempo para comprarlo si quieren que se quede.
  9. Genaro Rossi: pertenece a Newell’s y su contrato finaliza el 31 de diciembre. Si no hay acuerdo por uno nuevo, quedará libre.
  10. Luca Sosa: llegó a préstamo por un año de Barcelona de Ecuador, con un costo de 150 mil dólares. Si se adquiere el pase, cuya opción es de 600 mil dólares se fijó que tendrá un contrato por 3 años (enero de 2026 a diciembre de 2028).
  11. Lucas Hoyos: es jugador de Newell’s desde 2022, cuando firmó un contrato por tres años, hasta diciembre 2025. Estuvo ausente durante todo este año por la rotura de ligamentos de la rodilla izquierda. Otro que, si interesa, hay que renovarle el contrato.
  12. Lisandro Montenegro: firmó su primer contrato profesional, con Newell’s, en febrero de 2023, hasta el 31 de diciembre de 2025.
  13. Brian Calderara: pertenece a Newell’s y firmó el actual contrato en marzo de 2024, con fecha de finalización el 31 de diciembre de 2025.
  14. Martín Luciano: su contrato está vigente desde octubre de 2022 y concluye el último día de este año.
