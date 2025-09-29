El duro momento que atraviesa Lewis Hamilton tras perder a su perro Roscoe

El piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton se encuentra atravesando un difícil momento en su vida personal: tuvo que despedirse de su perro Roscoe . El bulldog inglés había estado varios días en coma por una neumonía, enfermedad que ya había padecido en otras ocasiones.

Cabe recordar que , durante la última semana, el siete veces campeón del mundo compartió en sus redes sociales imágenes y mensajes de cariño hacia su mascota . Incluso decidió cancelar su participación en un evento de moda de Ferrari en Milán, Italia, para permanecer junto a él.

“Roscoe contrajo neumonía de nuevo y estaba luchando por respirar. Lograron recuperar un latido y ahora está en coma. No sabemos si va a despertar de esto”, había escrito días atrás en Instagram. Finalmente, este lunes, Hamilton confirmó la triste noticia con un mensaje de despedida.

Embed View this post on Instagram A post shared by Diario La Capital (@diariolacapital)

El mejor amigo de Lewis Hamilton

Roscoe fue la mascota de Lewis Hamilton por 12 años. El bulldog inglés fue el gran compañero del corredor desde sus inicios en todos los paddocks alrededor del mundo.

En varias oportunidades, el campeón de F1 compartió en sus redes sociales mensajes de amor hacia su perro, incluso el bulldog tiene su propia cuenta en Instagram.

“Soy un bulldog vegano al que le encanta viajar y jugar a la pelota. Me gusta jugar con el frisbee y al tenis”, dice la biografía de su cuenta oficial.

>> Leer más: Perros en el auto: qué precauciones hay que tomar si se los deja solos

La difícil decisión de Lewis Hamilton

Este lunes, Lewis Hamilton compartió en su cuenta de instagram un mensaje de despedida a su perro Roscoe. Junto a una serie de imágenes del bulldog inglés, escribió: “Después de cuatro días con soporte vital, luchando con todas sus fuerzas, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida: despedirme de Roscoe”.

Luego, detalló: “Nunca dejó de luchar, hasta el final. Me siento muy agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo”

Además mencionó a su perro Coco y expresó lo difícil que fue tener que sacrificar a Roscoe: “Aunque perdí a Coco, nunca antes me había enfrentado a sacrificar a un perro, aunque sé que mi madre y muchos amigos cercanos sí”. En este sentido confesó: “Es una de las experiencias más dolorosas y siento una profunda conexión con todos los que han pasado por la pérdida de una mascota querida".

“Gracias a todos por el amor y el apoyo que le han brindado a Roscoe a lo largo de los años”, cerró Hamilton en el posteo de instagram.

Asimismo, Hamilton compartió en su cuenta de X un mensaje de agradecimiento hacia Roscoe: “Anoche perdí a mi mejor amigo. Gracias a todos por el cariño que le han demostrado a lo largo de los años. Roscoe, para siempre”.

Embed View this post on Instagram A post shared by Diario La Capital (@diariolacapital)

El mensaje de la Fórmula 1

La cuenta oficial de Fómula 1 compartió un posteo en Instagram en apoyo a Lewis Hamilton en este duro momento. El equipo escribio unas palabras de contención junto a una serie de imagenes del corredor con Roscoe en los paddocks.

"Descansa en paz Roscoe Hamilton, una verdadera estrella. Gracias por imprimir tus huellitas en todos nuestros corazones".