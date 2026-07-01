La Capital | Información General | trabajadores

Trabajadores del Conicet protestan contra el ajuste en todo el país

Trabajadores del Conicet protestaron este miércoles en todo el país contra el despido de 375 becarios y el ajuste en ese organismo, luego de que un reclamo similar fuera reprimido el martes por la Policía porteña

1 de julio 2026 · 20:12hs
Google Seguir a La Capital en Google
Trabajadores del Conicet. La jornada de protesta de ayer tuvo alcance nacional con réplicas y acciones en las principales ciudades del país

Trabajadores del Conicet. La jornada de protesta de ayer tuvo alcance nacional con réplicas y acciones en las principales ciudades del país

Trabajadores del Conicet protestaron este miércoles en todo el país contra el despido de 375 becarios y el ajuste en ese organismo, luego de que una protesta similar fuera reprimida el martes por la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Protesta del Conicet en todo el país

Empleados del Conicet nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llevaron a cabo ayer una jornada nacional de protesta para frenar el despido inminente de 375 becarios y exigir la restitución inmediata de la obra social a todo el personal de becas del organismo. En la ciudad de Buenos Aires, la principal medida consistió en una movilización al Polo Científico, en el barrio de Palermo, en paralelo con la reunión clave que a esa hora de la mañana mantuvo el directorio del Conicet. La jornada tuvo alcance federal con réplicas y acciones en las principales ciudades del país.

La urgencia de la convocatoria radica en que, a fines de julio, 375 becarios posdoctorales que se postularon para ingresar a la Carrera del Investigador Científico (CIC) quedarán en la calle si las autoridades no les otorgan las prórrogas correspondientes para garantizar su continuidad laboral hasta el ingreso efectivo a la planta permanente. Desde el gremio denuncian que esta situación fue provocada de manera deliberada por el directorio que, bajo la orden del Poder Ejecutivo de ejecutar recortes en todas las áreas del Estado, postergó la convocatoria del concurso con el único fin de ahorrarse meses de salarios y aportes patronales.

A la amenaza de despidos se suma una situación de extrema vulnerabilidad sanitaria: la regularización de la cobertura médico-asistencial. En las últimas semanas, decenas de becarios sufrieron la baja arbitraria y sin preaviso de su obra social, interrumpiendo incluso tratamientos médicos de personas con diversas patologías.

El pliego de reclamos acumula también la exigencia de mantener vigentes los concursos ya realizados para cubrir vacantes en la Carrera de Personal de Apoyo (CPA), los cuales el organismo evalúa dar de baja de forma retroactiva. Todo esto se da en un marco de asfixia presupuestaria signado por una caída del salario real superior al 40% y el congelamiento de los programas de financiamiento para proyectos e insumos de laboratorio, un combo que ya está provocando un preocupante éxodo de científicos hacia el exterior.

“Cuando hace dos años decíamos que desfinanciar a la ciencia es dejarla morir, nos referíamos a esto”, advirtió Victoria García, secretaria general de ATE-Conicet Capital. “Cada mes se suman nuevos reclamos, los edificios están vacíos por la falta de becarios, investigadores y personal de apoyo. Están preparando todo para poner el cartel de venta en cada oficina, en cada laboratorio”, graficó sobre el clima de desmantelamiento que se vive en los institutos.

La protesta fue masiva y le da continuidad al plan de lucha que tuvo su punto más álgido hace dos semanas, cuando los trabajadores realizaron una ocupación pacífica del edificio central en rechazo a las políticas de ajuste de la gestión libertaria.

Represión en Buenos Aires

La anterior jornada de protesta de trabajadores del Conicet terminó el martes con un fuerte operativo de la Policía de la Ciudad. En ese marco, los manifestantes denunciaron que fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad porteña. La intervención de la Guardia de Infantería se produjo cuando la asamblea resolvió cortar la avenida Santa Fe, en el marco del plan de lucha que vienen sosteniendo contra el ajuste sobre el sistema científico y los despidos de 375 becarios y becarias.

Según denunciaron desde la Junta Interna de ATE-Conicet Capital, efectivos policiales avanzaron sobre los manifestantes con escudos y a los empujones. Aseguraron que hubo personas tiradas al piso y que una trabajadora recibió golpes durante el violento operativo. También señalaron que los uniformados empujaron a manifestantes que permanecían sobre la vereda y que el despliegue fue desproporcionado.

“La Guardia de Infantería del gobierno de la ciudad se nos vino encima reprimiendo, pegando y corriéndonos con escudos. El gobierno quiere acallar la lucha de los trabajadores del Conicet, pero vamos a seguir adelante”, afirmó el secretario general adjunto de ATE-Conicet Capital, Gonzalo Sanz Cerbino.

El dirigente sostuvo que la protesta forma parte de un reclamo más amplio contra el deterioro del organismo científico. “Vamos a seguir reclamando por nuestros salarios, por los concursos de personal de apoyo a la investigación (CPA) caídos, por la cobertura médico-asistencial y por los 375 compañeros becarios y becarias que se quedan sin trabajo este mes”, expresó.

Las movilizaciones en todo el país se desarrollaron mientras crece la preocupación dentro del organismo por la situación de cientos de investigadores e investigadoras posdoctorales que esperan el ingreso a la Carrera del Investigador Científico y podrían quedar sin continuidad laboral. A ese escenario se suman los reclamos por la baja de concursos para personal de apoyo, la pérdida de cobertura de salud para becarios y el fuerte deterioro salarial que afecta al sector.

La protesta se inscribe en una serie de acciones que los trabajadores del Conicet vienen realizando desde hace semanas para denunciar lo que consideran un proceso de vaciamiento del principal organismo de ciencia y tecnología del país. En las últimas jornadas ya habían advertido sobre el riesgo de que 375 becarios y becarias quedaran sin trabajo y reclamado una respuesta del gobierno nacional para garantizar la continuidad de las investigaciones y evitar una nueva profundización del ajuste sobre el sistema científico.

Noticias relacionadas
Los trabajadores de Blender emitieron un comunicado oficial, en el que aseguran que son diez los despedidos

Despidos en Blender: el comunicado de los trabajadores y el de la empresa

Los trabajadores de Blender emitieron un comunicado oficial, en el que aseguran que son diez los despedidos

Despidos en Blender: el comunicado de los trabajadores y el de la empresa

Los videojuegos podrán adquirirse desde PlayStation Store o mediante códigos digitales

Sony deja de vender los videojuegos de PlayStation en formato disco: solo serán digitales

Un ritual ideal para compartir un pequeño gesto de afecto acompañado por un dulce

Semana de la Dulzura: por qué se celebra y cómo nació la tradición en Argentina

Ver comentarios

Las más leídas

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida

EEUU-Bosnia: Pochettino pidió disculpas por su comentario tras perder ante Turquía

EEUU-Bosnia: Pochettino pidió disculpas por su comentario tras perder ante Turquía

Rosario recibió vuelos desviados de Ezeiza, como el de la reina de los cielos

Rosario recibió vuelos desviados de Ezeiza, como el de "la reina de los cielos"

Tragedia en Casilda: qué se sabe del siniestro vial que enluta a la región

Tragedia en Casilda: qué se sabe del siniestro vial que enluta a la región

Lo último

Murió el actor Santiago Ríos tras una extensa carrera en TV, teatro y cine

Murió el actor Santiago Ríos tras una extensa carrera en TV, teatro y cine

A Bélgica le costó más de la cuenta y recién se lo llevó en el final del alargue

A Bélgica le costó más de la cuenta y recién se lo llevó en el final del alargue

Falleció a los 58 años Manolo Arjona, uno de los fundadores de Loco Mía

Falleció a los 58 años Manolo Arjona, uno de los fundadores de Loco Mía

Se viene el amanecer más frío del año en casi todo el centro y norte del país

La especialista Vanessa Balchunas explicó que se trata de "una ola antártica" con heladas y zonas con probabilidad de nevadas
Se viene el amanecer más frío del año en casi todo el centro y norte del país

Por Matías Petisce
Debe estar muy golpeada y la están explotando, dijo la madre de Micaela Albornoz 
Policiales

"Debe estar muy golpeada y la están explotando", dijo la madre de Micaela Albornoz 

Cambio de Nación en los subsidios del transporte: ¿cómo impacta en Rosario?
Economía

Cambio de Nación en los subsidios del transporte: ¿cómo impacta en Rosario?

Rosario recibió vuelos desviados de Ezeiza, como el de la reina de los cielos
La Ciudad

Rosario recibió vuelos desviados de Ezeiza, como el de "la reina de los cielos"

Manuel Adorni finalmente renunció a su cargo en el directorio de YPF
Política

Manuel Adorni finalmente renunció a su cargo en el directorio de YPF

Un hogar de madres solteras sufrió tres robos en una semana
Policiales

Un hogar de madres solteras sufrió tres robos en una semana

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida

EEUU-Bosnia: Pochettino pidió disculpas por su comentario tras perder ante Turquía

EEUU-Bosnia: Pochettino pidió disculpas por su comentario tras perder ante Turquía

Rosario recibió vuelos desviados de Ezeiza, como el de la reina de los cielos

Rosario recibió vuelos desviados de Ezeiza, como el de "la reina de los cielos"

Tragedia en Casilda: qué se sabe del siniestro vial que enluta a la región

Tragedia en Casilda: qué se sabe del siniestro vial que enluta a la región

Murió el periodista Pedro Pebeto Aramburu, una reconocida voz de Rosario

Murió el periodista Pedro "Pebeto" Aramburu, una reconocida voz de Rosario

Ovación
Argentina: los once casi listos, con amenaza de tormenta en una Miami que respira fútbol

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Mundial 2026

Argentina: los once casi listos, con amenaza de tormenta en una Miami que respira fútbol

Argentina: los once casi listos, con amenaza de tormenta en una Miami que respira fútbol

Argentina: los once casi listos, con amenaza de tormenta en una Miami que respira fútbol

Mundial a pleno: Cafú, Palermo, sol y playa, en una Miami totalmente copada por hinchas argentinos

Mundial a pleno: Cafú, Palermo, sol y playa, en una Miami totalmente copada por hinchas argentinos

Newells empieza a fortalecer su última línea con dos refuerzos

Newell's empieza a fortalecer su última línea con dos refuerzos

Policiales
Un hogar de madres solteras sufrió tres robos en una semana
Policiales

Un hogar de madres solteras sufrió tres robos en una semana

Debe estar muy golpeada y la están explotando, dijo la madre de Micaela Albornoz 

"Debe estar muy golpeada y la están explotando", dijo la madre de Micaela Albornoz 

Funes: dos nuevos detenidos en la causa que investiga el homicidio de Ramiro Nast

Funes: dos nuevos detenidos en la causa que investiga el homicidio de Ramiro Nast

Crimen del policía en Carcarañá: las conmovedoras palabras de la hermana

Crimen del policía en Carcarañá: las conmovedoras palabras de la hermana

La Ciudad
Se viene el amanecer más frío del año en casi todo el centro y norte del país

Por Matías Petisce
La Ciudad

Se viene el amanecer más frío del año en casi todo el centro y norte del país

Peajes: Nación adjudicó la explotación de rutas en Buenos Aires y La Pampa

Peajes: Nación adjudicó la explotación de rutas en Buenos Aires y La Pampa

Rosario recibió vuelos desviados de Ezeiza, como el de la reina de los cielos

Rosario recibió vuelos desviados de Ezeiza, como el de "la reina de los cielos"

Estudia en el Politécnico, diseñó un videojuego en el aula y viajará a Países Bajos para presentarlo

Estudia en el Politécnico, diseñó un videojuego en el aula y viajará a Países Bajos para presentarlo

Mecheras: detienen a una pareja por robos en comercios del centro
Policiales

Mecheras: detienen a una pareja por robos en comercios del centro

Imputan al Narigón Vázquez por apoyo logístico en el crimen de Pillín Bracamonte
Policiales

Imputan al Narigón Vázquez por apoyo logístico en el crimen de Pillín Bracamonte

Funes: dos nuevos detenidos en la causa que investiga el homicidio de Ramiro Nast
Policiales

Funes: dos nuevos detenidos en la causa que investiga el homicidio de Ramiro Nast

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida
Policiales

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida

Murió el periodista Pedro Pebeto Aramburu, una reconocida voz de Rosario
La Ciudad

Murió el periodista Pedro "Pebeto" Aramburu, una reconocida voz de Rosario

Convocan a voluntarios para ayudar a personas en situación de calle
La ciudad

Convocan a voluntarios para ayudar a personas en situación de calle

¿Puede caer nieve en Rosario?: la matemática del frío que debería darse
La Ciudad

¿Puede caer nieve en Rosario?: la matemática del frío que debería darse

Cocinar en merenderos o  repartir comida: las nuevas multas solidarias

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Cocinar en merenderos o  repartir comida: las nuevas multas solidarias

Argentina-Cabo Verde en el Fontanarrosa: gastronomía, juegos y pantalla gigante
La Ciudad

Argentina-Cabo Verde en el Fontanarrosa: gastronomía, juegos y pantalla gigante

Invierno: prevén más cortes de gas a industrias y GNC por falta de infraestructura
Economía

Invierno: prevén más cortes de gas a industrias y GNC por falta de infraestructura

La Corte le baja el tono a la disputa con el Ministerio Público por el nuevo edificio
Política

La Corte le baja el tono a la disputa con el Ministerio Público por el nuevo edificio

Semana de la Dulzura: por qué se celebra y cómo nació la tradición en Argentina
Información General

Semana de la Dulzura: por qué se celebra y cómo nació la tradición en Argentina

Desde ahora, todos los expedientes en Santa Fe serán en formato digital
La Ciudad

Desde ahora, todos los expedientes en Santa Fe serán en formato digital

Autopista a Santa Fe: la estación YPF de Arocena estará cerrada por reformas
La región

Autopista a Santa Fe: la estación YPF de Arocena estará cerrada por reformas

San Gregorio: un detenido de 22 años por grooming y amenazas coactivas
La Región

San Gregorio: un detenido de 22 años por grooming y amenazas coactivas

El último café: nuevamente están cerradas las persianas de La Favorita
La Ciudad

El último café: nuevamente están cerradas las persianas de La Favorita

Milei le tomó juramento a Santilli, su cuarto jefe de Gabinete
Política

Milei le tomó juramento a Santilli, su cuarto jefe de Gabinete

Cayó por la barranca a la altura del Barquito de Papel y está grave
La Ciudad

Cayó por la barranca a la altura del Barquito de Papel y está grave

Condenado a 15 años por matar a un hombre a puñaladas en Vía Honda
Policiales

Condenado a 15 años por matar a un hombre a puñaladas en Vía Honda

El tiempo en Rosario: un miércoles frío, con ráfagas y rumbo a registros bajo cero
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles frío, con ráfagas y rumbo a registros bajo cero