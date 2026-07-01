Trabajadores del Conicet protestan contra el ajuste en todo el país

Trabajadores del Conicet protestaron este miércoles en todo el país contra el despido de 375 becarios y el ajuste en ese organismo, luego de que un reclamo similar fuera reprimido el martes por la Policía porteña

Trabajadores del Conicet. La jornada de protesta de ayer tuvo alcance nacional con réplicas y acciones en las principales ciudades del país

Trabajadores del Conicet protestaron este miércoles en todo el país contra el despido de 375 becarios y el ajuste en ese organismo, luego de que una protesta similar fuera reprimida el martes por la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Empleados del Conicet nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llevaron a cabo ayer una jornada nacional de protesta para frenar el despido inminente de 375 becarios y exigir la restitución inmediata de la obra social a todo el personal de becas del organismo. En la ciudad de Buenos Aires, la principal medida consistió en una movilización al Polo Científico, en el barrio de Palermo, en paralelo con la reunión clave que a esa hora de la mañana mantuvo el directorio del Conicet. La jornada tuvo alcance federal con réplicas y acciones en las principales ciudades del país.

La urgencia de la convocatoria radica en que, a fines de julio, 375 becarios posdoctorales que se postularon para ingresar a la Carrera del Investigador Científico (CIC) quedarán en la calle si las autoridades no les otorgan las prórrogas correspondientes para garantizar su continuidad laboral hasta el ingreso efectivo a la planta permanente. Desde el gremio denuncian que esta situación fue provocada de manera deliberada por el directorio que, bajo la orden del Poder Ejecutivo de ejecutar recortes en todas las áreas del Estado, postergó la convocatoria del concurso con el único fin de ahorrarse meses de salarios y aportes patronales.

A la amenaza de despidos se suma una situación de extrema vulnerabilidad sanitaria: la regularización de la cobertura médico-asistencial. En las últimas semanas, decenas de becarios sufrieron la baja arbitraria y sin preaviso de su obra social, interrumpiendo incluso tratamientos médicos de personas con diversas patologías.

El pliego de reclamos acumula también la exigencia de mantener vigentes los concursos ya realizados para cubrir vacantes en la Carrera de Personal de Apoyo (CPA), los cuales el organismo evalúa dar de baja de forma retroactiva. Todo esto se da en un marco de asfixia presupuestaria signado por una caída del salario real superior al 40% y el congelamiento de los programas de financiamiento para proyectos e insumos de laboratorio, un combo que ya está provocando un preocupante éxodo de científicos hacia el exterior.

“Cuando hace dos años decíamos que desfinanciar a la ciencia es dejarla morir, nos referíamos a esto”, advirtió Victoria García, secretaria general de ATE-Conicet Capital. “Cada mes se suman nuevos reclamos, los edificios están vacíos por la falta de becarios, investigadores y personal de apoyo. Están preparando todo para poner el cartel de venta en cada oficina, en cada laboratorio”, graficó sobre el clima de desmantelamiento que se vive en los institutos.

La protesta fue masiva y le da continuidad al plan de lucha que tuvo su punto más álgido hace dos semanas, cuando los trabajadores realizaron una ocupación pacífica del edificio central en rechazo a las políticas de ajuste de la gestión libertaria.

Represión en Buenos Aires

La anterior jornada de protesta de trabajadores del Conicet terminó el martes con un fuerte operativo de la Policía de la Ciudad. En ese marco, los manifestantes denunciaron que fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad porteña. La intervención de la Guardia de Infantería se produjo cuando la asamblea resolvió cortar la avenida Santa Fe, en el marco del plan de lucha que vienen sosteniendo contra el ajuste sobre el sistema científico y los despidos de 375 becarios y becarias.

Según denunciaron desde la Junta Interna de ATE-Conicet Capital, efectivos policiales avanzaron sobre los manifestantes con escudos y a los empujones. Aseguraron que hubo personas tiradas al piso y que una trabajadora recibió golpes durante el violento operativo. También señalaron que los uniformados empujaron a manifestantes que permanecían sobre la vereda y que el despliegue fue desproporcionado.

“La Guardia de Infantería del gobierno de la ciudad se nos vino encima reprimiendo, pegando y corriéndonos con escudos. El gobierno quiere acallar la lucha de los trabajadores del Conicet, pero vamos a seguir adelante”, afirmó el secretario general adjunto de ATE-Conicet Capital, Gonzalo Sanz Cerbino.

El dirigente sostuvo que la protesta forma parte de un reclamo más amplio contra el deterioro del organismo científico. “Vamos a seguir reclamando por nuestros salarios, por los concursos de personal de apoyo a la investigación (CPA) caídos, por la cobertura médico-asistencial y por los 375 compañeros becarios y becarias que se quedan sin trabajo este mes”, expresó.

Las movilizaciones en todo el país se desarrollaron mientras crece la preocupación dentro del organismo por la situación de cientos de investigadores e investigadoras posdoctorales que esperan el ingreso a la Carrera del Investigador Científico y podrían quedar sin continuidad laboral. A ese escenario se suman los reclamos por la baja de concursos para personal de apoyo, la pérdida de cobertura de salud para becarios y el fuerte deterioro salarial que afecta al sector.

La protesta se inscribe en una serie de acciones que los trabajadores del Conicet vienen realizando desde hace semanas para denunciar lo que consideran un proceso de vaciamiento del principal organismo de ciencia y tecnología del país. En las últimas jornadas ya habían advertido sobre el riesgo de que 375 becarios y becarias quedaran sin trabajo y reclamado una respuesta del gobierno nacional para garantizar la continuidad de las investigaciones y evitar una nueva profundización del ajuste sobre el sistema científico.