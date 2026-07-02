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Qué partidos del Mundial 2026 se juegan este jueves 2 de julio: hora, canal y posibles formaciones

La Copa del Mundo entra en una etapa decisiva con tres cruces eliminatorios que definirán nuevos lugares en los octavos de final. En esta nota, los detalles

2 de julio 2026 · 10:23hs
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Se pone en marcha el penúltimo día de acción de los 16avos de final de la Copa del Mundo

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El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá continúa este jueves 2 de julio con la vigesimosegunda jornada de acción con tres partidos correspondientes a los 16avos de final. La fase eliminatoria empieza a definir a los nuevos clasificados a los octavos de final y promete cruces de alto nivel.

España enfrentará a Austria en el primer turno, Portugal jugará ante Croacia en el partido más atractivo del día y, ya en la madrugada argentina, Suiza se medirá con Argelia.

La jornada de este miércoles dejó tres nuevos equipos en los octavos de final. Inglaterra derrotó 2-1 a República Democrática del Congo tras revertir el resultado en los minutos finales. Bélgica eliminó a Senegal con un triunfo por 3-2 después de remontar un 0-2. En tanto, el anfitrión Estados Unidos venció 2-0 a Bosnia-Herzegovina.

Con esos resultados quedaron confirmados los siguientes cruces de octavos de final hasta el momento: Inglaterra-México, Bélgica-Estados Unidos, Canadá-Marruecos, Paraguay-Francia y Brasil-Noruega.

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Fixture de este jueves 2 de julio

España vs. Austria

España llega como uno de los grandes candidatos al título. El seleccionado europeo debutó con un empate sin goles frente a Cabo Verde, goleó 4-0 a Arabia Saudita y cerró la fase de grupos con un triunfo por 1-0 sobre Uruguay, resultado que le permitió terminar primero en el Grupo H con siete puntos.

Austria clasificó como segunda del Grupo J. Comenzó con una victoria por 3-1 ante Jordania, perdió 2-0 frente a Argentina y selló el pase con un agónico empate 3-3 contra Argelia.

Hora: 16

TV: DSports y Paramount+

Estadio: Los Ángeles, Estados Unidos

Probables formaciones

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri, Pedri; Ferran Torres, Mikel Oyarzabal y Gavi. DT: Luis de la Fuente.

Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Romano Schmid y Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.

Portugal vs. Croacia

Portugal avanzó como segundo del Grupo K con cinco puntos. El conjunto de Roberto Martínez empató 1-1 con República Democrática del Congo, goleó 5-0 a Uzbekistán y cerró la primera fase con un empate en cero frente a Colombia.

Croacia también terminó segunda en su grupo. Debutó con una derrota por 4-2 ante Inglaterra, pero luego venció 1-0 a Panamá y 2-1 a Ghana para meterse en los 16avos de final.

Hora: 20

TV: TyC Sports, DSports y Paramount+

Estadio: Toronto, Canadá

Probables formaciones

Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Francisco Conceição, Cristiano Ronaldo y Rafael Leão. DT: Roberto Martínez.

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Duje Caleta-Car, Josko Gvardiol, Martin Erlic; Mateo Kovacic, Luka Modric; Petar Sucic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic y Andrej Kramaric. DT: Zlatko Dalic.

Suiza vs. Argelia

Suiza terminó como líder de su grupo después de empatar 1-1 con Qatar, golear 4-1 a Bosnia-Herzegovina y vencer 2-1 a Canadá.

Argelia sufrió hasta la última fecha para conseguir la clasificación. Cayó 3-0 frente a Argentina en el debut, derrotó 2-1 a Jordania y empató 3-3 con Austria en un emocionante encuentro.

Este partido contará con la presencia de una terna arbitral argentina. Yael Falcón Pérez será el árbitro principal, acompañado por Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez como asistentes.

Hora: 00

TV: DSports y Paramount+

Estadio: Vancouver, Canadá

Probables formaciones

Suiza: Gregor Kobel; Luca Jaquez, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Johan Manzambi, Djibril Sow; Rubén Vargas y Breel Embolo. DT: Murat Yakin.

Argelia: Oussama Benbot; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait Nouri; Houssem Aouar, Nabil Bentaleb, Ibrahim Maza, Fares Chaibi; Riyad Mahrez y Amine Gouiri. DT: Vladimir Petkovic.

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