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"Una familia para Bere": lanzan una convocatoria para la adopción de una adolescente santafesina

La chica tiene 16 años, cursa el tercer año de la secundaria y sueña con ser veterinaria. El Ruaga impulsa una convocatoria pública para encontrarle una familia

1 de julio 2026 · 17:27hs
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Bere

Bere, de 16 años, busca una familia. 

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Ruaga) lanzó una nueva convocatoria pública para la adopción de Bere, una adolescente de 16 años que cursa sus estudios secundarios, sueña con ser veterinaria y busca una familia.

"Si vos, mamá y papá, están buscando formar una familia y están buscando una hija, acá los espero con los brazos abiertos", expresa la joven al cierre del video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La directora del Ruaga, Adriana Bonelli, brindó detalles de la convocatoria pública destinada a encontrar una familia para una adolescente cuyo caso alcanzó una amplia repercusión tras viralizarse en redes sociales. Se trata de la Convocatoria Pública Nº 32/23, promovida por el Juzgado de Familia de San Cristóbal con la colaboración del organismo provincial.

“Es una adolescente que cursa tercer año de la escuela secundaria, se encuentra alojada en una institución del centro de la provincia y manifiesta su deseo de tener una familia”, explicó Bonelli. En ese sentido, indicó que el Juzgado autorizó la realización de un video para visibilizar su historia: “Queremos dar a conocer que ella quiere ser adoptada, que desea una oportunidad y confía en que hay personas dispuestas a escucharla”, remarcó.

La funcionaria señaló que, desde la difusión del video, ya se recibieron siete consultas de personas interesadas. Además, precisó que quienes deseen postularse deben cumplir con el requisito de tener, como mínimo, 16 años más que la adolescente y atravesar el mismo proceso de evaluación que cualquier aspirante al registro. “Se realizan las entrevistas correspondientes, se confeccionan los informes técnicos y luego es el juez quien determina cuál es la persona o familia más adecuada para ella”, explicó.

Reducir los tiempos de adopción

El Ruaga es el organismo de la provincia de Santa Fe encargado de administrar el registro de personas aspirantes a guarda con fines adoptivos e intervenir en los procesos destinados a garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a crecer y desarrollarse en un entorno familiar.

Actualmente, el registro cuenta con 181 personas inscriptas como aspirantes. Bonelli destacó, además, que el número de niñas, niños y adolescentes en convocatoria pública descendió de 142 a comienzos de año a los 126 actuales, un dato que, según afirmó, refleja el impacto positivo de las nuevas modalidades de inscripción. “Las incorporaciones mensuales están dando resultados y permiten acortar visiblemente los tiempos de los procesos de adopción”, sostuvo.

>> Leer más: Santa Fe abrió la convocatoria para adoptar a 142 chicos y simplificó la inscripción al Ruaga

En ese marco, remarcó la decisión de la provincia de priorizar las inscripciones entre el 1 y el 10 de cada mes. “Durante ese período trabajamos especialmente con los aspirantes sobre la disponibilidad adoptiva, para ampliar las posibilidades de respuesta a las necesidades reales de los chicos y chicas que esperan una familia”, detalló.

El trámite de inscripción al Ruaga se realiza de manera on line a través del sitio oficial de la provincia de Santa Fe.

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