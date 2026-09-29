La Libertad Avanza insiste con la habilitación de Uber y Didi

El concejal Juan Pedro Aleart pide que se arme un marco regulatorio para que las apps de movilidad pueden normalizarse. Cuestionó controles y multas a choferes

El concejal de La Libertad Avanza, Juan Pedro Aleart , volvió a exigir que se avance con la aprobación del proyecto que presentó su espacio para habilitar y regular las aplicaciones de movilidad en Rosario.

“No se puede seguir gobernando dándole la espalda a la realidad. Hay miles de rosarinos que trabajan con estas aplicaciones y muchos más que las utilizan todos los días para movilizarse por la ciudad. También las usan los turistas que nos visitan. El mundo ya incorporó estas herramientas y Rosario no puede seguir mirando para otro lado”, sostuvo Aleart.

El edil también cuestionó los controles que lleva adelante el municipio sobre quienes trabajan con estas plataformas. Según señaló, las multas pueden alcanzar casi los 2 millones y medio de pesos y alrededor de 2.000 vehículos por año terminan siendo trasladados al corralón.

“Estamos hablando de personas que quieren trabajar y que se encuentran con multas millonarias, con sus vehículos retenidos y con un sistema que, en lugar de ofrecer una solución, persigue a quienes eligieron esta modalidad de trabajo”, expresó.

Aleart también hizo referencia a los procedimientos sobre los pasajeros: “Se está interrogando a personas que simplemente quieren llegar a destino, pidiéndoles que muestren sus teléfonos celulares para verificar si están utilizando una aplicación y avanzar con una multa. Esto no puede ser la respuesta de un Estado frente a una realidad que ya existe”.

En ese sentido, el concejal remarcó que los rosarinos ya eligieron: “La gente eligió las aplicaciones de movilidad. Las utiliza porque le resultan una alternativa para trasladarse, porque les permite a muchos generar ingresos y porque forman parte de una realidad que llegó para quedarse”.

“Lo que tiene que entender el socialismo que gobierna Rosario es que no se puede legislar contra la realidad. Nuestra iniciativa busca establecer reglas claras, dar previsibilidad a quienes trabajan y permitir que los usuarios puedan elegir cómo movilizarse”, agregó.

Finalmente, Aleart insistió en que La Libertad Avanza continuará reclamando el tratamiento y la aprobación de su proyecto. “Vamos a seguir insistiendo hasta que Rosario tenga una regulación acorde a los tiempos que vivimos. No se trata de defender una aplicación, se trata de defender la libertad de trabajar y la libertad de elegir”, concluyó.