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Despidos en Electrolux: "Esto es más una política de Estado que un acuerdo entre privados"

El representante legal de la UOM, Pablo Cerra, anunció reuniones en el Concejo y en la Cámara de Diputados de Santa Fe para abordar el conflicto

29 de septiembre 2026 · 08:37hs
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Los empleados de Electrolux se reunieron frente al Ministerio de Trabajo de Santa Fe.

Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera.

Los empleados de Electrolux se reunieron frente al Ministerio de Trabajo de Santa Fe.

Luego de que se dictara la conciliación obligatoria por los despidos en Electrolux, referentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) consideraron que es difícil revertir el cierre en Rosario. "Esto es más una política de Estado que una cuestión entre privados si queremos sostener los puestos de trabajo", señaló este martes Pablo Cerra, representante legal del gremio.

El apoderado del sindicato ratificó que no surgieron señales positivas durante la primera reunión en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de Santa Fe. Ante la consulta en LT8 sobre el encuentro el día anterior, comentó: "El escenario claramente no es bueno en virtud de que la empresa no cambió su parecer en la audiencia".

"Lo más importante es que los trabajadores vuelven a ser trabajadores de Electrolux, por lo menos provisoriamente, hasta el 20 de octubre. No es lo mismo negociar con los trabajadores afuera", remarcó el abogado. Mientras tanto, este miércoles se realizará una reunión en el Concejo Municipal de Rosario y se está organizando otro encuentro similar en la Cámara de Diputados de la provincia.

Un pedido para anular los despidos en Electrolux

Cerra consideró que la continuidad de las 200 personas cesanteadas "claramente va a depender en gran medida de las actitudes políticas que se tomen a tal efecto". A la hora de definir la postura de la patronal, reiteró: "La compañía planteó directamente el retiro de la Argentina de la compañía. Ni siquiera va a dejar una sede logística para la importación, utilizará otros canales".

Por su parte, la UOM pidió que se anulen los despidos anunciados el último viernes. "En el corto plazo, eso puede llegar a lograrse en función del planteo que hemos realizado. Para poder despedir masivamente, la empresa tendría que haber iniciado el procedimiento preventivo de crisis y no lo hizo", argumentó.

>> Leer más: Una encuesta nacional encendió la pelea por 2027: quién lidera y qué dato complica a Milei

La negociación no es sencilla, dado que Rosario es sede de la única planta de producción de Electrolux en el país y no hay alternativas a la vista si la ex Frimetal SA se cierra definitivamente. El gremio espera que el gobierno provincial dicte una primera resolución favorable en el terreno administrativo, pero ya está listo para iniciar acciones judiciales en caso de que no sea así.

Si se declara la nulidad de los despidos, la empresa deberá iniciar el procedimiento preventivo de crisis en un marco muy diferente al actual. En primer lugar, esta medida dilataría la retirada de la empresa debido a los plazos formales. Por otra parte, el trámite sólo puede realizarse ante la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano de la Nación, de modo que el conflicto saldría de la órbita del Poder Ejecutivo de Santa Fe.

¿Por qué Electrolux decidió cerrar la fábrica de Rosario?

La planta de Rosario venía sufriendo una reducción en los niveles de actividad y el año anterior se habían aplicado suspensiones a trabajadores como parte del recorte en la producción. Meses más tarde, la firma ofreció un esquema de retiros voluntarios.

Electrolux quedó atravesada por las dificultades que atraviesa una parte de la industria blanca en Argentina, afectada por la retracción del mercado interno y la competencia con los productos extranjeros. "Esta crisis se viene denunciando. Se inició con la apertura de importaciones y sigue con la baja de consumo, porque aún los importadores tampoco venden", detalló Cerra. Luego, agregó: “No hay nada bueno de que lo de afuera venga barato si no tenés trabajadores con poder adquisitivo”.

Por otro lado, el abogado del sindicato metalúrgico advirtió que el retiro voluntario es una figurita repetida en muchas otras fábricas afectadas por la mala situación económica. "Nosotros sugerimos que no lo tomen porque es pan para hoy y hambre para mañana. Sin embargo, entre el nivel de endeudamiento alto y un ofrecimiento que es bastante generoso, la gente termina accediendo", concluyó.

Del lado de la patronal, Electrolux aseguró que "continuará desarrollando sus operaciones comerciales en el país", incluyendo los productos de la marca Gafa. El cierre en Rosario es parte de una "revisión estratégica de sus operaciones en Argentina". Sobre esta cuestión, voceros de la firma plantearon que adoptarán "un modelo de abastecimiento global apoyado en la red internacional de producción del grupo".

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