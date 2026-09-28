"Breaking Bad", "The Wire" y "Mad Men", ¿las mejores series del siglo?

The New York Times hizo la lista de las mejores cien series de los últimos años. Y encendió la polémica

El diario The New York Times consagró a "Breaking Bad" como la mejor serie del siglo XXI, según la lista que publicó en los últimos días en base al voto de 516 actores, guionistas, showrunners, productores y otros profesionales de la televisión.

Completan los primeros puestos "The Wire", "Mad Men", "Succession" y "Fleabag", con "Juegos de tronos" en la sexta colocación.

La primera reacción de muchos en redes fue: ¿cómo es posible que no aparezca "The Sopranos"? Y la aclaración surgió rápidamente: son las 100 mejores series de lo que va del siglo, estrenadas desde el 1º de enero de 2000. Esto deja fuera de competencia a muchos títulos icónicos, como "Seinfeld", "Friends", "The X-Files", "Sex and the City" y "Twin Peaks", sólo por nombrar algunos.

La nómina abarca series de cualquier idioma y todos los géneros, ya sea ficción, realities, documentales o concursos, e incluye títulos que ya son clásicos, como "Curb Your Enthusiasm" en el puesto 9, "Six Feet Under" en el 15, "Chernobyl" en el 19 y "Lost" en el 22, sin olvidar "Black Mirror", "Better Call Saul", "Peaky Blinders" y "House of Cards", entre tantas otras.

"The Office" está por duplicado: en el puesto 11 la versión norteamericana y en el 16 la que protagonizó Ricky Gervais en el Reino Unido.

Entre los votantes hubo actores como Elisabeth Moss, Bryan Cranston, Adam Scott, Rose Byrne, Colman Domingo y Jason Bateman, y creadores como Damon Lindelof y Lena Dunham.

Por supuesto, la lista levantó reclamos y debates. ¿"Slow Horses" está veinte puestos por debajo de "Stranger Things"? ¿"Ted Lasso" y "Gambito de dama" son mejores que "The Mandalorian" y "The Marvelous Mrs. Maisel"?

La respuesta es la de siempre: ya sea cuando se habla de música, cine o televisión, estas listas siempre dejan a más de uno disconforme.