Diego Barrionuevo: "Fueron los primeros goles en Central Córdoba y los grité con alma y vida" El delantero Diego Barrionuevo marcó los dos goles ante Claypole, el Charrúa alargó su racha de diez partidos sin perder y se clasificó para jugar el Reducido Por Juan Iturrez 29 de septiembre 2026 · 06:15hs

Diego Barrionuevo. El delantero anotó los primeros goles en el Matador y recibe el abrazo del utilero Juan "Chupa" González. Diego Barrionuevo. El delantero charrúa anotó ante Claypole por duplicado.

Diego Barrionuevo fue el jugador de la tarde al anotar dos goles. Central Córdoba se despachó con un gran triunfo ante Claypole (2-1) y de esta forma los dirigidos por Arnaldo Sialle a dos fechas de la primera parte, abrocharon la clasificación para disputar el Reducido final por el segundo ascenso de la Primera C.

El delantero oriundo de Buenos Aires se refirió al momento que vivió tras anotar por duplicado ante Claypole. “Estoy muy contento, fue un día muy especial para mí, para mis compañeros y el club en general. La felicidad es absoluta y logramos continuar con una racha impresionante de diez partidos sin perder, con siete triunfos y tres empates. Este presente es por el trabajo que está haciendo el cuerpo técnico, jugadores y todo el conjunto de Central Córdoba, donde nos pusimos en la mente que todos los partidos eran finales. Nos preparamos para esto y los resultados están a la vista. Estamos clasificados, nos faltan dos encuentros, Yupanqui y Deportivo Español, y queremos llegar entre los tres primeros de la zona B”, dijo Diego Barrionuevo, autor de los tantos del Matador que derrotó a Claypole en el Gabino Sosa y clasificó entre los mejores siete en su zona.

Barrionuevo la euforia por los dos goles El goleador del Charrúa se refirió a la euforia por los dos goles con la camiseta de Córdoba: “Fueron los primeros goles en Central Córdoba y los grité con alma y vida. Fue una euforia inmensa, tenía muchas ganas de gritar un gol, después vi los videos, lloré y me reía de tanta alegría. Me quería abrazar con todo el mundo, eran los primeros con esta camiseta y quiero agradecer al club por darme la oportunidad de ser parte de este hermoso plantel que me recibió de la mejor manera. En el primer gol (de taco) salí como loco y me abracé con el utilero, el Chupa Juan González, vi la imagen de mi padre, quien falleció cuando era muy chico y seguro estará emocionado por ver a su hijo que está cumpliendo lo que siempre soñé”, sostuvo la figura del Matador.

Diego Barrionuevo. El delantero charrúa anotó ante Claypole por duplicado. >> Leer más: Messi clavó otro golazo de tiro libre y va por la conquista de un nuevo récord La trayectoria del goleador Barrionuevo se refirió a sus inicios en el fútbol. “Arranqué en Deportivo Merlo, después me fui a Boca y ahí estuve ocho años. En esa etapa falleció mi papá y me golpeó mucho. Pude levantarme y recalé en Ferro y justo me agarró la pandemia del 2020. Después volví a Deportivo a Merlo y me rompí los ligamentos cruzados. También jugué en Juventud Unida, Sportivo Barracas y en esta temporada arranque en Leones FC. Jugué en el primer semestre y luego Central Córdoba me abrió las puertas para jugar el segundo semestre y estoy muy feliz”, cerró .