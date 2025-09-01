La Capital | La Ciudad | Boleto Educativo

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la actualización de la Sube?

El gobierno de Santa Fe ratificó que el trámite para conservar la franquicia es presencial y obligatorio, pero aclaró que aún no tiene fecha límite en el sistema nacional

1 de septiembre 2025 · 09:56hs
El boleto educativo se implementó en 2021 en toda la provincia.

El boleto educativo se implementó en 2021 en toda la provincia.

El anuncio de la actualización obligatoria del boleto educativo (BE) generó tantos inconvenientes como dudas ante el temor a perder la franquicia desde este lunes en Rosario. De hecho, pese a la fuerte tormenta que este domingo se abatió sobre la ciudad, fueron muchos quienes se acercaron a la Terminal para intentar validar el trámite ante la confusa información que circulaba. La buena noticia: el director provincial de Transporte de Pasajeros de Santa Fe, José Roura, aclaró que todavía no un plazo definido para hacer el trámite y por lo tanto el beneficio sigue vigente.

El primer aviso sobre la Sube indicaba que había que validar los datos de las tarjetas hasta este domingo para conservar algunos atributos sociales. "Hemos hecho esta comunicación porque entendemos que van a poner una fecha límite pronto y no queremos comunicarlo tan cerca de esa fecha para dar más tiempo", explicó el funcionario a través de LT8.

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia recordaron que la actualización obligatoria del BE debe realizarse en forma presencial. En el caso de otros beneficios es posible completar el proceso con la aplicación de teléfono celular, aunque esta alternativa presentó múltiples errores y fallas desde la convocatoria lanzada el último viernes.

¿Cómo se actualiza el boleto educativo?

A diferencia de otros atributos, para asegurar la continuidad del boleto educativo es emplear una Terminal Automática Sube (TAS). Se trata de las máquinas que funcionan en la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno y otros puntos de Rosario con diferentes herramientas como la validación de cargas de dinero.

"El trámite es muy sencillo. La tarjeta se actualiza pasándola, se pide la consulta de saldo y ya queda actualizada", señaló Roura. De la misma forma se pueden conservar otros atributos locales que también requieren este procedimiento por disposición de Nación Servicios.

>> Leer más: El Boleto Educativo Gratuito 2025 ya llegó a las 278 mil solicitudes

Por otra parte, el Sistema Único de Boleto Electrónico (Sube) también admite excepciones dentro del anuncio. Por ejemplo, la Tarifa Social Federal no necesita la actualización para seguir pagando con el 55 % de descuento en el Transporte Urbano de Pasajeros (TUP).

Roura recordó que en ningún caso hace falta cargar dinero en la tarjeta para validar el registro de los atributos. La principal diferencia en el mapa santafesino es que la franquicia educativa con dos viajes gratuitos por día sólo puede mantenerse con un trámite presencial en las TAS.

¿Cómo actualizar atributos en la aplicación Sube?

Las personas con certificados de discapacidad y sus acompañantes pueden hacer la actualización obligatoria con la aplicación móvil, disponible en teléfonos con sistema operativo Android 6 o una versión superior. Otra alternativa es la de acreditar dinero en un comercio habilitado.

El dispositivo debe contar con un lector NFC para acceder a los datos de la tarjeta. Dentro del sistema hay que ingresar a la opción para ver el saldo. Luego es preciso apoyar la credencial sobre la parte trasera del celular hasta que aparezca el siguiente mensaje: "Tu tarjeta está actualizada".

Ante cualquier duda o problema con el boleto educativo, el gobierno santafesino cuenta con la línea telefónica 0800-777-0801 para atender consultas de lunes a viernes entre las 8 y las 18. También es posible comunicarse con un correo electrónico dirigido a [email protected]. A nivel presencial se puede concurrir con turno previo a las oficinas de la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno en el mismo horario.

