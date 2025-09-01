La Capital | Ovación | Central

Sarmiento-Central: el partido suspendido se podría completar a fines de octubre

Si bien aún no fue confirmado, todo indica que los restantes 45 minutos se disputen el domingo 26 de octubre, cuando se lleven adelante las elecciones legislativas

Por Guillermo Ferretti

1 de septiembre 2025 · 12:39hs
Sarmiento y Central bajo el agua en Junín. El partido se suspendió y quedó pendiente el segundo tiempo.

Aún no hay certezas pero todo indica que el partido de la fecha 7 entre Sarmiento y Central, que fue suspendido en el entretiempo el sábado pasado por cuestiones climáticas, podría programarse para que se complete el fin de semana del domingo 26 de octubre. Ese día están previstas las elecciones legislativas en todo el país, por lo que no habrá actividad en el torneo local de primera división. De programarse la disputa del segundo tiempo del partido en esa fecha, aún quedarían tres jornadas por diputarse de la fase clasificatoria de este torneo Clausura.

La lluvia torrencial que cayó en Junín horas antes y durante el primer tiempo del partido entre Sarmiento y Central obligó al árbitro Andrés Merlos a suspenderlo en el entretiempo. Y más allá de que ninguno de los equipos en cuestión se encuentre disputando copas, ni nacionales ni internacionales, la programación para que se juegue lo que falta no será sencilla.

Según el reglamento del torneo, para programar lo que resta jugarse del encuentro se debería contemplar que sea al menos 48 horas después de haber jugado la fecha previa; y al menos 48 horas antes del compromiso correspondiente para la jornada siguiente. Sin embargo, tanto Central como Sarmiento ven con buenos ojos que el segundo tiempo del encuentro se programe para el fin de semana del domingo 26 de octubre, el de las elecciones legislativas, en el que no habrá actividad en el torneo de primera división.

Después de Platense e Instituto

En caso de que el partido entre Sarmiento y Central se complete el fin de semana del domingo 26 de octubre, será entre la fecha 13 y la 14 del actual torneo. Para los Auriazules, en la 13 serán locales de Platense, el último campeón del Apertura, y en la 14 visitarán a Instituto en Córdoba. Mientras que los de Junín serán locales de Vélez en la 13, y visitantes de Platense en la 14.

En cuanto a lo que resta completarse del partido, más allá de que no tiene fecha de programación definida aún, se sabe que se jugará en dos tiempos, generalmente iguales. En este caso, uno de 22 y otro de 23 minutos. Además, habrá planilla nueva, por lo que los entrenadores de cada equipo podrán cambiar a cualquiera de los futbolistas que fueron titulares sin que esto represente una modificación de las cinco permitidas por el reglamento para cada partido. Sólo se respetarán las tarjetas recibidas. Es decir que, por ejemplo, si Holan vuelve a elegir a Alejo Veliz como titular, que había sido amonestado en el primer tiempo, seguirá el partido con amarilla.

También puede ocurrir que algún futbolista sea sancionado disciplinariamente en el juego previo a la programación del partido en Junín, ya sea por expulsión o acumulación de amonestaciones. En ese caso, tendrá que cumplir fecha en el partido ante Sarmiento.

Pueden cambiar los árbitros

Además, podrán designarse nuevas autoridades. Algo que generalmente está sujeto a que el juez que comenzó el partido tenga otros compromisos para la fecha en que se decida la programación de lo que resta jugarse entre Sarmiento y Central. Aunque, en este caso en particular, quien empezó a dirigir el partido, Andrés Merlos, ya no es árbitro internacional. Por lo que dificilmente esté afectado a otro compromiso. Lo que, en principio, permitiría que sea ratificado para seguir dirigiendo lo que falta del cruce entre los de Junín y los rosarinos.

Uno de los últimos antecedentes de cambio de autoridades en un partido que tuvo que suspenderse por cuestiones climáticas se dio en marzo de este año cuando Banfield e Independiente completaron su partido pendiente. En esa ocasión, se disputaron 22 minutos, divididos en dos tiempos de 11. Y el árbitro que había empezado el partido, el rafaelino Silvio Trucco, fue reemplazado por Jorge Baliño.

