El juicio por el crimen de Popito Zalazar concluyó con condenas a prisión perpetua

El tribunal declaró culpables a los cuatro imputados por el asesinato que ordenó Pupito Avalle, un preso vinculado a Los Monos

30 de agosto 2025 · 11:03hs
Foto: La Capital/Virginia Benedetto.

La investigación sobre el crimen de Osvaldo "Popito" Zalazar (31) llegó este viernes al cierre de un capítulo principal durante el juicio oral y público a los presuntos asesinos en Rosario. Todos recibieron la condena a prisión perpetua por la muerte de uno de los acusados por el homicidio del Pájaro Cantero, el fallecido exlíder de Los Monos.

El tribunal aceptó el pedido del fiscal Patricio Saldutti y dictó la pena máxima para los cuatro imputados tras dos semanas de debate en el Centro de Justicia Penal. El fallo de primera instancia incluye la absolución por los delitos de encubrimiento agravado y resistencia a la autoridad con diferentes argumentos.

Jonatan Urquiza (30), Milton Rivero (23), Damián Constantini (25) y Juan Álvarez (24) fueron declarados culpables como coautores de un ataque a balazos contra una camioneta del Servicio Penitenciario de la Provincia de Santa Fe en Pérez. Un policía sufrió heridas graves durante el traslado posterior a una salida transitoria de la víctima fatal.

¿Cómo fue el crimen de Popito Zalazar?

La emboscada ocurrió el domingo 14 de agosto de 2022, cuando un grupo de delincuentes armados disparó desde un Ford Focus blanco contra el vehículo en el que llevaban a Zalazar. El autor intelectual de este plan fue Cristian Nicolás "Pupito" Avalle, por entonces preso en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.

Cuatro agentes penitenciarios iban con Zalazar hacia la cárcel donde cumplía una pena de 12 años de prisión por homicidio, tres robos calificados y otros delitos. El recluso recibió múltiples balazos minutos después de las 17 en el cruce de la calle El Chajá y avenida Los Talas. Un proyectil impactó en el abdomen de uno de los custodios.

El vehículo recibió 27 disparos en cuestión de segundos. La gran mayoría impactaron sobre la parte izquierda. Después de la agresión, los delincuentes huyeron hacia el sur y doblaron hacia el oeste para alejarse de la escena del crimen. Al cabo de la persecución, la policía atrapó a tres de los cinco atacantes. Uno de ellos aún no fue identificado.

Popito pasó tres días internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) y falleció el 17 de agosto por las lesiones que sufrió. En cambio, el agente penitenciario tuvo una evolución favorable desde que lo atendieron por el balazo en el abdomen.

Damián Ramón Constantini fue el primer detenido en la persecución desde la zona cercana a la Unidad Penitenciaria 16. La policía lo atrapó sobre la calle 25 de Mayo, entre Alem y Estanislao López. Previamente, los asesinos habían abandonado el auto en avenida Belgrano y Florencio Sánchez para continuar la huida a pie.

El operativo se cerró con la aprehensión de Milton Joel Rivero y Jonatan Emanuel Urquiza en el cruce de Alem y Urquiza, a 400 metros del lugar donde cayó su cómplice. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) señaló a este último como el conductor del coche con el que interceptaron la camioneta del Servicio Penitenciario.

Una emboscada con olor a venganza de Los Monos

En el inicio de la investigación, las autoridades encontraron evidencia de un plan criminal con alto poder de fuego. Adentro del auto hallaron una pistola semiautomática Beretta PX4 Storm calibre 45 de simple y doble acción. Durante la pesquisa también secuestraron una pistola ametralladora 9x19 FMK-3 de 9 milímetros con un cargador de 25 cartuchos y otra Browning FM con la numeración suprimida.

La Fiscalía Regional de Rosario descubrió que Avalle mandó a matar a Zalazar cuatro horas antes de la emboscada. Pupito hizo una llamada por Whatsapp a las 13.13 desde la cárcel de Ezeiza. En ese momento, Constantini recibió la orden y la información necesaria para interceptar a la víctima antes de que regresara a la prisión.

Luego del juicio, el tribunal integrado por Carlos Leiva, Silvana Lamas González e Ismael Manfrin dictó la condena para los cuatro imputados bajo la figura de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el uso de arma de fuego. Además los declararon culpables de portación ilegal de arma de fuego de guerra y tentativa de homicidio agravado por las lesiones del agente penitenciario.

Los jueces absolvieron a los acusados por encubrimiento agravado en cuanto al uso del Ford Focus, que tenía pedido de secuestro desde el 6 de agosto de 2022 por un robo en el cruce de los pasajes Tossi y Zapiola, en la zona noroeste de Rosario. En este caso, los magistrados les concedieron el beneficio de la duda. Saldutti también había pedido la pena máxima por resistencia a la autoridad, pero el veredicto descartó la sanción por atipicidad.

¿Quién era Popito Zalazar?

Hace casi una década, Zalazar fue el único condenado en el juicio por el homicidio de Claudio Ariel "Pájaro" Cantero. Sin embargo, la sentencia sólo se refirió a su rol en la tenencia ilegal de armas de fuego de guerra y civiles, de modo que no quedó directamente ligado al asesinato del exjefe de Los Monos ante los ojos de la Justicia. Lo mismo ocurrió con Luis "Pollo" Bassi, Milton Damario y Facundo "Macaco" Muñoz.

El fallo dictado el 29 de marzo de 2017 determinó una pena de 3 años y 3 meses de prisión. Poco tiempo antes, Popito había acordado una pena mayor por el crimen de Aldo Juan Acosta (60), acribillado el 19 de diciembre de 2014 en Villa Gobernador Gálvez. La sentencia se dictó a partir de un procedimiento abreviado con la misma sanción a su hermano mayor Claudio Antonio "Polo" Zalazar. Además, ambos aceptaron su responsabilidad por un intento de asesinato y tres asaltos a camiones de garrafas en esa ciudad y en Pueblo Esther.

La primera condena por la emboscada fatal en Pérez se dictó cinco meses atrás. Avalle firmó un juicio abreviado en el que acordó la pena de prisión perpetua como instigador. También fue declarado culpable como jefe de una asociación ilícita vinculada a 47 delitos. Entre ellos se cuentan casi una decena de homicidios y se repite el modus operandi con órdenes impartidas desde la cárcel de Ezeiza.

