Robo en barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa

Las víctimas se descompensaron después del ingreso de los delincuentes. Los ladrones les tiraron gas pimienta y escaparon en un auto

30 de agosto 2025 · 11:39hs
El robo se registró a la mañana en el sur del macrocentro rosarino.

Foto: Google Street View.

El robo se registró a la mañana en el sur del macrocentro rosarino.

La policía rosarina comenzó a investigar este sábado el robo de una importante suma de dinero en dólares en el macrocentro de la ciudad. De acuerdo a la versión preliminar, una pareja de adultos mayores cayó en la trampa de delincuentes que fueron directamente a su hogar a buscar el botín.

El operativo comenzó minutos después de las 10.30, cuando un hombre y una mujer huyeron de la casa ubicada en Riobamba al 1100. En ese momento, los vecinos del barrio Abasto hicieron la denuncia por ruidos extraños y descubrieron que las víctimas habían sido agredidas dentro del domicilio.

Si bien ambas personas estaban fuera de peligro, fuentes de las fuerzas de seguridad provinciales confirmaron que les arrojaron gas pimienta para evitar que se defendieran. Además de la Brigada Motorizada, personal de salud fue a trabajar a la vivienda para asistir a los dueños porque se habían descompensado.

Un robo violento y un botín en dólares

De acuerdo al reporte policial, la pareja de ladrones redujo al matrimonio durante la mañana. En primera instancia no hay testimonios ni evidencia de que hayan ingresado por la fuerza, algo que deja la puerta abierta en torno a la hipótesis de un engaño por parte de los maleantes.

Fuentes oficiales precisaron que los delincuentes se llevaron 36.000 dólares de la casa. El plan se llevó a cabo en unos pocos minutos y no llamó la atención de los vecinos hasta la hora del escape.

>> Leer más: Policías a juicio: debían proteger a una familia pero les robaron 76 mil dólares

Hacia las 11 de la mañana, el matrimonio ya había sido atendido por los médicos. Mientras tanto, los investigadores comprobaron que la pareja denunciada había llegado en un coche sin patente y se retiró de la misma forma.

Según el registro de las primeras actuaciones en el barrio Abasto, los estafadores utilizaron un Fiat Cronos blanco con vidrios polarizados. Una vez que consiguieron el dinero, se fueron hacia el oeste para llegar al cruce con calle Mitre.

