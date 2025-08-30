Robo en barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa

La Ciudad
Tren Rosario-Retiro: afirman que Nación no hace "absolutamente nada" para mejorarlo
Policiales
Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: "Es muy dañino"
Política
La Libertad Avanza reiteró su pedido de suspender la reforma de la Carta Magna de Santa Fe
LA CIUDAD
Choque en zona sur: el conductor de la camioneta tenía 1,57 de alcohol en sangre
LA CIUDAD
Homenaje a Antonella Trivisonno por el Día de la Persona Donante de Órganos
POLICIALES
El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal
Política
Nuevos allanamientos a la sede de la Andis y la droguería Suizo Argentina
Salud
Suplementos multivitamínicos: una tendencia que se instala entre los rosarinos
Policiales
Lo imputaron por quemar a su expareja con ácido para borrarle los tatuajes
LA REGION
Villa Constitución: la UOM, preocupada por la "crítica" situación en Acindar
La Ciudad
Las escrituras de inmuebles subieron 76 por ciento en Rosario
La Ciudad
Apps de delivery: crece el número de repartidores y baja la demanda
La Ciudad
Demoraron a un conductor alcoholizado tras un choque con dos personas lesionadas
Policiales
El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario
Información General
Definen un cambio en la ley de feriados: ¿qué pasa el 12 de octubre?
La Región
Acindar paraliza su planta de Villa Constitución y hay nuevas suspensiones
La Ciudad
El tiempo en Rosario: viernes con niebla y calor antes de un sábado con alerta
Policiales
Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez
Policiales
Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de banda narco
Policiales
Cordón industrial : las nuevas bandas y las rutas del narcotráfico en la zona