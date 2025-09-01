Cómo fue el operativo de traslado de Gerardo Dibu Gómez a la cárcel de Piñero

El hombre está acusado de cometer un homicidio como integrante de una banda ligada a Los Monos. Quedó alojado en el sector de presos de alto perfil.

Efectivos de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) de la Policía de Santa Fe trasladaron a Gerardo Sebastián Gómez, alías Dibu , desde la seccional policial de Dock Sud, de la provincia de Buenos Aires, hasta la Unidad Penitenciaria de Piñero donde quedó alojado en el sector para reclusos de alto perfil. “ Dibu” Gómez era intensamente buscado por una causa de homicidio y por otra en la que era sindicado como integrante de una asociación ilícita, investigaciones a cargo del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Su nombre figuraba entre los diez delincuentes más buscados por la Justicia de Santa Fe, como integrante de una banda supuestamente vinculada con Los Monos, y fue capturado por agentes de la Policía de Investigaciones el pasado miércoles en Dock Sud, partido de Avellaneda en la provincia de Buenos Aires.

El subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad, Marcelo Albornoz señaló que el traslado de Gómez se concretó durante el fin de semana luego de que llegara la autorización del Juzgado de Buenos Aires.

“Apenas recibimos la aprobación el viernes a la tarde, un equipo especializado de la TOE viajó hasta la comisaría 3ª de Dock Sud, donde estaba detenido Gómez y se procedió al traslado. El personal de TOE fue con un vehículo especialmente preparado para el traslado de detenidos. Fueron seis policías con todo el equipamiento especial, con armas largas y cortas para este tipo de tareas”, destacó Albornoz.

Albornoz traslado de Dibu El subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad, Marcelo Albornoz, durante la conferencia en donde brindó detalles del traslado de Dibu Gómez.

El funcionario provincial precisó que “alrededor de las 3.30 del sábado Gómez fue ingresado al penal de alto perfil de la cárcel Piñero. El traslado fue absolutamente normal. No hubo resistencia. No sucedió lo mismo cuando fue aprehendido. Seis efectivos de PDI tuvieron que intervenir para reducirlo por la resistencia que ofreció", subrayó Albornoz.

Recompensa vacante

En una conferencia de prensa realizada este lunes en la sede de Gobernación, Albornoz sostuvo que la recompensa que se había ofrecido por el paradero de Gómez, uno de los criminales más buscados de Santa Fe, “quedó vacante". Amplió: "Todas las tareas que se realizaron para su detención fueron realizadas por personal de PDI, del Bloque de Captura de Presos de Alto Perfil y fiscal Patricio Saldutti que fue muy proactivo en esta búsqueda”.

“Teníamos información de que Gómez podría estar en tres provincias. Puede ser que las personas que son buscadas hagan circular datos falsos para distraer el trabajo de los investigadores. Por eso hay que hacer un trabajo silencioso, dedicar mucho tiempo. Es importante destacar la profesionalidad de todo el equipo que participó en este tema con una estrategia muy importante de seguimiento. Gómez no salía a la calle, tenía personas que hacían tareas de inteligencia por él en la cuadra para evitar ser trasladado”, destacó Albornoz.

Sebastian Gomez - Los Monos

Quién es Dibu Gómez

Gómez está acusado por un asesinato cometido en 2022 en la zona de Puente Gallego, en la zona sur de Rosario, y por integrar una organización criminal liderada por Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, vinculado a la banda de Los Monos. Avalle cumple prisión perpetua en la cárcel federal de Ezeiza.

Gómez fue referente de Leandro “Pollo” Vinardi y de Carlos Daniel “Toro” Escobar en la barra brava de Newell’s.

Ambos están presos y fueron señalados en la disputa que derivó en el crimen de Lorenzo “Jimi” Altamirano, baleado el 1º de febrero de 2023 frente al estadio Marcelo Bielsa.