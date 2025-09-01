La Capital | La Ciudad | tormenta

Cien cuadrillas municipales trabajan para normalizar los efectos de la tormenta en la ciudad

El municipio realiza uan serie de tareas para atender reclamos, vinculados a anegamientos y situaciones urgentes.

1 de septiembre 2025 · 09:16hs
El municipio realiza uan serie de tareas para atender reclamos

El municipio realiza uan serie de tareas para atender reclamos, vinculados a anegamientos y situaciones urgentes.

Unas cien cuadrillas municipales trabajan por toda la ciudad para resolver los reclamos, normalizar la circulación y reducir posibles daños ocasionados por la tormenta que se desencadenó este fin de semana sobre la ciudad y la región.

Son alrededor de 300 operarios municipales distribuidos en unas cien cuadrillas los que trabajan por toda la ciudad atendiendo las demandas, principalmente vinculadas a anegamientos o situaciones urgentes a partir de reclamos de vecinos y vecinas.

Protección Civil recibió 73 reclamos a través de la línea telefónica 103 como consecuencia de la tormenta de Santa Rosa. Dentro de esa lista aparecen 30 casos de problemas con cables y columnas que fueron derivados a las empresas encargadas de cada servicio.

La tormenta de Santa Rosa trajo a Rosario cuatro veces el promedio de lluvia de agosto

Luego del cese de diferentes alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el municipio confirmó un pico de 57 kilómetros por hora en el monitoreo de las ráfagas de viento. Ratner comentó que recibieron 12 denuncias por árboles y ramas caídas, al igual que cinco voladuras.

Por último, el temporal dejó un saldo de 26 pedidos de asistencia por anegamientos en las calles.

Cómo pedir ayuda tras la tormenta

En este marco y a la espera de nuevas tormentas en las próximas horas, desde el municipio se sugiere informarse sobre pronósticos, estado del tiempo y recomendaciones de las autoridades y, ante cualquier evento, comunicarse con la línea gratuita 103 de Protección Civil.

También se pueden realizar reclamos mediante MuniBot, el chatbot del municipio vía Whatsapp al 3415440147.

Medidas preventivas ante temporales

A su vez, se aconseja a la ciudadanía tener en cuenta las siguientes medidas preventivas:

Sacar la basura en los horarios de recolección.

No dejar residuos fuera de los contenedores o cestos para evitar anegamientos.

Colaborar con el barrido de veredas; retirar de balcones y terrazas todo elemento que pueda ser desplazado por el viento.

Tener limpias las terrazas, azoteas y patios, verificar canaletas y desagües domiciliarios.

Las lluvias superaron los 270 milímetros en pocas horas y dejaron complicaciones en distintas localidades del sur santafesino.

La tormenta de Santa Rosa mezcla devoción popular y fenómenos meteorológicos. Rosario no es la excepción y cada año mira al cielo en esta fecha.

Rosario cuenta con líneas de atención y medidas de prevención para enfrentar los efectos de las tormentas

Postales de la tormenta en Rosario

Según registros oficiales, desde el sábado se acumularon 137 milímetros de agua en la ciudad. Piden transitar con precaución la ciudad por las secuelas del temporal

