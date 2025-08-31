Rosario y la región permanecen bajo alerta: cómo seguirá el tiempo tras el temporal del fin de semana

Las intensas lluvias que azotan a la provincia de Santa Fe desde este sábado provocaron anegamientos, calles intransitables y cortes de rutas en distintos puntos del territorio.

Avenida Alberdi a la altura del cruce. Las intensas lluvias provocaron anegamientos de calles en Rosario.

La provincia de Santa Fe continúa este domingo al atardecer bajo un escenario de tiempo dinámico e inestable , luego de las intensas lluvias que desde el sábado provocaron anegamientos, calles intransitables y cortes de rutas en distintos puntos del territorio.

De acuerdo con el último informe de los organismos meteorológicos oficiales, se prevé que durante lo que resta de la jornada de este domingo y la madrugada del lunes se desarrollen áreas de lluvias y tormentas en toda la provincia, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes .

“Las tormentas pueden estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos , ráfagas fuertes de viento, actividad eléctrica marcada e incluso ocasional caída de granizo ”, precisaron desde el sistema de alertas.

Centro y norte provincial: entre 40 y 80 milímetros , con la posibilidad de superar esos valores en zonas puntuales.

Sur provincial: entre 20 y 40 milímetros, también con riesgo de acumulados mayores en sectores aislados.

El viento, que este domingo registró ráfagas de hasta 60 km/h, irá perdiendo intensidad a lo largo del lunes, aunque en momentos de tormenta pueden volver a registrarse ráfagas más fuertes.

Cuándo mejorará el tiempo

A partir del mediodía y la tarde de este lunes, las condiciones comenzarán a mejorar gradualmente en el sur y centro provincial, con cielos más despejados y descenso de la intensidad de las precipitaciones.

En el norte de la provincia, sin embargo, el panorama se mantendrá inestable hasta el martes, con nuevas lluvias y tormentas, aunque de menor intensidad que las registradas durante el fin de semana.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones al circular por rutas y caminos, y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante la posibilidad de nuevas actualizaciones de alerta.