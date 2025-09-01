La Capital | Política | Provincias Unidas

Con la victoria en Corrientes, Provincias Unidas pone otro ladrillo en su pared

Se consolida el eje de gobernadores de cara a las elecciones nacionales y 2027. La Libertad Avanza quedó última, lejos. Pullaro subió al escenario para festejar

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

1 de septiembre 2025 · 11:12hs
Gobernadores de Provincias Unidas celebra la victoria de los hermanos Valdés en Corrientes

Gobernadores de Provincias Unidas celebra la victoria de los hermanos Valdés en Corrientes, quienes se sumarán al sello electoral

La victoria del oficialismo en Corrientes, con Juan Pablo Valdés como nuevo gobernador como continuación de su hermano Gustavo, es un nuevo ladrillo en el muro del interior que está armando Provincias Unidas, la fuerza electoral que jugará en las elecciones nacionales y piensa en una opción federal para las presidenciales de 2027.

Los gobernadores Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora, Ignacio Torres, Carlos Sadir y Claudio Vidal, socios fundadores de Provincias Unidas, se montaron a la victoria de Valdés para seguir instalando la idea de que se puede derrotar a La Libertad Avanza.

De hecho, el santafesino, el chubutense y hasta Juan Schiaretti, candidato del cordobesismo, se subieron al escenario con los Valdés a festejar la victoria. De paso terminan de abrochar el ingreso de los correntinos al club de gobernadores. En rigor, en este momento primigenio los gobernadores quieren mostrar que los une algo más que la coyuntura electoral y que tienen con qué competir.

Provincias Unidas, lo que viene

Se piensa como un proceso largo que en las elecciones nacionales de octubre tienen su primera parada pero que la carrera final será las presidenciales 2027. Dos años es mucho tiempo, pero por ahora se ceban.

image (61)
Los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Corrientes, Gustavo Valdés, ahora compañeros en Provincias Unidas

Los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Corrientes, Gustavo Valdés, ahora compañeros en Provincias Unidas

Es que tienen algunas características que prometen ser algo más que un simple acuerdo electoral. En primer lugar, que la promueven gobernadores del interior, que tienen problemas parecidos respecto a Nación y las mismas objeciones respecto al centralismo porteño. También los enlaza el antikirchnerismo, lo generacional, y la falta de un pasado donde resbalar.

El dato de la noche fue que La Libertad Avanza quedó en cuarto lugar con un magro 8%. Ese fue el verdadero festejo de los gobernadores que pusieron a los libertarios como su nuevo enemigo favorito. De hecho, en las redes, algunas cuentas vinculadas a Provincias Unidas, se movieron con sarcasmo en ese sentido.

"Valdés es el sexto gobernador del espacio. Consolida un eje que será lo más mirado y observado pos elecciones de octubre", advierten a La Capital desde el armado de Provincias Unidas, delegación Santa Fe. Por lo tanto, demuestran que octubre será otro peldaño, no el salto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PUnidasTuitera/status/1962263423846060382&partner=&hide_thread=false

La Libertad Avanza

Ese cuarto lugar a 45 puntos del oficialismo correntino pone sobre la mesa la pregunta acerca de si a Milei le alcanza el sello violeta para incidir en una elección. Claramente no, al menos en las elecciones provinciales y, sobre todo, a gobernador. Las elecciones a diputados nacionales de octubre próximo tienen otro aroma. Se nacionalizarán, habrá otros incentivos y, por lo tanto, la performance libertaria será mejor, se supone con victoria.

En Santa Fe se sigue proyectando el escenario de tercios a favor de LLA, con el PJ segundo y tercero Provincias Unidas. Sin embargo, desde el nuevo sello federal señalan que hay un cambio en la relación: la opción provincial históricamente ha sido muy disminuida, ahora creen que mejorará. Un ladrillo más, por más que sea pequeño, para 2027.

Noticias relacionadas
en un escrutinio muy lento, el oficialismo celebraba la victoria en corrientes

En un escrutinio muy lento, el oficialismo celebraba la victoria en Corrientes

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. 

La llamativa respuesta del gobernador de Corrientes cuando le preguntaron por Loan: "Lo seguimos buscando como a Nisman"

Corrientes renovará gobernador, vice, parte de la Legislatura y más de 70 intendencias, con un padrón de 950 mil votantes habilitados.

Corrientes va a las urnas: examen para La Libertad Avanza tras los audios

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, mencionó una posible operación armada en torno al caso de las presuntas coimas en Discapacidad.

Presuntas coimas: Francos negó vínculos del gobierno con la filtración de audios

Ver comentarios

Las más leídas

Dificultades para completar la actualización que exige el boleto educativo

Dificultades para completar la actualización que exige el boleto educativo

Rosario y la región permanecen bajo alerta: cómo seguirá el tiempo tras el temporal

Rosario y la región permanecen bajo alerta: cómo seguirá el tiempo tras el temporal

Tras el temporal, este lunes siguen cortadas varias rutas de la región

Tras el temporal, este lunes siguen cortadas varias rutas de la región

El centro sigue siendo el corazón inmobiliario de Rosario: suben los precios

El centro sigue siendo el corazón inmobiliario de Rosario: suben los precios

Lo último

Villa Gobernador Gálvez revitaliza su litoral y consolida un espacio comunitario

Villa Gobernador Gálvez revitaliza su litoral y consolida un espacio comunitario

Puerto San Martín fue sede de la Clínica de Conducción Segura de Motos

Puerto San Martín fue sede de la Clínica de Conducción Segura de Motos

Una adolescente denunció por intento de abuso sexual a un hombre que la llevó a un hotel

Una adolescente denunció por intento de abuso sexual a un hombre que la llevó a un hotel

Una adolescente denunció por intento de abuso sexual a un hombre que la llevó a un hotel

La chica de 14 años pidió ayuda en un negocio y contó que el acusado intentó llevarla por la fuerza a un alojamiento frente a la Terminal 
Una adolescente denunció por intento de abuso sexual a un hombre que la llevó a un hotel
Cómo fue el operativo de traslado de Gerardo Dibu Gómez a la cárcel de Piñero
POLICIALES

Cómo fue el operativo de traslado de Gerardo Dibu Gómez a la cárcel de Piñero

Con la victoria en Corrientes, Provincias Unidas pone otro ladrillo en su pared

Por Facundo Borrego
Política

Con la victoria en Corrientes, Provincias Unidas pone otro ladrillo en su pared

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la actualización de la Sube?
La Ciudad

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la actualización de la Sube?

Se suma un feriado al calendario: el gobierno mueve el 12 de octubre, que cae domingo
Información General

Se suma un feriado al calendario: el gobierno mueve el 12 de octubre, que cae domingo

El proyecto para erigir torres de 120 metros entra en la recta final en el Concejo 

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

El proyecto para erigir torres de 120 metros entra en la recta final en el Concejo 

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Dificultades para completar la actualización que exige el boleto educativo

Dificultades para completar la actualización que exige el boleto educativo

Rosario y la región permanecen bajo alerta: cómo seguirá el tiempo tras el temporal

Rosario y la región permanecen bajo alerta: cómo seguirá el tiempo tras el temporal

Tras el temporal, este lunes siguen cortadas varias rutas de la región

Tras el temporal, este lunes siguen cortadas varias rutas de la región

El centro sigue siendo el corazón inmobiliario de Rosario: suben los precios

El centro sigue siendo el corazón inmobiliario de Rosario: suben los precios

Cayeron 290 milímetros en María Teresa, la localidad más castigada por las lluvias en Santa Fe

Cayeron 290 milímetros en María Teresa, la localidad más castigada por las lluvias en Santa Fe

Ovación
La derrota de Inter Miami en la final de la Leagues Cup terminó en un escándalo
Ovación

La derrota de Inter Miami en la final de la Leagues Cup terminó en un escándalo

La derrota de Inter Miami en la final de la Leagues Cup terminó en un escándalo

La derrota de Inter Miami en la final de la Leagues Cup terminó en un escándalo

Newells, en un presente contínuo que todo el tiempo desemboca en la misma realidad

Newell's, en un presente contínuo que todo el tiempo desemboca en la misma realidad

River le ganó al último en casa en un abrir y cerrar de ojos pero no convence

River le ganó al último en casa en un abrir y cerrar de ojos pero no convence

Policiales
Una adolescente denunció por intento de abuso sexual a un hombre que la llevó a un hotel
Policiales

Una adolescente denunció por intento de abuso sexual a un hombre que la llevó a un hotel

Cómo fue el operativo de traslado de Gerardo Dibu Gómez a la cárcel de Piñero

Cómo fue el operativo de traslado de Gerardo Dibu Gómez a la cárcel de Piñero

Robo con final insólito: huyeron en colectivo con el dinero de una heladería céntrica

Robo con final insólito: huyeron en colectivo con el dinero de una heladería céntrica

Balacera en la zona oeste de Rosario: hirieron a dos personas a la madrugada

Balacera en la zona oeste de Rosario: hirieron a dos personas a la madrugada

La Ciudad
El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la actualización de la Sube?
La Ciudad

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la actualización de la Sube?

Tras el temporal, mejora la situación en rutas mientras monitorean el Carcarañá y arroyos

Tras el temporal, mejora la situación en rutas mientras monitorean el Carcarañá y arroyos

Menopausia y algo más: Ingrid Beck y Mariana Carabajal llegan Encendidas a Rosario

Menopausia y algo más: Ingrid Beck y Mariana Carabajal llegan "Encendidas" a Rosario

Cien cuadrillas municipales trabajan para normalizar los efectos de la tormenta en la ciudad

Cien cuadrillas municipales trabajan para normalizar los efectos de la tormenta en la ciudad

La provincia de Santa Fe perdió 125 tambos en un año: crece la preocupación
Economía

La provincia de Santa Fe perdió 125 tambos en un año: crece la preocupación

River le ganó al último en casa en un abrir y cerrar de ojos pero no convence
Ovación

River le ganó al último en casa en un abrir y cerrar de ojos pero no convence

La sonrisa de Miguel: Boca ganó en Mar del Plata y sumó su tercer triunfo al hilo
Ovación

La sonrisa de Miguel: Boca ganó en Mar del Plata y sumó su tercer triunfo al hilo

Sigue a toda marcha la obra de avenida Jorge Newbery: ya tiene un 60 % de avance
La Ciudad

Sigue a toda marcha la obra de avenida Jorge Newbery: ya tiene un 60 % de avance

Una flotilla humanitaria zarpó hacia Gaza encabezada por Greta Thunberg
El Mundo

Una flotilla humanitaria zarpó hacia Gaza encabezada por Greta Thunberg

El festival donde los pelirrojos son apenas uno más en la multitud
Información General

El festival donde los pelirrojos son apenas uno más en la multitud

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste
Policiales

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

Santa Fe estudia la creación de un sistema de trazabilidad para opioides
Información General

Santa Fe estudia la creación de un sistema de trazabilidad para opioides

Más moderna y segura: el 95 por ciento de San Lorenzo ya cuenta con luces led
La Región

Más moderna y segura: el 95 por ciento de San Lorenzo ya cuenta con luces led

Condenaron a dos personas que abandonaron una avioneta cerca de Rosario

Por Claudio Berón

Policiales

Condenaron a dos personas que abandonaron una avioneta cerca de Rosario

Presuntas coimas: Francos negó vínculos del gobierno con la filtración de audios
politica

Presuntas coimas: Francos negó vínculos del gobierno con la filtración de audios

Atlético del Rosario encara la etapa final del operativo retorno con un triunfo

Por Pablo Mihal
Ovación

Atlético del Rosario encara la etapa final del operativo retorno con un triunfo

Torneo del Interior: Duendes se metió en semifinales y Jockey Club no pudo
Ovación

Torneo del Interior: Duendes se metió en semifinales y Jockey Club no pudo

El aeropuerto de Rosario fue el que más creció en las vacaciones de invierno
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario fue el que más creció en las vacaciones de invierno

Barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa
Policiales

Barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa

Cómo será el imponente edificio de la nueva Estación Policial Norte
Policiales

Cómo será el imponente edificio de la nueva Estación Policial Norte

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

El Amargo Obrero enamoró a un reconocido director de cine internacional: Mi rollo
Zoom

El Amargo Obrero enamoró a un reconocido director de cine internacional: "Mi rollo"

Proponen un circuito seguro para ciclistas en el hipódromo de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Proponen un circuito seguro para ciclistas en el hipódromo de Rosario

El juicio por el crimen de Popito Zalazar concluyó con condenas a prisión perpetua
Policiales

El juicio por el crimen de Popito Zalazar concluyó con condenas a prisión perpetua