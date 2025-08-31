La Capital | La Ciudad | boleto educativo gratuito

Boleto educativo: dificultades para completar la actualización exigida por Nación

Usuarios del beneficio no pudieron hacer la gestión a través de la aplicación Sube. En la terminal de la Estación Mariano Moreno hubo extensas colas

31 de agosto 2025 · 16:29hs
Nación exige que los usuarios del boleto educativo gratuito actualicen sus datos.

Nación exige que los usuarios del boleto educativo gratuito actualicen sus datos.

Los usuarios del boleto educativo que este fin de semana quisieron actualizar sus datos advirtieron sobre las dificultades que encontraron para realizar la gestión dispuesta por Nación Servicios, administradora del sistema. Si bien en principio se indicó que el plazo para hacer el trámite vencía el domingo pasado, desde el gobierno nacional indicaron que se prorrogaría la fecha.

Mientras tanto, en los grupos de Whatsapp de las familias de estudiantes de distintas escuelas y en las redes sociales crecían los mensajes sobre las impedimentos que se encontraban a la hora de actualizar los datos del beneficio, que complicaban la realización del trámite.

Según señalaban, la aplicación estaba caída o no dejaba completar la gestión y en las terminales habilitadas se encontraban con prolongadas esperas.

Nación Servicios informó el viernes pasado que, por motivos vinculados exclusivamente al sistema del sistema Sube, los usuarios de la tarjeta física que acceden a beneficios provinciales deberán realizar una actualización obligatoria de sus datos.

La realización del trámite, explicaron, es condición necesaria para que se sigan aplicando correctamente los descuentos al momento de viajar.

Si bien en principio la fecha límite para completar la gestión estaba prevista para este domingo, desde el gobierno nacional se indicó que el plazo podría posponerse. Sin embargo no dejaron en claro cuál sería la nueva fecha.

Desde la Secretaría de Transporte y Logística, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, se indicó que los titulares del boleto educativo deben realizar la actualización de manera presencial en las Terminales Automáticas Sube.

En el caso de otros beneficiarios de atributos locales, como personas con certificado de discapacidad y sus acompañantes, el trámite puede completarse a través de la aplicación SUBE, en las terminales automáticas o en los comercios habilitados al momento de acreditar saldo.

El procedimiento, se indicó, "es rápido y accesible". En el caso de la App SUBE, se debe seleccionar la opción “Acreditá y consultá saldo” y apoyar la tarjeta en la parte trasera del celular hasta que aparezca el mensaje “Tu tarjeta está actualizada”. También puede realizarse en las terminales automáticas distribuidas en puntos estratégicos de la provincia o en comercios adheridos.

Desde el gobierno provincial afirmaron que “esta medida responde exclusivamente a una resolución nacional, que impacta directamente en los beneficios gestionados localmente, como gestión funcionamos como canal de difusión para que los santafesinos continúen con sus atributos”.

Por ello, se solicitó a los usuarios que completen el trámite en tiempo y forma para evitar la pérdida de descuentos. Cabe destacar que los beneficiarios de la Tarifa Social Federal -subsidio nacional que otorga un 55 % de descuento en el transporte público- no deben realizar esta actualización.

El boleto educativo gratuito es una política provincial que tiene por objeto garantizar la llegada de estudiantes, docentes y asistentes escolares a los establecimientos educativos de toda la provincia, eliminando así una potencial barrera de acceso a la educación.

El beneficio alcanza a alumnos regulares de los niveles inicial, primario, secundario, terciario y universitario y docentes y asistentes escolares de los establecimientos educativos de la provincia.

En la provincia, 300 mil personas tienen boleto educativo gratuito. La mayoría son alumnos de los diferentes niveles educativos.

Cómo hacer la actualización

El trámite puede realizarse a través de la aplicación Sube si se cuenta con un celular con tecnología NFC, que permite la comunicación inalámbrica de corto alcance entre dispositivos, para realizar pagos sin contacto o transferir datos, entre otros usos. También en las terminales automáticas Sube (TAS) como la que se encuentra, entre otros lugares, en la Estación Terminal de Omnibus.

A través de la aplicación Sube, si se cuenta con un celular con sistema operativo Android 6 o superior y tecnología NFC, se debe ingresar a la opción “Acreditá y consultá saldo”. Luego, seleccionar “Ver saldo” y apoyar la tarjeta en la parte trasera del teléfono hasta que aparezca el mensaje: “Tu tarjeta está actualizada”.

En tanto, en las terminales TAS, solo es necesario apoyar la tarjeta y esperar a que el sistema indique que puede retirarse.

Canales de consulta

A pesar de que esta actualización fue impuesta por Nación Servicios, se destacó en el comunicado del gobierno santafesino, que la provincia trabaja activamente para garantizar que los usuarios no queden excluidos por falta de información o acceso al trámite.

Para esto, apuntaron, se están reforzando los canales de comunicación y asistencia en todo el territorio, con el objetivo de sostener la inclusión y la movilidad como derechos fundamentales.

Para consultas sobre el Boleto Educativo, los usuarios pueden comunicarse al 0800-777-0801 de lunes a viernes de 8 a 18, escribir a [email protected], o ingresar a educacion.santafe.gob.ar/bienestar/boleto-educativo para más información.

Además, se encuentran habilitadas oficinas de atención presencial con turno previo en la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno (Cafferata 707) de 8 a 18.

Noticias relacionadas
Los docentes de la UNR reclaman mejoras salariales y este lunes habrá un nuevo paro por 48 horas

Paro UNR: los docentes retoman la medida de fuerza por 48 horas a partir de este lunes

el centro sigue siendo el corazon inmobiliario de rosario: suben los precios de casas y departamentos

El centro sigue siendo el corazón inmobiliario de Rosario: suben los precios de casas y departamentos

Con una inversión de $59 mil millones, la obra sobre avenida Newbery busca mejorar la conectividad con el aeropuerto y resolver problemas históricos de anegamiento.

Sigue a toda marcha la obra de avenida Jorge Newbery: ya tiene un 60% de avance

Rosario cuenta con líneas de atención y medidas de prevención para enfrentar los efectos de las tormentas

Tormenta en Rosario: teléfonos y recomendaciones clave para emergencias

Ver comentarios

Las más leídas

La foto premiada de un casamiento icónico en Rosario

La foto premiada de un casamiento icónico en Rosario

Cómo es el camino del tráfico de aves que baja del norte argentino y pasa por Santa Fe

Cómo es el camino del tráfico de aves que baja del norte argentino y pasa por Santa Fe

Newells: Fabbiani no afloja y se aferra al sueño de la Copa Argentina, pero debe salir del laberinto

Newell's: Fabbiani no afloja y se aferra al sueño de la Copa Argentina, pero debe salir del laberinto

Franco Colapinto hizo una gran carrera, pero no pudo sumar por culpa de su compañero Pierre Gasly

Franco Colapinto hizo una gran carrera, pero no pudo sumar por culpa de su compañero Pierre Gasly

Lo último

Ovidio Lagos, a 200 años de su nacimiento: La Capital abrió sus puertas para contar la historia de su fundador

Ovidio Lagos, a 200 años de su nacimiento: La Capital abrió sus puertas para contar la historia de su fundador

La lotería Powerball de Estados Unidos tiene un pozo histórico: 1.100 millones de dólares

La lotería Powerball de Estados Unidos tiene un pozo histórico: 1.100 millones de dólares

Fuertes lluvias provocan el corte de rutas en Santa Fe y complican el tránsito en el sur provincial

Fuertes lluvias provocan el corte de rutas en Santa Fe y complican el tránsito en el sur provincial

Fuertes lluvias provocan el corte de rutas en Santa Fe y complican el tránsito en el sur provincial

Las tormentas que azotan a la región desde este sábado dejaron más de 290 milímetros acumulados en algunas localidades.
Fuertes lluvias provocan el corte de rutas en Santa Fe y complican el tránsito en el sur provincial
Rosario y la región siguen bajo alerta: cómo seguirá el tiempo tras el temporal del fin de semana
La Ciudad

Rosario y la región siguen bajo alerta: cómo seguirá el tiempo tras el temporal del fin de semana

El centro sigue siendo el corazón inmobiliario de Rosario: suben los precios de casas y departamentos
La Ciudad

El centro sigue siendo el corazón inmobiliario de Rosario: suben los precios de casas y departamentos

Ovidio Lagos, a 200 años de su nacimiento: La Capital abrió sus puertas para contar la historia de su fundador
La Ciudad

Ovidio Lagos, a 200 años de su nacimiento: La Capital abrió sus puertas para contar la historia de su fundador

Boleto educativo: dificultades para completar la actualización exigida por Nación
La Ciudad

Boleto educativo: dificultades para completar la actualización exigida por Nación

Paro UNR: los docentes retoman la medida de fuerza por 48 horas a partir de este lunes
La Ciudad

Paro UNR: los docentes retoman la medida de fuerza por 48 horas a partir de este lunes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La foto premiada de un casamiento icónico en Rosario

La foto premiada de un casamiento icónico en Rosario

Cómo es el camino del tráfico de aves que baja del norte argentino y pasa por Santa Fe

Cómo es el camino del tráfico de aves que baja del norte argentino y pasa por Santa Fe

Newells: Fabbiani no afloja y se aferra al sueño de la Copa Argentina, pero debe salir del laberinto

Newell's: Fabbiani no afloja y se aferra al sueño de la Copa Argentina, pero debe salir del laberinto

Franco Colapinto hizo una gran carrera, pero no pudo sumar por culpa de su compañero Pierre Gasly

Franco Colapinto hizo una gran carrera, pero no pudo sumar por culpa de su compañero Pierre Gasly

Rosario, pasada por agua: mantienen alerta amarillo para la noche y hasta la madrugada del lunes

Rosario, pasada por agua: mantienen alerta amarillo para la noche y hasta la madrugada del lunes

Ovación
Franco Colapinto hizo una gran carrera, pero no pudo sumar por culpa de su compañero Pierre Gasly

Por Gustavo Conti
Ovación

Franco Colapinto hizo una gran carrera, pero no pudo sumar por culpa de su compañero Pierre Gasly

Franco Colapinto hizo una gran carrera, pero no pudo sumar por culpa de su compañero Pierre Gasly

Franco Colapinto hizo una gran carrera, pero no pudo sumar por culpa de su compañero Pierre Gasly

Pasado por agua: Argentino viajó hasta Luján, pero se volvió sin jugar por las lluvias

Pasado por agua: Argentino viajó hasta Luján, pero se volvió sin jugar por las lluvias

El fastidio de Franco Colapinto con Alpine: qué dijo el piloto argentino

El fastidio de Franco Colapinto con Alpine: qué dijo el piloto argentino

Policiales
Condenaron a dos personas que abandonaron una avioneta cerca de Rosario

Por Claudio Berón

Policiales

Condenaron a dos personas que abandonaron una avioneta cerca de Rosario

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

Le recriminó un abuso a su hermano, lo mató y fue condenada a 12 años de prisión

Le recriminó un abuso a su hermano, lo mató y fue condenada a 12 años de prisión

Los nuevos fiscales ya ocuparon sus lugares en el Ministerio Público de la Acusación de Rosario

Los nuevos fiscales ya ocuparon sus lugares en el Ministerio Público de la Acusación de Rosario

La Ciudad
Ovidio Lagos, a 200 años de su nacimiento: La Capital abrió sus puertas para contar la historia de su fundador
La Ciudad

Ovidio Lagos, a 200 años de su nacimiento: La Capital abrió sus puertas para contar la historia de su fundador

Rosario y la región siguen bajo alerta: cómo seguirá el tiempo tras el temporal del fin de semana

Rosario y la región siguen bajo alerta: cómo seguirá el tiempo tras el temporal del fin de semana

Boleto educativo: dificultades para completar la actualización exigida por Nación

Boleto educativo: dificultades para completar la actualización exigida por Nación

Paro UNR: los docentes retoman la medida de fuerza por 48 horas a partir de este lunes

Paro UNR: los docentes retoman la medida de fuerza por 48 horas a partir de este lunes

Atlético del Rosario encara la etapa final del operativo retorno con un triunfo sobre Curupaytí

Por Pablo Mihal
Ovación

Atlético del Rosario encara la etapa final del operativo retorno con un triunfo sobre Curupaytí

Torneo del Interior: Duendes se metió en semifinales y Jockey Club quedó en el camino
Ovación

Torneo del Interior: Duendes se metió en semifinales y Jockey Club quedó en el camino

El aeropuerto de Rosario fue el que más creció en las vacaciones de invierno
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario fue el que más creció en las vacaciones de invierno

Robo en barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa
Policiales

Robo en barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa

Cómo será el imponente edificio de la nueva Estación Policial Norte
Policiales

Cómo será el imponente edificio de la nueva Estación Policial Norte

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

El Amargo Obrero enamoró a un reconocido director de cine internacional: Mi rollo
Zoom

El Amargo Obrero enamoró a un reconocido director de cine internacional: "Mi rollo"

Proponen un circuito seguro para ciclistas en el hipódromo de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Proponen un circuito seguro para ciclistas en el hipódromo de Rosario

El juicio por el crimen de Popito Zalazar concluyó con condenas a prisión perpetua
Policiales

El juicio por el crimen de Popito Zalazar concluyó con condenas a prisión perpetua

Para cosas buenas: Erreway anunció un show en Rosario y Lali brilló como su invitada
Zoom

Para cosas buenas: Erreway anunció un show en Rosario y Lali brilló como su invitada

Espionaje ilegal: Pullaro pidió que Sain sea condenado a diez años de prisión
politica

Espionaje ilegal: Pullaro pidió que Sain sea condenado a diez años de prisión

Cadena de la felicidad para quebrar

Por Jorge Asís
Política

Cadena de la felicidad para quebrar

Científicos rosarinos descubren un mecanismo que puede frenar al parásito del Chagas

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Científicos rosarinos descubren un mecanismo que puede "frenar" al parásito del Chagas

El negocio del cine repunta con Homo Argentum: ¿cómo vienen los números este 2025?

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

El negocio del cine repunta con Homo Argentum: ¿cómo vienen los números este 2025?

Lo que le faltaba a Newells: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Lo que le faltaba a Newell's: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Cuándo jugarán Newells y Central las fechas 8, 9 y 10 del torneo Clausura
Ovación

Cuándo jugarán Newell's y Central las fechas 8, 9 y 10 del torneo Clausura

Reforma constitucional: la Convención blindó la Caja de Jubilaciones de Santa Fe

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: la Convención blindó la Caja de Jubilaciones de Santa Fe

El tiempo en Rosario: fin de semana pasado por agua y con alertas amarillo y naranja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: fin de semana pasado por agua y con alertas amarillo y naranja

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención
Economía

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

Lo único rescatable en Newells: el coraje de Cocoliso en un equipo que se quedó sin nafta

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Lo único rescatable en Newell's: el coraje de Cocoliso en un equipo que se quedó sin nafta