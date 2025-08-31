El 95% de San Lorenzo ya cuenta con luces Led: una ciudad más moderna y segura El intendente Leonardo Raimundo adelantó que en los próximos meses toda la ciudad contarán con luminarias blancas, más durables, ecológicas y eficientes 31 de agosto 2025 · 06:05hs

Vista aérea de San Lorenzo iluminada por luces Led

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad informó que en las últimas semanas San Lorenzo superó el 95% de cobertura con luces led. Además se anunció que en los próximos meses se completará la instalación de esta tecnología en todas las cuadras de la ciudad.

Las obras, consistentes en la sustitución de lámparas de vapor de sodio por luminarias led, se enmarcan en un plan que se desarrolla sin pausas en espacios públicos, accesos y calles de San Lorenzo.

En una etapa previa del programa la había removido las precarias luces colgantes con la instalación de columnas de alumbrado público, que ahora disponen de luces blancas, más luminosas, ecológicas y eficientes. “Hasta hace un tiempo sólo teníamos luces de vapor de sodio y en los próximos meses toda la ciudad tendrá luces led. Vamos a ser una de las primeras ciudades grandes de la provincia de Santa Fe en completar esta renovación tecnológica”, anticipó el intendente Leonardo Raimundo.

San Lorenzo Led (1) Para ello, se realizarán intervenciones en los pocos sectores de la ciudad que aún son iluminados por luces amarillas: en los barrios Norte, Moreno, José Hernández, Villa Felisa y el oeste de Las Quintas.

La iluminación led presenta múltiples beneficios en materia social, medioambiental y económica, ya que genera entornos más seguros, mejora la transitabilidad, promueve el aprovechamiento del espacio público y reduce el consumo de energía, la emisión de gases contaminantes y el costo económico del servicio.