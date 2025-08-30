Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

El viernes capturaron a un sospechoso por el homicidio de Elías Díaz, de principios de agosto, quien estuvo implicado en el crimen de Osvaldo Reina, en mayo

Alexis O. de 21 años, un joven implicado en un homicidio, fue detenido luego de una persecución iniciada en Aborígenes Argentinos y la vía y terminada a pocas cuadras, en Rouillón y la vía. El origen del procedimiento fue la negativa del capturado, que iba en moto, a someterse a un control de tránsito en la zona sudoeste .

El joven intentó esconderse en una casilla del asentamiento de la zona. Al saber del hecho y su nombre, la fiscal Georgina Pairola, de la Unidad de Homicidios Dolosos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), ordenó su inmediata detención. Iba a bordo de una moto que habría robado horas antes y portaba un arma de fuego .

De acuerdo a la investigación, Alexis O. era requerido por la Justicia ya que estaría vinculado al homicidio de Elías Agustín Díaz (22), ocurrido el 5 de agosto pasado en Seguí al 5900 . Sumando su detención a la causa por la que estaba siendo investigado, será llevado a audiencia imputativa en los próximos días.

El martes 5 de agosto, Díaz fue asesinado en la zona sudoeste . Fue atacado a tiros cerca de las 20.30 en un complejo de viviendas de la zona de Seguí al 5900 y fue trasladado en un vehículo particular al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde se confirmó que había fallecido.

La fiscal a cargo del hecho, Georgina Pairola, inicio la investigación y solicitó una serie de tareas investigativas para establecer la mecánica del hecho e identificar posibles sospechosos.

Pocos minutos después, desde el Ministerio de Seguridad indicaron que Díaz tenía pedido de captura en el marco de una causa por un homicidio reciente. Se trataba del asesinato de Osvaldo Reina, baleado en su casa de Lisandro de la Torre al 3500 el 13 de mayo pasado. En aquella oportunidad, la víctima fue atacada en su casa. Cuando la policía llegó al lugar, entrevistaron a personas que mencionaron a Elías Díaz, que vivía en la misma zona, como sospechoso del crimen.

Tras solicitar una orden de allanamiento, la policía realizó un operativo en ese domicilio. Allí entrevistaron a un abuelo de Díaz, quien confirmó que su nieto se había retirado poco antes de la llegada de los agentes. En ese marco es que el joven asesinado a principios de agosto tenía pedido de captura activo.

En el caso del homicidio de Reina, fue parte de una saga de atentados ocurridos el 14 de mayo pasado. Cerca de las 19 de ese miércoles, Osvaldo Reina, de 30 años, recibió un disparo en la axila derecha en inmediaciones de Casal al 3500. A pesar de la herida, logró caminar aproximadamente 100 metros hasta Lisandro de la Torre al 3500, donde se desplomó. Personal del Sies arribó al lugar y constató su fallecimiento.

Horas más tarde, alrededor de las 22, otro hombre de 31 años fue baleado en Julio Vanzo al 8000, también en la zona sudoeste. La víctima fue asistida por el Sies y trasladada al Heca con heridas en brazo y pierna derecha. En el lugar del ataque se encontraron catorce vainas servidas, un plomo y tres balas encamisadas.