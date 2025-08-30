La Capital | Policiales | zona sudoeste

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

El viernes capturaron a un sospechoso por el homicidio de Elías Díaz, de principios de agosto, quien estuvo implicado en el crimen de Osvaldo Reina, en mayo

30 de agosto 2025 · 17:27hs
La noche en que mataron a Osvaldo Reina

La noche en que mataron a Osvaldo Reina, en zona sudoeste.

Alexis O. de 21 años, un joven implicado en un homicidio, fue detenido luego de una persecución iniciada en Aborígenes Argentinos y la vía y terminada a pocas cuadras, en Rouillón y la vía. El origen del procedimiento fue la negativa del capturado, que iba en moto, a someterse a un control de tránsito en la zona sudoeste.

El joven intentó esconderse en una casilla del asentamiento de la zona. Al saber del hecho y su nombre, la fiscal Georgina Pairola, de la Unidad de Homicidios Dolosos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), ordenó su inmediata detención. Iba a bordo de una moto que habría robado horas antes y portaba un arma de fuego.

De acuerdo a la investigación, Alexis O. era requerido por la Justicia ya que estaría vinculado al homicidio de Elías Agustín Díaz (22), ocurrido el 5 de agosto pasado en Seguí al 5900. Sumando su detención a la causa por la que estaba siendo investigado, será llevado a audiencia imputativa en los próximos días.

Homicidio en la zona sudoeste

El martes 5 de agosto, Díaz fue asesinado en la zona sudoeste. Fue atacado a tiros cerca de las 20.30 en un complejo de viviendas de la zona de Seguí al 5900 y fue trasladado en un vehículo particular al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde se confirmó que había fallecido.

La fiscal a cargo del hecho, Georgina Pairola, inicio la investigación y solicitó una serie de tareas investigativas para establecer la mecánica del hecho e identificar posibles sospechosos.

Pocos minutos después, desde el Ministerio de Seguridad indicaron que Díaz tenía pedido de captura en el marco de una causa por un homicidio reciente. Se trataba del asesinato de Osvaldo Reina, baleado en su casa de Lisandro de la Torre al 3500 el 13 de mayo pasado. En aquella oportunidad, la víctima fue atacada en su casa. Cuando la policía llegó al lugar, entrevistaron a personas que mencionaron a Elías Díaz, que vivía en la misma zona, como sospechoso del crimen.

>> Leer más: Identificaron al joven asesinado este martes en la zona sudoeste

Tras solicitar una orden de allanamiento, la policía realizó un operativo en ese domicilio. Allí entrevistaron a un abuelo de Díaz, quien confirmó que su nieto se había retirado poco antes de la llegada de los agentes. En ese marco es que el joven asesinado a principios de agosto tenía pedido de captura activo.

En el caso del homicidio de Reina, fue parte de una saga de atentados ocurridos el 14 de mayo pasado. Cerca de las 19 de ese miércoles, Osvaldo Reina, de 30 años, recibió un disparo en la axila derecha en inmediaciones de Casal al 3500. A pesar de la herida, logró caminar aproximadamente 100 metros hasta Lisandro de la Torre al 3500, donde se desplomó. Personal del Sies arribó al lugar y constató su fallecimiento.

Horas más tarde, alrededor de las 22, otro hombre de 31 años fue baleado en Julio Vanzo al 8000, también en la zona sudoeste. La víctima fue asistida por el Sies y trasladada al Heca con heridas en brazo y pierna derecha. En el lugar del ataque se encontraron catorce vainas servidas, un plomo y tres balas encamisadas.

Noticias relacionadas
Los fiscales Cecilia Vranicichi y Matías Merlo permanecieron parados, una actitud política en reclamo de autonomía.

Los nuevos fiscales ya ocuparon sus lugares en el Ministerio Público de la Acusación de Rosario

La pistola secuestrada al  delincuente que huyó en la moto robada. 

Persecución y captura en zona oeste a un ladrón que robó una moto

La Estación Policial cambiará la fisonomía del extremo norte de Rosario.

Cómo será el imponente edificio de la nueva Estación Policial Norte

El robo se registró a la mañana en el sur del macrocentro rosarino.

Robo en barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa

Ver comentarios

Las más leídas

Una ausencia en el viaje de Central a Junín para enfrentar este sábado a Sarmiento

Una ausencia en el viaje de Central a Junín para enfrentar este sábado a Sarmiento

Lo que le faltaba a Newells: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Lo que le faltaba a Newell's: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Robo en barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa

Robo en barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

Lo último

Kicillof, durísimo contra los Milei por las coimas en discapacidad: No era Karina el jefe, eran los Menem

Kicillof, durísimo contra los Milei por las coimas en discapacidad: "No era Karina el jefe, eran los Menem"

Mucha agua en la previa del choque entre Sarmiento y Central, en Junín

Mucha agua en la previa del choque entre Sarmiento y Central, en Junín

Central Córdoba sigue soñando con el ascenso directo y venció a Mercedes en el Gabino

Central Córdoba sigue soñando con el ascenso directo y venció a Mercedes en el Gabino

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

El viernes capturaron a un sospechoso por el homicidio de Elías Díaz, de principios de agosto, quien estuvo implicado en el crimen de Osvaldo Reina, en mayo

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste
Mucha agua en la previa del choque entre Sarmiento y Central, en Junín

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Mucha agua en la previa del choque entre Sarmiento y Central, en Junín

Salta 2141: comenzó la capacitación para los nuevos bomberos voluntarios

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Salta 2141: comenzó la capacitación para los nuevos bomberos voluntarios

El aeropuerto de Rosario fue el que más creció en las vacaciones de invierno
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario fue el que más creció en las vacaciones de invierno

Robo en barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa
Policiales

Robo en barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa

Cómo será el imponente edificio de la nueva Estación Policial Norte
Policiales

Cómo será el imponente edificio de la nueva Estación Policial Norte

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Una ausencia en el viaje de Central a Junín para enfrentar este sábado a Sarmiento

Una ausencia en el viaje de Central a Junín para enfrentar este sábado a Sarmiento

Lo que le faltaba a Newells: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Lo que le faltaba a Newell's: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Robo en barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa

Robo en barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

Newells lo iba ganando, pero perdió con Barracas Central en el Coloso y agudizó su crisis

Newell's lo iba ganando, pero perdió con Barracas Central en el Coloso y agudizó su crisis

Ovación
Central Córdoba sigue soñando con el ascenso directo y venció a Mercedes en el Gabino

Por Carlos Durhand
Ovación

Central Córdoba sigue soñando con el ascenso directo y venció a Mercedes en el Gabino

Central Córdoba sigue soñando con el ascenso directo y venció a Mercedes en el Gabino

Central Córdoba sigue soñando con el ascenso directo y venció a Mercedes en el Gabino

A Ángel Di María queremos quitarle todas las pelotas y queremos ganarle

"A Ángel Di María queremos quitarle todas las pelotas y queremos ganarle"

Miguel Russo lleva a Mar del Plata a todo el plantel de Boca y solo deja afuera a un ex-Newells

Miguel Russo lleva a Mar del Plata a todo el plantel de Boca y solo deja afuera a un ex-Newell's

Policiales
Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste
Policiales

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

Le recriminó un abuso a su hermano, lo mató y fue condenada a 12 años de prisión

Le recriminó un abuso a su hermano, lo mató y fue condenada a 12 años de prisión

Los nuevos fiscales ya ocuparon sus lugares en el Ministerio Público de la Acusación de Rosario

Los nuevos fiscales ya ocuparon sus lugares en el Ministerio Público de la Acusación de Rosario

Persecución y captura en zona oeste a un ladrón que robó una moto

Persecución y captura en zona oeste a un ladrón que robó una moto

La Ciudad
El aeropuerto de Rosario fue el que más creció en las vacaciones de invierno
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario fue el que más creció en las vacaciones de invierno

Proponen un circuito seguro para ciclistas en el hipódromo de Rosario

Proponen un circuito seguro para ciclistas en el hipódromo de Rosario

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

El tiempo en Rosario: fin de semana pasado por agua y con alertas amarillo y naranja

El tiempo en Rosario: fin de semana pasado por agua y con alertas amarillo y naranja

El tiempo en Rosario: fin de semana pasado por agua y con alertas amarillo y naranja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: fin de semana pasado por agua y con alertas amarillo y naranja

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención
Economía

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

Lo único rescatable en Newells: el coraje de Cocoliso en un equipo que se quedó sin nafta

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Lo único rescatable en Newell's: el coraje de Cocoliso en un equipo que se quedó sin nafta

Vassalli: la empresa intenta trasladar el conflicto al Ministerio de Trabajo de la Nación
Economía

Vassalli: la empresa intenta trasladar el conflicto al Ministerio de Trabajo de la Nación

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario
La Ciudad

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad
Policiales

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad

Tren Rosario-Retiro: afirman que Nación no hace absolutamente nada para mejorarlo
La Ciudad

Tren Rosario-Retiro: afirman que Nación no hace "absolutamente nada" para mejorarlo

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: Es muy dañino
Policiales

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: "Es muy dañino"

La Libertad Avanza reiteró su pedido de suspender la reforma de la Carta Magna de Santa Fe

Por Thamina Habichayn
Política

La Libertad Avanza reiteró su pedido de suspender la reforma de la Carta Magna de Santa Fe

Choque en zona sur: el conductor de la camioneta tenía 1,57 de alcohol en sangre
LA CIUDAD

Choque en zona sur: el conductor de la camioneta tenía 1,57 de alcohol en sangre

Homenaje a Antonella Trivisonno por el Día de la Persona Donante de Órganos
LA CIUDAD

Homenaje a Antonella Trivisonno por el Día de la Persona Donante de Órganos

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal
POLICIALES

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal

Nuevos allanamientos a la sede de la Andis y la droguería Suizo Argentina
Política

Nuevos allanamientos a la sede de la Andis y la droguería Suizo Argentina

Suplementos multivitamínicos: una tendencia que se instala entre los rosarinos
Salud

Suplementos multivitamínicos: una tendencia que se instala entre los rosarinos

Lo imputaron por quemar a su expareja con ácido para borrarle los tatuajes
Policiales

Lo imputaron por quemar a su expareja con ácido para borrarle los tatuajes

Villa Constitución: la UOM, preocupada por la crítica situación en Acindar
LA REGION

Villa Constitución: la UOM, preocupada por la "crítica" situación en Acindar

Las escrituras de inmuebles subieron 76 por ciento en Rosario

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Las escrituras de inmuebles subieron 76 por ciento en Rosario

Apps de delivery: crece el número de repartidores y baja la demanda

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Apps de delivery: crece el número de repartidores y baja la demanda

Demoraron a un conductor alcoholizado tras un choque con dos personas lesionadas
La Ciudad

Demoraron a un conductor alcoholizado tras un choque con dos personas lesionadas

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario
Policiales

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario