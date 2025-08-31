La Capital | Ovación | River

River le ganó al último en casa en un abrir y cerrar de ojos pero no convence

El River de Marcelo Gallardo sigue sin convencer pese a que resolvió rápido el partido con San Martín de San Juan, que lo complicó mucho.

31 de agosto 2025 · 21:32hs
Maxi Salas y Juanfer Quintero celebran la apertura del marcador en Núñez. River sonrió de nuevo

FOTOBAIRES

Maxi Salas y Juanfer Quintero celebran la apertura del marcador en Núñez. River sonrió de nuevo, ahora ante San Martín de San Juan, pero no convence.

Demasiada jerarquía tiene el plantel de River para que al fin y al cabo no la haga pesar. Marcelo Gallardo sigue sin conformar un gran equipo pese a los nombres que tiene, por eso cambia constantemente, pero suele alcanzarle para conseguir objetivos, no exentos de sufrimiento, como ante San Martín de San Juan.

Como le pasó en la Copa Libertadores o en la Copa Argentina, también este domingo por la noche River sufrió en su predecible victoria sobre el último por 2 a 0. Era el favorito y debe haber pagado poco en las interminables casas de apuestas online que pululan, pero no engaña. Hasta el equipo cuyano le hizo pasar malos ratos.

Lo definió rápido River. Con el gol del pibe Santiago Lencina a los 17’ y de Maxi Salas a los 21’, pero antes y después de eso la pelota estuvo mucho tiempo en los dominios de Franco Armani. Sin dudas, San Martín no debió irse del Monumental sin haber gritado al menos un gol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1962283291190382677&partner=&hide_thread=false

El sufrimiento primero de River

Como muestra basta un botón y ese fue el tremendo remate en el palo de Maestro Puch, instantes antes de la apertura de Salas. Pero después de los dos goles de River, que también pudieron ser más, es cierto, San Martín le llegó fácil. Le faltó quizás la jerarquía que sí tiene River para definir.

>>Leer más: River sufrió con Unión pero pasó

Lo cierto es que con el 2 a 0, River lidera la Zona A del torneo Clausura y venía de pasar a los cuartos de final de la Copa Argentina, en la victoria por penales sobre Unión, al que no pudo vencer ni con un hombre de más, salvándose en la última acción de la derrota.

Mientras que antes, clasificó también por la vía de los penales a los cuartos de final de la Copa Libertadores, tras no haber podido superar en la cancha a Libertad de Paraguay.

Además, los millonarios pasaron a encabezar la tabla general del año también, que lo deposita en la próxima Libertadores. Así que, los resultados y los números parecen hablar de un presente floreciente, de un equipo avasallante, pero nada está más lejos de la realidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1962284211429060748&partner=&hide_thread=false

Lo mejor del equipo de Marcelo Gallardo

No es exagerado decir que lo mejor que viene mostrando River en los últimos tiempos es el ya veterano arquero Franco Armani, de gran desempeño bajo los tres palos en los partidos y ahora con el plus de haberse destapado en los penales.

Otra prueba de lo dicho es que San Martín tuvo un solo amonestado y River cuatro. Por supuesto, tener tanto recambio a Gallardo le sirve un montón pero el rendimiento está lejos de pensar en trámites de pan comido. Hasta en triunfos como este se notó mucho.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1962282805804573038&partner=&hide_thread=false
