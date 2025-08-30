La Capital | Rugby | Urba

Urba: Atlético del Rosario encara la etapa final del operativo retorno con un triunfo sobre Curupaytí

A seis fecha para la finalización de la etapa regular del torneo de Primera A de la Urba, Plaza lidera en la tabla de posiciones

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

30 de agosto 2025 · 19:01hs
Atlético del Rosario volvió a ganar ante su gente. Esta vez venció a Curupaytí

Atlético del Rosario volvió a ganar ante su gente. Esta vez venció a Curupaytí, un equipo que lo hizo trabajar demasiado sobre todo en el complemento.

Atlético del Rosario tenía que ganar para encarar tranquilo el tramo final de su paso por el torneo de Primera A 2025 de la Urba. Y lo hizo. Se impuso 40-22 a Curupaytí, aunque no pudo conseguir ese valioso punto bonus con el que hubiera quedado liderando las posiciones en soledad.

Aun así, continúa en la cima de la tabla a seis fecha de la finalización de la etapa regular, compartiendo el lugar de privilegio con 68 puntos con Los Matreros, que este sábado venció a Universitario de La Plata 40-8. Es que estando bien arriba, el conjunto rosarino se asegura el ascenso directo a lo que será el Top 14 2026, sin pasar por la instancia de repechaje.

En la previa, Curupaytí era un equipo que no podía complicarlo, y de hecho no lo hizo en el marcador, aunque sí en el juego, sobre todo en el segundo tiempo cuando le jugó de igual a igual. Los tries del conjunto local fueron señalados por Pedro De Haro, Felipe Nogués, Octavio Capella y Manuel Nogués, quien además sumó 4 conversiones y 4 penales.

Panorama del torneo

El próximo fin de semana, por la 21ª fecha, Atlético del Rosario visitará a Pueyrredón, que este sábado cayó ante Pucará por 25-23.

En los restantes partidos los resultados fueron: San Cirano 19, San Andrés 15; Hurling 61, Deportiva Francesa 26; y Champagnat 33, Olivos 15.

Posiciones: Atlético del Rosario y Los Matreros, 68 puntos; Champagnat, 64; Pueyrredón, 57; San Cirano, 56; Pucará, 52; Curupaytí, 47; Hurling, 46; Olivos, 42; San Andrés, 41; Lomas, 40; Deportiva Francesa, 33; Univesitario de La Plata, 28 y San Albano, 18.

Próxima fecha, la 21ª (6/9): Olivos v. Pucará, Lomas v. San Albano, Deportiva Francesa v. Champagnat, San Andrés v. Hurling, Universitario de La Plata v. San Cirano y Los Matreros v. Curupaytí.

Belgrano, líder del Top 12

Por el Top 12, torneo donde está en juego la Copa Banco Macro, Belgrano venció a Regatas Bella Vista 35-29 y continúa liderando la tabla de posiciones del círculo mayor del rugby de la Urba. El Marrón se las vio negras contra Regatas, pero aguantó y se quedó con un triunfo que lo deja al borde de las semis.

En los restantes partidos, Alumni 24, Hindú 23; Buenos Aires 10, Newman 32; CASI 25, San Luis 24 y CUBA 34, SIC 38. El clásico platense fue para Los Tilos, que de visitante superó a La Plata 30-22.

Ver comentarios

Las más leídas

Una ausencia en el viaje de Central a Junín para enfrentar este sábado a Sarmiento

Una ausencia en el viaje de Central a Junín para enfrentar este sábado a Sarmiento

Lo que le faltaba a Newells: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Lo que le faltaba a Newell's: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Robo en barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa

Robo en barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa

Cristian Fabbiani habló por primera vez tras la derrota de Newells en el clásico rosarino

Cristian Fabbiani habló por primera vez tras la derrota de Newell's en el clásico rosarino

Lo último

En vivo: Central quiere prolongar la alegría del clásico en su visita a Sarmiento en Junín

En vivo: Central quiere prolongar la alegría del clásico en su visita a Sarmiento en Junín

El tiempo en Rosario: se renuevan y extienden las alertas por tormentas

El tiempo en Rosario: se renuevan y extienden las alertas por tormentas

Santa Fe estudia la creación de un sistema de trazabilidad para opioides como el fentanilo

Santa Fe estudia la creación de un sistema de trazabilidad para opioides como el fentanilo

Santa Fe estudia la creación de un sistema de trazabilidad para opioides como el fentanilo

El senador Ciro Seisas ingresó un proyecto a la legislatura para generar un "doble control" para "dejar menos lugar a que se cometa un error"
Santa Fe estudia la creación de un sistema de trazabilidad para opioides como el fentanilo
En vivo: Central quiere prolongar la alegría del clásico en su visita a Sarmiento en Junín
Ovación

En vivo: Central quiere prolongar la alegría del clásico en su visita a Sarmiento en Junín

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste
Policiales

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

El tiempo en Rosario: se renuevan y extienden las alertas por tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se renuevan y extienden las alertas por tormentas

Condenaron a dos personas que abandonaron una avioneta cerca de Rosario

Por Claudio Berón

Policiales

Condenaron a dos personas que abandonaron una avioneta cerca de Rosario

Presuntas coimas: Francos negó vínculos del gobierno con la filtración de audios
politica

Presuntas coimas: Francos negó vínculos del gobierno con la filtración de audios

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Una ausencia en el viaje de Central a Junín para enfrentar este sábado a Sarmiento

Una ausencia en el viaje de Central a Junín para enfrentar este sábado a Sarmiento

Lo que le faltaba a Newells: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Lo que le faltaba a Newell's: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Robo en barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa

Robo en barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa

Cristian Fabbiani habló por primera vez tras la derrota de Newells en el clásico rosarino

Cristian Fabbiani habló por primera vez tras la derrota de Newell's en el clásico rosarino

Lo único rescatable en Newells: el coraje de Cocoliso en un equipo que se quedó sin nafta

Lo único rescatable en Newell's: el coraje de Cocoliso en un equipo que se quedó sin nafta

Ovación
Atlético del Rosario encara la etapa final del operativo retorno con un triunfo sobre Curupaytí

Por Pablo Mihal
Ovación

Atlético del Rosario encara la etapa final del operativo retorno con un triunfo sobre Curupaytí

Atlético del Rosario encara la etapa final del operativo retorno con un triunfo sobre Curupaytí

Atlético del Rosario encara la etapa final del operativo retorno con un triunfo sobre Curupaytí

Central: Holan confirmó el equipo, con el ingreso de Santi López por Enzo Copetti

Central: Holan confirmó el equipo, con el ingreso de Santi López por Enzo Copetti

Mucha agua en la previa del choque entre Sarmiento y Central, en Junín

Mucha agua en la previa del choque entre Sarmiento y Central, en Junín

Policiales
Condenaron a dos personas que abandonaron una avioneta cerca de Rosario

Por Claudio Berón

Policiales

Condenaron a dos personas que abandonaron una avioneta cerca de Rosario

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

Le recriminó un abuso a su hermano, lo mató y fue condenada a 12 años de prisión

Le recriminó un abuso a su hermano, lo mató y fue condenada a 12 años de prisión

Los nuevos fiscales ya ocuparon sus lugares en el Ministerio Público de la Acusación de Rosario

Los nuevos fiscales ya ocuparon sus lugares en el Ministerio Público de la Acusación de Rosario

La Ciudad
El tiempo en Rosario: se renuevan y extienden las alertas por tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se renuevan y extienden las alertas por tormentas

El aeropuerto de Rosario fue el que más creció en las vacaciones de invierno

El aeropuerto de Rosario fue el que más creció en las vacaciones de invierno

Proponen un circuito seguro para ciclistas en el hipódromo de Rosario

Proponen un circuito seguro para ciclistas en el hipódromo de Rosario

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

Lo que le faltaba a Newells: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Lo que le faltaba a Newell's: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Cuándo jugarán Newells y Central las fechas 8, 9 y 10 del torneo Clausura
Ovación

Cuándo jugarán Newell's y Central las fechas 8, 9 y 10 del torneo Clausura

Reforma constitucional: la Convención blindó la Caja de Jubilaciones de Santa Fe

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: la Convención blindó la Caja de Jubilaciones de Santa Fe

El tiempo en Rosario: fin de semana pasado por agua y con alertas amarillo y naranja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: fin de semana pasado por agua y con alertas amarillo y naranja

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención
Economía

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

Lo único rescatable en Newells: el coraje de Cocoliso en un equipo que se quedó sin nafta

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Lo único rescatable en Newell's: el coraje de Cocoliso en un equipo que se quedó sin nafta

Vassalli: la empresa intenta trasladar el conflicto al Ministerio de Trabajo de la Nación
Economía

Vassalli: la empresa intenta trasladar el conflicto al Ministerio de Trabajo de la Nación

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario
La Ciudad

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad
Policiales

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad

Tren Rosario-Retiro: afirman que Nación no hace absolutamente nada para mejorarlo
La Ciudad

Tren Rosario-Retiro: afirman que Nación no hace "absolutamente nada" para mejorarlo

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: Es muy dañino
Policiales

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: "Es muy dañino"

La Libertad Avanza reiteró su pedido de suspender la reforma de la Carta Magna de Santa Fe

Por Thamina Habichayn
Política

La Libertad Avanza reiteró su pedido de suspender la reforma de la Carta Magna de Santa Fe

Choque en zona sur: el conductor de la camioneta tenía 1,57 de alcohol en sangre
LA CIUDAD

Choque en zona sur: el conductor de la camioneta tenía 1,57 de alcohol en sangre

Homenaje a Antonella Trivisonno por el Día de la Persona Donante de Órganos
LA CIUDAD

Homenaje a Antonella Trivisonno por el Día de la Persona Donante de Órganos

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal
POLICIALES

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal

Nuevos allanamientos a la sede de la Andis y la droguería Suizo Argentina
Política

Nuevos allanamientos a la sede de la Andis y la droguería Suizo Argentina

Suplementos multivitamínicos: una tendencia que se instala entre los rosarinos
Salud

Suplementos multivitamínicos: una tendencia que se instala entre los rosarinos

Lo imputaron por quemar a su expareja con ácido para borrarle los tatuajes
Policiales

Lo imputaron por quemar a su expareja con ácido para borrarle los tatuajes

Villa Constitución: la UOM, preocupada por la crítica situación en Acindar
LA REGION

Villa Constitución: la UOM, preocupada por la "crítica" situación en Acindar

Las escrituras de inmuebles subieron 76 por ciento en Rosario

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Las escrituras de inmuebles subieron 76 por ciento en Rosario