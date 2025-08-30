Urba: Atlético del Rosario encara la etapa final del operativo retorno con un triunfo sobre Curupaytí

Atlético del Rosario tenía que ganar para encarar tranquilo el tramo final de su paso por el torneo de Primera A 2025 de la Urba. Y lo hizo. Se impuso 40-22 a Curupaytí, aunque no pudo conseguir ese valioso punto bonus con el que hubiera quedado liderando las posiciones en soledad.
Aun así, continúa en la cima de la tabla a seis fecha de la finalización de la etapa regular, compartiendo el lugar de privilegio con 68 puntos con Los Matreros, que este sábado venció a Universitario de La Plata 40-8. Es que estando bien arriba, el conjunto rosarino se asegura el ascenso directo a lo que será el Top 14 2026, sin pasar por la instancia de repechaje.
En la previa, Curupaytí era un equipo que no podía complicarlo, y de hecho no lo hizo en el marcador, aunque sí en el juego, sobre todo en el segundo tiempo cuando le jugó de igual a igual. Los tries del conjunto local fueron señalados por Pedro De Haro, Felipe Nogués, Octavio Capella y Manuel Nogués, quien además sumó 4 conversiones y 4 penales.
Panorama del torneo
El próximo fin de semana, por la 21ª fecha, Atlético del Rosario visitará a Pueyrredón, que este sábado cayó ante Pucará por 25-23.
En los restantes partidos los resultados fueron: San Cirano 19, San Andrés 15; Hurling 61, Deportiva Francesa 26; y Champagnat 33, Olivos 15.
Posiciones: Atlético del Rosario y Los Matreros, 68 puntos; Champagnat, 64; Pueyrredón, 57; San Cirano, 56; Pucará, 52; Curupaytí, 47; Hurling, 46; Olivos, 42; San Andrés, 41; Lomas, 40; Deportiva Francesa, 33; Univesitario de La Plata, 28 y San Albano, 18.
Próxima fecha, la 21ª (6/9): Olivos v. Pucará, Lomas v. San Albano, Deportiva Francesa v. Champagnat, San Andrés v. Hurling, Universitario de La Plata v. San Cirano y Los Matreros v. Curupaytí.
Belgrano, líder del Top 12
Por el Top 12, torneo donde está en juego la Copa Banco Macro, Belgrano venció a Regatas Bella Vista 35-29 y continúa liderando la tabla de posiciones del círculo mayor del rugby de la Urba. El Marrón se las vio negras contra Regatas, pero aguantó y se quedó con un triunfo que lo deja al borde de las semis.
En los restantes partidos, Alumni 24, Hindú 23; Buenos Aires 10, Newman 32; CASI 25, San Luis 24 y CUBA 34, SIC 38. El clásico platense fue para Los Tilos, que de visitante superó a La Plata 30-22.