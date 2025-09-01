La Capital | Ovación | Newell's

¿Qué joven promesa de Newell's sería "blindado" en los próximos días?

La dirigencia Leprosa está trabajando con el fin de sellar un arreglo con uno de las promesas juveniles que ya está en primera división

Hernán Cabrera

1 de septiembre 2025 · 10:03hs
Gómez Mattar firmando el contrato tiempo atrás junto al presidente de Newells

Gómez Mattar firmando el contrato tiempo atrás junto al presidente de Newell's, Ignacio Astore.

A pesar de las críticas que habitualmente surgen sobre el trabajo de las divisiones inferiores tanto de Malvinas como de Bella Vista en Newell's, los pibes siguen surgiendo y dándole opciones, no solo al plantel dirigido por Cristian Fabbiani, sino también a las selecciones menores de la Asociación del Fútbol Argentino.

La idea de la dirigencia Leprosa por estas horas, como lo hacen varios clubes del fútbol argentino y también a nivel mundial, es blindar a una de sus joyas, para asegurar que, a mediano o corto plazo, la economía del club este resguardada ante la posibilidad cierta que llegue una oferta seductora de clubes con mucho poder adquisitivo, y la entidad Rojinegra pierda en la negociación.

Cabe recordar que las últimas ventas importantes en la Lepra, salieron del trabajo de inferiores. Futbolistas como Mateo Silvetti, Tomás Jacob, Ramiro Sordo, Ian Glavinovich o Juan Sforza, sumados a nombres como los de Enzo Barrenechea o Ezequiel Ponce más atrás en el tiempo, le dieron un poco de oxígeno a una economía Rojinegra muy golpeada.

Por esta situación, la dirigencia de Newell's pensó en las últimas horas blindar a la última joya que apareció en el plantel de primera división, que ya debutó en primera y que se destaca en las diversas selecciones tanto sub-17 como sub-20. Se trata del volante Leproso Jerónimo Gómez Mattar.

Con apenas 17 años, el mediocampista deslumbró en las divisiones inferiores de Bella Vista repitiendo las muy buenas actuaciones con la Albiceleste, siendo capitán de la sub-17 y pieza clave en el equipo de Placente que se quedó hace algunas semanas con el torneo de jóvenes promesas que se disputa todos los años en L'Alcúdia en España.

Cifra millonaria

La idea de quienes manejan el fútbol Leproso en el presente es que cualquier equipo que pretenda venir a buscar al volante piense en una cifra cercana a los 15 millones dólares para sentarse a hablar. Cabe recordar que Gómez Mattar ya debutó en primera división. Su presentación oficial en sociedad con la camiseta de Newell's fue en la 1ª fecha de este Clausura, en el triunfo frente a Independiente Rivadavia, en Mendoza.

El joven futbolista firmó su primer contrato con la Lepra en septiembre de 2024, en una jornada que marcó el inicio de su carrera profesional. En ese momento, se aseguró un vínculo hasta diciembre de 2026. En caso que la idea dirigencial llegue a buen puerto, probablemente el contrato se extienda por algunas temporadas más.

