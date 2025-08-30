La Capital | Política | coimas

Presuntas coimas: Guillermo Francos negó vínculos del gobierno con la filtración de audios

El jefe de Gabinete dijo que los servicios de inteligencia y la Justicia investigarán el supuesto registro clandestino con la voz de Karina Milei en Casa Rosada

30 de agosto 2025 · 18:02hs
El jefe de Gabinete

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, mencionó una posible "operación armada" en torno al caso de las presuntas coimas en Discapacidad.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, rechazó que el gobierno nacional esté involucrado en la difusión de los audios atribuidos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Al respecto, el funcionario sostuvo que se trató de una operación política articulada por sectores opositores, en medio del escándalo por presuntas coimas.

La controversia comenzó con la publicación de grabaciones que corresponderían a conversaciones privadas en la Casa Rosada. En uno de los audios, la hermana del presidente Javier Milei expresó: “Tenemos que estar unidos”. Y describió jornadas de trabajo que superaban las quince horas diarias. El vocero Manuel Adorni había considerado que si esos registros salieron de Balcarce 50, el hecho sería “un escándalo sin precedentes”.

En ese sentido, Francos enfatizó este sábado: “Si me preguntan si descarto que gente del gobierno esté detrás de eso, sí, lo descarto”.

El jefe de Gabinete también se refirió a quienes señalaron la posibilidad de una “operación interna” dentro del oficialismo, incluso de parte de legisladores que se alejaron de la bancada oficialista.

Entre ellos mencionó a la diputada nacional Marcela Pagano, quien lo acusó de manipular situaciones políticas, aunque el funcionario desestimó esas críticas al resaltar que “no tienen pies ni cabeza”.

Filtraciones de los audios

Francos describió el orden en que se produjeron las filtraciones: primero, las grabaciones atribuidas al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo, difundidas por el canal de streaming Carnaval, luego la referencia realizada por el diputado nacional Leandro Santoro (Unión por la Patria, UP) en la Cámara Baja y, de modo casi simultáneo, la denuncia judicial presentada por el abogado José Manuel Ubeira, representante de la expresidenta Cristina Kirchner.

Para el funcionario, esa coordinación deja en evidencia un plan previo. “En menos de 24 horas se hicieron todas esas cosas casi simultáneamente, lo que demuestra que hay una operación armada”, argumentó.

>> Leer más: Coimas en Discapacidad: el dueño de la droguería Suizo Argentina entregó su celular

Acerca del origen de los audios, Francos admitió que, de confirmarse que provinieran de la Casa Rosada, constituiría un hecho “grave” y “sin precedente”, ya sea responsabilidad de un funcionario o de un visitante

En esa línea, adelantó que el caso será investigado por los servicios de inteligencia y la Justicia, con la expectativa de que se esclarezca rápidamente.

En las últimas horas también circularon nuevas grabaciones atribuidas a Karina Milei, difundidas en el canal de streaming Carnaval por el periodista Mauro Federico, quien había revelado los audios de Spagnuolo sobre presuntos sobornos en la Andis.

En los registros, la hermana del presidente no mencionó esa causa judicial, aunque en el programa de streaming advirtieron que es apenas “la puntita” de próximos audios por publicarse.

“No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Tenemos que estar unidos, imaginate”, se escucha decir a la secretaria General de la Presidencia en uno de los fragmentos.

La campaña

Paralelamente, Francos vinculó distintos hechos de violencia ocurridos en Junín, Lomas de Zamora y la ciudad Corrientes con lo que consideró la “intransigencia” de algunos sectores para aceptar el debate democrático.

En ese contexto, criticó al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, a quien ligó a “antecedentes de escándalos” locales que, según estimó el funcionario nacional, dañan la discusión política “seria”.

Respecto del impacto electoral de las investigaciones por corrupción, el jefe de Gabinete aseguró que las encuestas reflejan un respaldo firme hacia La Libertad Avanza (LLA).

Noticias relacionadas
Carrió apuntó contra Karina Milei tras el escándalo de las coimas en Discapacidad: Es la cajera

Carrió apuntó contra Karina Milei tras el escándalo de las coimas en Discapacidad: "Es la cajera"

El presidente Javier Milei se refirió al escándalo de los audios en la ANDIS y dijo que “la casta busca frenar el proceso de cambio”.

Milei calificó el escándalo por las presuntas coimas en Discapacidad como "una opereta y una nueva mentira"

carrio contra karina milei tras el escandalo de las coimas: es la cajera

Carrió contra Karina Milei tras el escándalo de las coimas: "Es la cajera"

El presidente Javier Milei se refirió al escándalo de los audios en la ANDIS y dijo que “la casta busca frenar el proceso de cambio”.

Milei calificó el escándalo por las presuntas coimas en Discapacidad como "una opereta y una nueva mentira"

Ver comentarios

Las más leídas

Una ausencia en el viaje de Central a Junín para enfrentar este sábado a Sarmiento

Una ausencia en el viaje de Central a Junín para enfrentar este sábado a Sarmiento

Lo que le faltaba a Newells: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Lo que le faltaba a Newell's: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Robo en barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa

Robo en barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa

Cristian Fabbiani habló por primera vez tras la derrota de Newells en el clásico rosarino

Cristian Fabbiani habló por primera vez tras la derrota de Newell's en el clásico rosarino

Lo último

En vivo: Central quiere prolongar la alegría del clásico en su visita a Sarmiento en Junín

En vivo: Central quiere prolongar la alegría del clásico en su visita a Sarmiento en Junín

El tiempo en Rosario: se renuevan y extienden las alertas por tormentas

El tiempo en Rosario: se renuevan y extienden las alertas por tormentas

Santa Fe estudia la creación de un sistema de trazabilidad para opioides como el fentanilo

Santa Fe estudia la creación de un sistema de trazabilidad para opioides como el fentanilo

Santa Fe estudia la creación de un sistema de trazabilidad para opioides como el fentanilo

El senador Ciro Seisas ingresó un proyecto a la legislatura para generar un "doble control" para "dejar menos lugar a que se cometa un error"
Santa Fe estudia la creación de un sistema de trazabilidad para opioides como el fentanilo
En vivo: Central quiere prolongar la alegría del clásico en su visita a Sarmiento en Junín
Ovación

En vivo: Central quiere prolongar la alegría del clásico en su visita a Sarmiento en Junín

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste
Policiales

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

El tiempo en Rosario: se renuevan y extienden las alertas por tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se renuevan y extienden las alertas por tormentas

Condenaron a dos personas que abandonaron una avioneta cerca de Rosario

Por Claudio Berón

Policiales

Condenaron a dos personas que abandonaron una avioneta cerca de Rosario

Presuntas coimas: Francos negó vínculos del gobierno con la filtración de audios
politica

Presuntas coimas: Francos negó vínculos del gobierno con la filtración de audios

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Una ausencia en el viaje de Central a Junín para enfrentar este sábado a Sarmiento

Una ausencia en el viaje de Central a Junín para enfrentar este sábado a Sarmiento

Lo que le faltaba a Newells: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Lo que le faltaba a Newell's: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Robo en barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa

Robo en barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa

Cristian Fabbiani habló por primera vez tras la derrota de Newells en el clásico rosarino

Cristian Fabbiani habló por primera vez tras la derrota de Newell's en el clásico rosarino

Lo único rescatable en Newells: el coraje de Cocoliso en un equipo que se quedó sin nafta

Lo único rescatable en Newell's: el coraje de Cocoliso en un equipo que se quedó sin nafta

Ovación
Atlético del Rosario encara la etapa final del operativo retorno con un triunfo sobre Curupaytí

Por Pablo Mihal
Ovación

Atlético del Rosario encara la etapa final del operativo retorno con un triunfo sobre Curupaytí

Atlético del Rosario encara la etapa final del operativo retorno con un triunfo sobre Curupaytí

Atlético del Rosario encara la etapa final del operativo retorno con un triunfo sobre Curupaytí

Central: Holan confirmó el equipo, con el ingreso de Santi López por Enzo Copetti

Central: Holan confirmó el equipo, con el ingreso de Santi López por Enzo Copetti

Mucha agua en la previa del choque entre Sarmiento y Central, en Junín

Mucha agua en la previa del choque entre Sarmiento y Central, en Junín

Policiales
Condenaron a dos personas que abandonaron una avioneta cerca de Rosario

Por Claudio Berón

Policiales

Condenaron a dos personas que abandonaron una avioneta cerca de Rosario

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

Le recriminó un abuso a su hermano, lo mató y fue condenada a 12 años de prisión

Le recriminó un abuso a su hermano, lo mató y fue condenada a 12 años de prisión

Los nuevos fiscales ya ocuparon sus lugares en el Ministerio Público de la Acusación de Rosario

Los nuevos fiscales ya ocuparon sus lugares en el Ministerio Público de la Acusación de Rosario

La Ciudad
El tiempo en Rosario: se renuevan y extienden las alertas por tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se renuevan y extienden las alertas por tormentas

El aeropuerto de Rosario fue el que más creció en las vacaciones de invierno

El aeropuerto de Rosario fue el que más creció en las vacaciones de invierno

Proponen un circuito seguro para ciclistas en el hipódromo de Rosario

Proponen un circuito seguro para ciclistas en el hipódromo de Rosario

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

Lo que le faltaba a Newells: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Lo que le faltaba a Newell's: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Cuándo jugarán Newells y Central las fechas 8, 9 y 10 del torneo Clausura
Ovación

Cuándo jugarán Newell's y Central las fechas 8, 9 y 10 del torneo Clausura

Reforma constitucional: la Convención blindó la Caja de Jubilaciones de Santa Fe

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: la Convención blindó la Caja de Jubilaciones de Santa Fe

El tiempo en Rosario: fin de semana pasado por agua y con alertas amarillo y naranja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: fin de semana pasado por agua y con alertas amarillo y naranja

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención
Economía

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

Lo único rescatable en Newells: el coraje de Cocoliso en un equipo que se quedó sin nafta

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Lo único rescatable en Newell's: el coraje de Cocoliso en un equipo que se quedó sin nafta

Vassalli: la empresa intenta trasladar el conflicto al Ministerio de Trabajo de la Nación
Economía

Vassalli: la empresa intenta trasladar el conflicto al Ministerio de Trabajo de la Nación

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario
La Ciudad

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad
Policiales

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad

Tren Rosario-Retiro: afirman que Nación no hace absolutamente nada para mejorarlo
La Ciudad

Tren Rosario-Retiro: afirman que Nación no hace "absolutamente nada" para mejorarlo

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: Es muy dañino
Policiales

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: "Es muy dañino"

La Libertad Avanza reiteró su pedido de suspender la reforma de la Carta Magna de Santa Fe

Por Thamina Habichayn
Política

La Libertad Avanza reiteró su pedido de suspender la reforma de la Carta Magna de Santa Fe

Choque en zona sur: el conductor de la camioneta tenía 1,57 de alcohol en sangre
LA CIUDAD

Choque en zona sur: el conductor de la camioneta tenía 1,57 de alcohol en sangre

Homenaje a Antonella Trivisonno por el Día de la Persona Donante de Órganos
LA CIUDAD

Homenaje a Antonella Trivisonno por el Día de la Persona Donante de Órganos

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal
POLICIALES

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal

Nuevos allanamientos a la sede de la Andis y la droguería Suizo Argentina
Política

Nuevos allanamientos a la sede de la Andis y la droguería Suizo Argentina

Suplementos multivitamínicos: una tendencia que se instala entre los rosarinos
Salud

Suplementos multivitamínicos: una tendencia que se instala entre los rosarinos

Lo imputaron por quemar a su expareja con ácido para borrarle los tatuajes
Policiales

Lo imputaron por quemar a su expareja con ácido para borrarle los tatuajes

Villa Constitución: la UOM, preocupada por la crítica situación en Acindar
LA REGION

Villa Constitución: la UOM, preocupada por la "crítica" situación en Acindar

Las escrituras de inmuebles subieron 76 por ciento en Rosario

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Las escrituras de inmuebles subieron 76 por ciento en Rosario