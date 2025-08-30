La Capital | Rugby | Duendes

Torneo del Interior: Duendes se metió en semifinales y Jockey Club quedó en el camino

Duendes se impuso a GER y Jockey Club perdió con Estudiantes en sendos duelos litoraleños. Ahora se viene el penúltimo capítulo del Torneo del Interior

30 de agosto 2025 · 20:36hs
Pasó Duendes. El verdinegro dio vuelta un marcador adverso con un segundo tiempo tremendo. Se impuso 19-18 a GER.

Los cuartos de final del Torneo del Interior le regaló a los rosarinos dos encuentros tremendos que se resolvieron en el final. Tanto en el barrio Las Delicias como en las Cuatro Hectáreas se vivieron ochenta minutos de alta intensidad, de mucha adrenalina, ya que el pase a la semifinal del Torneo del Interior así lo demandaba. Eran partidos sin contemplaciones, diferentes a otros. De dientes apretados y de ser posible, de buen juego (aunque ésta no era una condición excluyente), ya que el premio lo valía. En ese sentido Duendes fue el que mejor entendió la situación y el único que sacó el pasaje para el penúltimo capítulo del torneo más federal que organiza la Unión Argentina de Rugby, tras vencer a GER. Mientras que Estudiantes sacó a Jockey.

En Las Delicias, el recuerdo del último partido entre ambos, con Juan Imhoff y Emiliano Boffelli en cancha ya había quedado muy atrás como para servirle de estímulo al rival, sin embargo, el aura permaneció intacta ya que tras ochenta minutos intensos el Fantasma volvió a festejar. No le sobró nada y no jugó bien, de hecho sufrió más de la cuenta, pero le sobró corazón para sacar pecho y decir nuevamente presente en una semifinal del Interior.

GER hizo el gasto. Desde el minuto cero salió como una tromba para llevarse por delante al anfitrión y dominó a su rival con autoridad en un primer tiempo donde casi no tuvo fisuras. Así sacó una diferencia en el marcador de 18-8 jugando con dinámica y mucha intensidad ante un Duendes que no logró hacer pie en todo ese parcial porque no tuvo la pelota y por ende no pudo generar peligro, aunque en las pocas chances que tuvo logró marcar como para mantenerse en partido.

La reacción de Duendes

En el complemento la lógica reacción del Fantasma llegó. Se puso el overol y manos a la obra. Con mucha paciencia fue “cocinando” el partido a fuego lento, con un descomunal trabajo de sus delanteros. Y fue descontando, al punto tal que un marcador que parecía inalcanzable por lo expuesto hasta ese momento, fue teniendo una diferencia cada vez más chica hasta que quedó a tiro. Promediando el segundo tiempo achicó la diferencia hasta quedar solamente dos puntos abajo (18-16) cuando quedaban por jugar cerca de 20 minutos.

Sin perder la paciencia, Duendes atacó hasta que rompió el orden y la prolijidad que había lucido GER hasta ese momento y se impuso con autoridad. Con un penal de Francescángeli dio vuelta el marcador para pasar al frente, quedarse con el pase a la semifinal.

En Fisherton pasó otro tanto. Jockey cargaba con la mochila de haber perdido hace una semana ante el mismo rival y buscó cicatrizar esa afrenta con una victoria. La venía consiguiendo cerca del final pero no le sobró nada y lo perdió en los últimos instantes ante un durísimo Estudiantes, que lo derrotó 18 a 17 dando pelea hasta el final.

Jockey lo venía ganando 17 a 13, pero Estudiantes marcó un try sobre la bandera sin convertir, venciendo por apenas un punto.

El partido fue tremendamente parejo, muy disputado y donde los factores externos, como la lluvia y el viento, también jugaron sus cartas.

Dadas así las cosas, Estudiantes enfrentará el próximo 20 de septiembre en una de las semifinales a Marista de Mendoza, que derrotó a Tala por un categórico 26-3; mientras que Duendes se medirá con el ganador del partido entre Jockey Club Córdoba y Córdoba Athletic que jugarán este domingo, ya que fue suspendido por tormenta.

Torneo del Interior B

Tucumán Rugby se consagró campeón del Interior B tras superar en Yerba Buena a Liceo por 42-29. En su campaña, el verdinegro tucumano había derrotado al equipo mendocino en la primera fecha (35-25) para luego superar a Cardenales, Mar del Plata Rugby, Paraná Rowing (en cuartos) y Universitario de Córdoba, en la semifinal.

