Robo con final insólito: huyeron en colectivo con el dinero de una heladería céntrica

La policía detalló que los sospechosos escaparon a bordo de un ómnibus y los interceptaron a pocas cuadras del local

Dos hombres quedaron detenidos este domingo a la noche por una denuncia de robo en el centro rosarino. Si bien no se llevaron una gran cantidad de dinero, el operativo policial tuvo un desarrollo inusual porque los acusados escaparon en colectivo cuando salieron de una reconocida cadena local.

Brian T. (24) y otro muchacho no identificado fueron apresados al cabo de un procedimiento que comenzó sobre Balcarce al 1200 . La huida en el Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) fue breve, ya que se bajaron a pocas cuadras del negocio y no consiguieron evadir a las fuerzas de seguridad mientras estaban caminando.

De acuerdo al reporte de la Brigada Motorizada, los sospechosos tenían alrededor de 28 mil pesos en efectivo después del robo . Además, los agentes recuperaron un teléfono Samsung Galaxy A06 blanco.

En primer lugar, los uniformados fueron a la heladería Renato y comprobaron que los ladrones se habían llevado la plata de la caja registradora . También arrebataron un celular antes de retirarse del local ubicado a una cuadra del bulevar Oroño.

Robo Balcarce 1200 3 Foto: Policía de Santa Fe.

Según los primeros testimonios, los maleantes se subieron a un ómnibus de la línea 126 para emprender la huida. En base estas declaraciones, la policía empezó a patrullar la zona ubicada al norte del parque de la Independencia para atraparlos.

Minutos más tarde, los efectivos interceptaron el colectivo en la esquina de Ovidio Lagos y Zeballos. Dado que los sospechosos se habían bajado en Callao y 3 de Febrero, la búsqueda se extendió hacia calle Mendoza y finalmente lograron dar con ellos.

Robo Balcarce 1200 2 Foto: Policía de Santa Fe.

Ambos detenidos fueron trasladados a la comisaría 2ª y quedaron a disposición de la Justicia provincial. En la seccional también se confirmó el recupero del dinero del local y el teléfono sustraído.