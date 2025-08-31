La Capital | Zoom | La China Suárez

La China Suárez alentó a Mauro Icardi en Turquía junto a sus tres hijos

La actriz vivió una jornada de alegría tras el triunfo del Galatasaray. Posó con Rufina, Magnolia y Amancio y mostró el emotivo gesto de Icardi en la cancha

31 de agosto 2025 · 12:11hs
La China Suárez compartió en redes fotos de su paso por el estadio

La China Suárez compartió en redes fotos de su paso por el estadio, mientras Icardi sorprendió con botines personalizados con su apodo.

María Eugenia La China Suárez vivió un fin de semana especial en Estambul, donde acompañó a Mauro Icardi en el partido que el Galatasaray le ganó 3-1 al Rizespor por la liga turca. Desde la tribuna, la actriz alentó al delantero rosarino junto a sus tres hijos: Rufina Cabré, Magnolia Vicuña y Amancio Vicuña.

En su cuenta de Instagram, la China compartió un carrusel de imágenes que reflejaron la intimidad de la jornada. Vestida con la camiseta del club turco, al igual que sus hijos, posó desde el palco VIP mostrando la comida, la vista al campo de juego y los momentos de euforia en la tribuna. Una de las fotos más tiernas fue la de Amancio sosteniendo la bandera del Galatasaray.

Reacción en redes

El posteo de la actriz generó miles de comentarios de sus seguidores, con mensajes como “Reina absoluta”, “Tu belleza China, de alto impacto”, “Todos hermosos” y “Ay Amancio me destruye”. Suárez acompañó la publicación solo con emoticonos de estrellas, mientras que Icardi replicó desde sus historias varios de esos mensajes y un video en el que se la ve saltando y cantando a puro festejo.

El gesto de Mauro Icardi

Además, el futbolista mostró un detalle especial: jugó con un par de botines personalizados con el apodo de la China impreso cerca del tobillo. Un gesto de amor que recordó una polémica pasada, cuando presentó un calzado similar con los nombres de los hijos de la actriz, lo que en su momento había despertado comentarios críticos de Wanda Nara.

