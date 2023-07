Chiche Gelblung se anotó en la Nasa para ir a la luna

“La Nasa abrió un registro para la gente que quiera viajar a la luna. Yo me anoté″, contó Chiche, ante el asombro de sus compañeros de programa. "Con todos los que ya murieron antes, debo de estar como en el número 100", sostuvo. Según detalló, comenzó el proceso en 2018 con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio.

“No hay que pagar nada. Me apasiona el viaje en sí mismo. Me parece que es una aventura maravillosa. Estar en un lugar sin ley de gravedad y vivir esa experiencia, porque aunque vos lo hayas en un simulador no es lo mismo”, afirmó.