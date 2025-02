Dos leyendas unidas: Charly García y Sting conversaron mano a mano en Buenos Aires

Cuando alguien llega a la Argentina quiere probarlo todo: es imposible no dejarse cautivar por la gastronomía, los paisajes, los edificios, la cultura. Y los artistas no quedan ajenos a esta magia, ellos también buscan llevarse un pedazo celeste y blanco en su corazón. En ese marco, habrá entendido Sting que, al presentar su música en el escenario porteño, no podía dejar pasar la oportunidad de reencontrarse con otra leyenda y así halló el momento para verse con una de las representaciones más vivas de la música, Charly García.