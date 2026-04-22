José Luis Aguirre llega a Rosario en el marco de su gira nacional El referente del folklore nacional repasará su repertorio y adelantará su próximo disco el próximo domingo 26 en Casa Brava 22 de abril 2026 · 10:48hs

José Luis Aguirre, uno de los referentes actuales del folklore nacional, se presentará en Rosario el próximo domingo 26

José Luis Aguirre llega a Rosario como parte de su gira nacional. El referente del folklore viene haciendo un recorrido por distintas ciudades del país. En cada encuentro el músico comparte un repertorio que recorre su camino artístico y con el que abre una puerta íntima hacia su próximo trabajo discográfico, con composiciones inéditas que formarán parte de su nuevo material. Se presentará el domingo 26, a las 20.30, en Casa Brava (Pichincha 120).

Nacido en la ciudad de Villa Dolores, en el Valle de Traslasierra, Aguirre es uno de los compositores, cantantes y poetas más auténticos de la música folklórica del siglo XXI. Referente indiscutido del folklore actual, ha recibido el Premio Gardel 2020 al Mejor álbum de Folklore por su disco "Chuncano", fue Consagración del Festival de Cosquín 2024 y recientemente distinguido en los Premios Konex 2025 como uno de los cinco solistas más influyentes del país en la última década.

Compositor, intérprete y guitarrista, Aguirre viene construyendo una obra que ha nutrido el cancionero popular, a fuerza de una búsqueda personal. Su obra se inspira en paisajes, sentimientos, personajes, costumbres y sonidos de su ciudad, Villa Dolores, y todo el Valle de Traslasierra.