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Denunció al creador de Argentina Casting por trata y pide que investiguen a los incels

Azul Martínez acusó al rosarino Gianfranco Núñez y dijo que lleva años de acoso y hostigamiento por los videos de explotación sexual

24 de abril 2026 · 11:54hs
El imputado ofrecía 200 dólares por filmación a través de las cuentas de Argentina Casting.

Foto: Instagram/@gian.nz.

El imputado ofrecía 200 dólares por filmación a través de las cuentas de Argentina Casting.

Desde julio del año pasado, ocho mujeres denunciaron al creador de Argentina Casting por trata de personas con fines de explotación a partir de la venta de videos sexuales. Una de las víctimas advirtió este viernes que el problema "no es solamente la difusión" del material sino el hostigamiento "permanente" de los incels en redes sociales.

Azul Martínez fue una de las jóvenes cuyo testimonio llevó al Ministerio Público Fiscal (MPF) a pedir la captura de Gianfranco Gaspar Núñez a fines de marzo. "Más allá de investigarlo a él, habría que investigar a la comunidad", señaló durante un reportaje en LT8.

Si bien el imputado es rosarino, el desarrollo de la red de comercialización de las grabaciones de explotación sexual que se promocionaba a través de una cuenta de Instagram que llegó a Buenos Aires, Jujuy, Córdoba y Misiones. Tras la audiencia en la que el sospechoso quedó bajo prisión preventiva por 90 días, la muchacha de 22 años se refirió a las consecuencias de la viralización de las imágenes: "Hace años que sufro acoso".

De la trata de personas al hostigamiento de los incels

"Salí cansada de mis redes sociales", manifestó Martínez en cuanto a lo que ocurrió luego del engaño para filmar un video a cambio de dinero. A continuación explicó que los incels actúan como una comunidad organizada que busca a todas las chicas damnificadas e incluso realiza amenazas de muerte a través de internet.

A modo de ejemplo sobre el acoso, la joven comentó que actualmente tiene un programa de streaming y en este espacio tiene que lidiar con ese grupo. "Se ponen de acuerdo, se fijan a qué hora es y entran a bardearme. Es constante el hostigamiento que recibo", indicó.

>> Leer más: Denuncian una posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida por sus video eróticos

La denunciante destacó que cada vez hay más declaraciones sobre la red de trata que había montado Núñez con distintas cuentas de Instagram y de billeteras virtuales para manejar el dinero que ganaba. Al respecto, afirmó: "Lo que quiero ahora es que si alguna víctima se siente sola, que me pueda hablar. La idea es estar unidas".

A casi cuatro años del encuentro con el creador de Argentina Casting, Martínez dijo que el proceso posterior fue muy difícil por el nivel de acoso y violencia que generó la difusión del video. Así planteó que la Justicia no sólo debe ocuparse del autor, sino también de quienes hostigan a otras jóvenes en internet.

¿Cómo fue la denuncia por el video de Argentina Casting?

La rosarina que hizo una de las denuncias ante el MPF recordó que apenas habían pasado dos meses desde que había alcanzado la mayoría de edad cuando la contactaron por Instagram. "Esto fue en 2022. Me escriben por Instagram. Yo era muy inocente, estaba metida en el mundo del modelaje y lo confundí con un casting", explicó.

De acuerdo a este relato, Núñez pactó el primer encuentro en un departamento de alquiler temporario. La joven fue acompañada por un amigo y una amiga, ambos de 17 años. Entonces, el productor le hizo firmar un contrato en inglés. Ella no sabía leerlo, pero tampoco le dieron la opción de averiguar cuál era el contenido: "No te lo dejaba traducir, te apuraba".

>> Leer más: Engañó a tres estudiantes de Coronda con una beca trucha, las llevó a Jujuy y las filmó en secreto en un baño

Una vez que estuvieron cara a cara, el creador de Argentina Casting le avisó que iban a hacer un video sexual. "Te decía que era sin acceso en Latinoamérica, que era para un público chico en Europa. Te mostraba que si querías entrar al link en Argentina, no podías", precisó.

Uno de los acompañantes de Martínez intentó sacarle una foto al contrato, pero no llegó a registrar el documento completo. En tanto, Núñez le ofreció a su amiga que participara en la filmación. Al respecto, la rosarina aseguró que hay víctimas que sí fueron grabadas cuando eran menores de edad.

Dos audiencias en ocho meses

Después de este encuentro, la joven se enteró de que las imágenes habían empezado a circular sin restricciones. El productor se comprometió a borrarlo y le aclaró que eso no debería ocurrir, pero jamás cumplió con lo acordado. En cambio, le propuso hacerse cargo de pagarle un psicólogo y un abogado para ocultar el negocio: "Se hacía el bueno y era él mismo el que lo difundía".

Núñez fue imputado el 29 de julio de 2025 en base a tres testimonios diferentes sobre los videos que producía a cambio de un pago promedio de 200 dólares. En esta instancia le atribuyeron el delito de rata de personas con fines de explotación en la modalidad de captación y acogimiento, agravado por la cantidad de víctimas, el abuso de situación de vulnerabilidad, el engaño y la consumación de la explotación.

>> Leer más: Denuncias sobre filmaciones de menores en TikTok: ya hay más de 30 posibles víctimas

En aquella audiencia, el acusado acordó el depósito de una caución de 20 millones de pesos y siguió en libertad. Sin embargo, el Departamento de Trata de Personas de la Policía Federal Argentina (PFA) descubrió que había cambiado los perfiles de Instagram y había recurrido a otras plataformas para sostener el negocio ilegal. Por entonces, los investigadores ya habían detectado un grupo público de Telegram en el que se promocionaban los videos.

Los fiscales identificaron a cinco nuevas víctimas y Núñez quedó detenido el último 25 de marzo para ser imputado nuevamente. Tras la orden de prisión preventiva efectiva dictada por el juez federal Carlos Vera Barros, voceros del MPF remarcaron que el proceso de recolección de testimonios sigue abierto en todo el país. Quienes cuenten con información relevante para la causa pueden comunicarse telefónicamente a través del 3412-859-127 o bien mediante un correo electrónico dirigido a [email protected].

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