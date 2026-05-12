Policías demandan a Ben Affleck y Matt Damon por hacer una película "demasiado realista"

Dos policías de Miami alegaron que "The Rip" utilizó muchos detalles de la vida real en su narrativa, lo que perjudicó la reputación personal y profesional de ambos

La productora de Ben Affleck y Matt Damon recibió una demanda judicial, pero probablemente ambos actores y productores finalmente celebren la buena publicidad para "The Rip". Es que dos policías del sur de Florida fueron a la Justicia con una demanda por difamación al entender que la película de Netflix es "demasiado realista", ya que utilizó muchos detalles de la vida real en su narrativa, lo que perjudicó la reputación personal y profesional de los agentes.

Jason Smith y Jonathan Santana, sargentos de la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade, presentaron la demanda ante un tribunal federal de Miami a principios de este mes contra Artists Equity , productora cinematográfica propiedad de Affleck y Damon. La demanda civil solicita daños compensatorios, daños punitivos y el pago de los honorarios de sus abogados, así como una retractación y rectificación pública.

En “The Rip” ("El botín", en Argentina), Affleck y Damon interpretan a dos policías del sur de Florida que encuentran millones de dólares en una casa. Parte de la película se inspiró en un caso real de 2016, en el que la Policía encontró más de 21 millones de dólares vinculados a un presunto narcotraficante de marihuana en una vivienda de Miami Lakes.

Affleck y Damon destacaron durante la promoción de la película que la historia se basa libremente en los relatos del capitán de la Policía de Miami-Dade, Chris Casiano, quien fue asesor técnico del filme. Ambos se reunieron en repetidas oportunidades con Casiano y otros agentes antinarcóticos para preparar "The Rip".

“Realmente queríamos entender cómo eran esas dinámicas. Es decir, estas unidades son muy unidas porque están poniendo sus vidas en manos de los demás y están haciendo algo muy peligroso”, dijo Damon.

En una respuesta del 19 de marzo a la carta de demanda de los demandantes, Leita Walker, abogada de Artists Equity, escribió que la película no pretende contar la historia real de ese incidente ni retratar a personas reales, tal como se había indicado en una cláusula de exención de responsabilidad en los créditos de la película.

Aunque Smith y Santana no aparecen mencionados en la película ni participaron en su producción, la demanda alega que Santana era el detective principal asignado al caso real, y Smith el sargento que supervisaba al equipo de investigación. La inclusión de detalles reales del caso en la película da la impresión de que los personajes están basados en los demandantes, según indicaron.

Según la demanda, esto hizo que amigos, familiares y colegas de los policías tengan la impresión de que cometieron los actos delictivos que aparecen en la película.