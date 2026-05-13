Goal line, la herramienta del VAR que funcionará en Central-Racing y debutó en la Liga Profesional

Para los encuentros decisivos del campeonato, la AFA implementa el sistema de cámaras de revisión en ambos arcos, para confirmar si la pelota ingresó

El partido entre Rosario Central y Racing por los cuartos de final del Torneo Apertura que se disputará este miércoles por la tarde en el Gigante de Arroyito contará con una herramienta especial, dedicada a las revisiones del VAR. Las cámaras goal line sirven para las jugadas dudosas en las que no se percibe si la pelota ingresó completa .

Esta tecnología, que es implementada tanto por la Fifa como por la Conmebol en sus competiciones, permite confirmar si el balón cruzó en su totalidad la línea de meta , pero también es una alternativa para corroborar si una infracción ocurrió dentro o fuera del área.

Si bien su implementación se puso en práctica en el fútbol argentino en 2024, el sistema no forma parte del operativo de todos los partidos y recién reaparece para los encuentros decisivos . Cabe destacar que reduce bastante el margen de error, pero la decisión final pasa por los jueces presentes en la cabina del VAR .

Cómo funciona y cómo se originó la cámara goal line

Luego del superclásico de los cuartos de final de la Copa de la Liga de 2024, cuando Boca eliminó a River por 3-2 en Córdoba, la polémica por el gol en contra anulado a Cristian Lema marcó el puntapié para la implementación del goal line en los partidos claves de los torneos locales.

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Este antecedente dio paso a la llegada del sistema, el cual cuenta con cámaras ubicadas exactamente sobre la altura de la línea de gol en ambos arcos. Gracias a esta posición, permite que los árbitros del VAR tengan una imagen más clara para determinar con mayor precisión si la pelota ingresó en su totalidad.

En el segundo partido de los cuartos de final del Apertura, este martes por la noche, esta herramienta tuvo su estreno y dejó buenos resultados. Mientras el duelo entre Argentinos y Huracán permanecía en cero, el Globo reclamó un gol de Jordy Caicedo, pero la revisión confirmó que el arquero Brayan Cortés atajó la pelota sobre la línea. Finalmente, el Bicho se quedó con la victoria por 1-0 en el alargue.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2054399110073974955?s=20&partner=&hide_thread=false LA CÁMARA DEL GOAL LINE: así se vio la doble tapada de Cortés para evitar el gol de Huracán ante Argentinos en La Paternal. pic.twitter.com/s8pnRhJ7Uh — SportsCenter (@SC_ESPN) May 13, 2026

Las diferencias con el GoalRef y Ojo de Halcón

Aunque el goal line cumple con la misma función que el GoalRef y el Ojo de Halcón, su implementación es diferente, así como también el presupuesto, ya que estas herramientas son considerablemente más caras que la utilizada en el fútbol argentino.

En el caso del GoalRef, esta herramienta cuenta con un microchip dentro de la pelota que se sincroniza con un dispositivo magnético instalado detrás de los arcos, el cual permite detectar de manera semiautomática si una jugada termina en gol, enviando una advertencia al reloj del árbitro que indica que la pelota ingresó por completo.

En tanto, el Ojo de Halcón es el sistema más desarrollado para este tipo de revisiones, debido a que cuenta con siete cámaras instaladas en diferentes puntos de los arcos que permiten tener un seguimiento “3D” de la pelota en todo momento. Su instalación ronda los 250 mil dólares por estadio, por lo que difícilmente llegue a la Liga Profesional en el corto plazo.