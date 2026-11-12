Primera C: "El equipo de Leones FC está entero para seguir haciendo historia"

El DT Alejandro Ojeda se refirió al presente del equipo de la familia Messi que el lunes jugará un partido clave ante Sportivo Barracas por el Reducido de Primera C

Primera C: El DT de Leones FC, Alejandro Ojeda confía en revertir el 4 a 1 de ida ante, el Arrabalero.

Leones FC se prepara con todo para tratar de dar vuelta la historia en el Reducido de la Primera C y ante Sportivo Barracas buscará la heroica, tras la derrota por 4 a 1 sufrida en la ida. El encuentro revancha será el lunes en el predio Jorge Bernardo Griffa de Newell's.

“Serán 90 minutos intensos y hay que jugarlos de la mejor manera y tratar de conseguir rápidamente abrir el marcador. El equipo está entero y muy confiando y quiere seguir haciendo historia ”, sostuvo Alejandro Ojeda, el técnico del equipo de la familia Messi.

El técnico de Leones FC fue muy autocrítico al referirse al partido de ida por los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso a la Primera B Metro. “Fue una mala tarde y hay que dar vuelta la página rápidamente . El partido tuvo un quiebre a los 25 minutos de la etapa inicial tras la expulsión de Cristian Bonesso, para todos muy apresurada por el árbitro del partido. El jugador deberá purgar tres fechas sin jugar y nosotros nos quedamos sin unos de los mejores delanteros de la categoría”, dijo Ojeda.

La revancha, el lunes

Leones FC y Ojeda están metidos de lleno en el encuentro revancha del lunes ante el Arrabalero. El choque se disputará en el predio Jorge Bernado Griffa, en Bella Vista.

“Vamos a presentar un equipo netamente ofensivo. Tendré la ausencia de Bonesso, pieza clave. Además vamos a ver como viene la evolución del defensor Mario Senra, quien sufrió un pequeño desgarro en la ida ante Mercedes y veré si lo pudo tener en los minutos finales del encuentro. El resto del plantel está muy bien y con todas las ganas de salir a jugar para poder revertir el 4 a 1”, señaló el técnico del equipo de Alvear.

El once tendría una variante obligada

En cuanto a la formación para recibir a Sportivo Barracas en la revancha, el técnico no se guarda nada. “Voy a presentar la base que jugó en la cancha de Almagro”, cerró.