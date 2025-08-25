La Capital | Zoom | Britney Spears

Britney Spears preocupa otra vez: publicó una foto desnuda y mensajes alarmantes

La cantante subió una imagen en la que se la ve usando sólo calzado y generó preocupación entre sus seguidores

25 de agosto 2025 · 10:41hs
Reapareció Britney Spears y encendió nuevamente la alarma entre sus fanáticos. El fin de semana, la artista de 43 años compartió una foto desnuda en su cuenta de Instagram. La imagen no estaba acompañada por ningún texto pero se enmarcó en una serie reciente de publicaciones preocupantes.

En la última semana, Britney subió varias fotos y videos de todo tipo. Hubo una secuencía de grabaciones desde una embarcación y una playa, en las que se las ve bailando a cámara como suele hacer.

Más adelante, posteó un video en su casa, donde está cantando “Unfaithful” de Rihanna y hablando en acento británico. De fondo, se ve cierto desorden y a algunas de sus mascotas correteando. Este contenido levantó una primera señal de alarma entre sus seguidores. Aunque tiene los comentarios de Instagram cerrados, la gente compartió su preocupación en otras redes.

Más adelante subió una foto de espalda en la que se la ve completamente desnuda frente a un ventanal, usando sólo un par de botas, y con un emoji cubriendo su cola para que la red social no la censure. En la noche del domingo, compartió una imagen similar pero más de cerca, en la que se ve sólo su espalda, y que acompañó con un texto un tanto errático.

El preocupante mensaje de Britney Spears en redes

“Somos tan frágiles y humanos. Los años más difíciles de mi vida fueron cuando mis dos hijos se fueron durante tres años. Tenía prohibido hacer llamadas o enviar mensajes y me acuerdo que estaba en shock. Mi secreto para sobrevivir fue la negación y un montón de lágrimas”, decía en el posteo, en referencia a la etapa en que fue separada de sus hijos, todavía bajo la tutela legal de su padre.

“Es curioso porque Sam y yo estábamos casados pero se sentía casi como una falsa distracción para ayudarme a lidiar con todo. Bueno, sé que estoy sanando porque tengo hambre otra vez, como un niño o un un bebé. Tengo tanta hambre que duele y cuando como es como si fuera la primera vez en la vida”, siguió.


“Creo que aunque amé mi casa, hay demasiado abuso y trauma acá. Hoy le agradezco a Jesús por la comida. Se siente como decirle a otros que NO. Ser dueña de mi cuerpo, y hacerles saber de dónde vengo realmente. Mi alma nunca experimentó así la comida. Es muy tonto y avergonzante. Me voy a comer galletitas y helado ahora. Que Dios los bendiga a todos”, cerró la cantante.

Britney fue liberada de su tutela en noviembre de 2021 tras una intensa batalla judicial contra su padre que duró casi 13 años. Desde entonces, utiliza sus redes sociales como una plataforma para expresarse sin filtros. Además, en 2024 formalizó su divorcio del actor y modelo Sam Asghari.

Los seguidores más preocupados vieron algunas de estas publicaciones como una señal de que Spears necesita más o mejor acompañamiento. Otros aseguraron que simplemente se trata de ella ejerciendo su libertad después de muchos años de control. En el penúltimo posteo, la cantante mostró una obra de arte en proceso, aparentemente de su autoría, en la que pide disculpas por la foto desnuda.

“Soy desconocida, soy una artista en la lucha que intenta encontrar la mejor forma de calcular las emociones y el corazón versus el sentido común y la inteligencia. Es increíblemente difícil. El amor propio y la confianza son cosas que estoy buscando. Pido disculpas por haber mostrado mi cola. A veces hay que avergonzarse a una misma para recordar quién es”, aseguró.

