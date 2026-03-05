La Capital | Ovación | Faustino Oro

Faustino Oro perdió en la final: no logró convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia

El joven argentino de 12 años no pudo vencer al ruso Aleksey Grebnev y quedó a un paso de lograr el récord histórico en Moscú

5 de marzo 2026 · 12:46hs
Faustino Oro estaba en búsqueda de la tercera norma de GM

Faustino Oro estaba en búsqueda de la tercera norma de GM, el último requisito que necesitaba para ser reconocido con este galardón

En la novena y última ronda del Open Internacional Aeroflot de Moscú, Faustino Oro cayó derrotado ante el ruso Aleksey Grebnev (100º del ranking mundial) y, de este modo, quedó a una sola partida de consagrarse como el Gran Maestro más joven de la historia del ajedrez.

El récord lo ostentaba el estadounidense Abhimanyu Mishra, quien logró el título en el 2021 con solo 12 años, 4 meses y 25 días. En caso de salir vencedor en este partido decisivo, el argentino iba a quedarse con la marca por seis días de diferencia menos que el norteamericano.

Durante su paso por el certamen, Faustino ya había acumulado 5,5 puntos en sus ocho presentaciones, producto de cuatro triunfos, tres empates y una sola derrota. Desde enero de 2022, la Fide exige tres normas para consagrarse GM: dos deben conseguirse en torneos cerrados y una en un abierto. Él ya había cumplido con las dos primeras en Madrid, en el torneo Prodigios y Leyendas, y en Buenos Aires, en el Memorial Szmetan-Giardelli.

A pesar de la derrota, el oriundo del barrio porteño de San Cristóbal sigue destacándose por su gran capacidad mental y determinación en los momentos decisivos a tan temprana temprana, lo que lo consolidó como una de las mayores promesas del deporte y se ganó el reconocimiento de grandes leyendas.

>> Leer más: El sorprendente apodo de una leyenda del ajedrez a Faustino Oro: "Chessi"

La ronda final de Faustino Oro

Tras lograr una doble victoria este martes ante el indio Mandar Lad (2334 Elo) y el azerbaiyano Shiroghlan Talibov (2431 Elo), Oro llegó a la ronda final con chances de conseguir el objetivo. Su adversario fue Grebnev, quien llegó a ser campeón mundial Sub 18 en 2023, juvenil asiático en 2024 y ganador del Open de Dubái en 2025.

La falta de tiempo al final del encuentro y la estrategia implementada por el europeo complicaron las aspiraciones de "El Messi del ajedrez". Finalmente, la partida quedó en manos del ajedrecista ruso, que está en el mejor momento de su carrera

Durante el transcurso del certamen, el ajedrecista porteño se refirió respecto al logro por el que estaba jugando: "Conseguir el récord no es algo que me obsesiona, si viene, mejor, pero lo más importante es que siga mejorando mi ajedrez y así llegarán las cosas más fáciles". Una declaración que destaca su personalidad y que su camino en el deporte recién está comenzando.

