El "Bailando" volvió con picos de rating, un Tinelli recargado y guiños a América

Pocos minutos antes de las 21.45, el horario anunciado para el regreso triunfal, “LAM” apuró el pase con el propio Ángel de Brito desde el estudio del “Bailando”. Con una cuenta regresiva latente en todo el canal América, inició la secuencia de apertura.

Así arrancó el #Bailando2023



¿Marcelo Tinelli el sugar daddy más codiciado? Barbie se sumó a la apertura del certamen.



Cc #Bailando2023

Después empezaron las sorpresas y la exhibición de recursos. Hubo una performance del artista Alfredo Segatori, titulada “Exabrupto de color”, que desplegó colores sobre bailarines afirmando cierta cosa orgullosamente kitsch del universo Tinelli. Y de ahí a la primera entrega de los hits del momento: el cordobés Luck Ra cantó sus éxitos “Ya no vuelvas” y “La morocha”, antes de darle paso a Paula Chaves, una celebridad made in “Bailando” que condensa el recorrido del programa.

Por supuesto no faltó el momento “Muchachos” con una performance unipersonal que incluyó camiseta albiceleste, himno, imágenes del Mundial y fragmentos de la canción. Corte a más hits radiales, esta vez del mundo del RKT: acompañados de un séquito de bailarines coordinados, BM se presentó con su pegadiza “M.A” y Callejero Fino entonó su “Turreo Session” antes de cerrar con un pedido de libertad para L-Gante, que continúa detenido.

Finalmente, y con una multitud en el escenario, sonaron los inconfundibles primeros acordes de “Twist and Shout” de los Beatles, anunciando el ingreso Marcelo Tinelli al piso. Con los mismos gestos, la misma locutora (Marcela Feudale) comentando, y la misma dinámica, “el Cuervo” volvió a la televisión como si el tiempo no hubiera pasado.

“Voy a decir después de 34 años esta frase, la estuve ensayando todo este tiempo. Estuve 34 años al pedo diciendo esta frase porque había que decirla acá”, afirmó el conductor, anunciando su marca registrada y referenciando su arribo al nuevo canal. Cuando finalmente dijo su “Buenas noches Argentina, buenas noches América”, Cristian Castro salió a escena cantando una canción original del ciclo que en su estribillo repite “Vuelvo a bailar con vos”.



“Para mí es un honor que apenas te mandamos el tema, hayas dicho que lo querías cantar. Porque sos uno de los cantantes más grandes de la historia de la música latina”, aseguró Marcelo al cantante. “Esto va a ser un éxito más grande que ‘Azul’”, replicó Cristian, que se desarmó en elogios al conductor antes de cantar “No podrás” a pedido de los presentes.

Y en el estudio del “Bailando” estaban todos, casi literalmente. Los conductores de otros programas del canal (Fer Dente, Karina Mazzoco, Pamela David) mostrando su apoyo a quien además de un colega es el nuevo director artístico del canal, cuyas autoridades también estaban presentes y participativas. Por supuesto, todo el universo del “Bailando”: coachs, amigos y familia de jurado y participantes, Larry de Clay, el Mago sin Dientes. No faltó nadie. Hasta hubo un dron volando.

“Estoy nervioso. Me pasa como una primera cita o cuando empecé ‘Videomatch’, de tener alegría y cagazo a la vez”, afirmó Tinelli, a la vez que agradeció a todos los que participaron de la apertura. “Es una alegría enorme ser parte de esta fiesta, estar en esta pantalla, en esta gran familia de América. Hay una cosa muy linda de América que voy a decir adelante del dueño del canal, de muchos de sus productores y conductores, y es que aman y viven la televisión. El trato, el amor de la gente que trabaja en América es increíble”, remarcó el conductor, quien también agradeció a su familia y a sus hijos por acompañarlo en este proceso.



Una vez hechas todas las menciones protocolares, empezó el “Bailando” en sí mismo. Marcelo explicó algunas de las ya anunciadas novedades: no habrá duelo, los participantes eligen los ritmos, hay una “cabina de descargo” para ventilar post performance, y una transmisión simultánea en streaming liderada por algunos ex “Gran Hermano” como Coti Romero y Tomás Holder, que también bailarán en el certamen.

Llegó la presentación del jurado, formado como en otras ocasiones por Marcelo Polino (que agradeció “estar en casa” y no en “otro canal), Ángel de Brito (que de arranque soltó chismes como que Brian Sarmiento estaba “tiroteando” a Noelia Pompa), Pampita (que tuvo el voto secreto pero adelantó que podía regalar diez de tanta alegría) y Moria Casán.

Noelia Pompa: la bicampeona en busca del tercer campeonato



“Me siento en casa de vuelta”.



Cc #Bailando2023

Después tuvo lugar la primera presentación de la noche, también anticipada: Noelia Pompa, bicampeona del “Bailando” en las ediciones 2011 y 2012, que volvió de siete años viviendo en España para participar nuevamente del certamen, esta vez acompañada por el bailarín debutante Sandro Leone. “No estaba para nada en mis planes, pero me siento en casa de vuelta”, dijo Pompa, que aparentemente viene en una búsqueda espiritual profunda.

Noelia y Sandro eligieron latino y merengue como ritmo debut, y el jurado fue bastante exigente con sus devoluciones. Todos celebraron el regreso de Pompa al programa, y varios señalaron la falta de experiencia de su compañero y por lo tanto cierto "desequilibrio" en la performance. De Brito puso un 4, Moria un 5 (aclarando que "no se puede tener sobredosis de buenas notas" de entrada) y Polino un 2. Una novedad es que este año se podrá poner hasta -2.

Llegó el turno de la segunda y última pareja de la noche, formada por Camila Homs y Nico Fleitas (un recurrente del certamen). La modelo agradeció la oportunidad de ser parte "del programa más visto de la televisión argentina" y el jurado a su vez celebró que se haya animado, a pesar de no tener formación como bailarina. Sobre su vínculo con su ex Rodrigo De Paul, dijo que tiene mantiene una relación "cordial" y que no puede hablar mucho más por el bozal legal que el futbolista puso sobre ella justamente anticipando su participación en el "Bailando". La dupla bailó reggaeton y sorprendió para bien a Pampita y Moria (que puso un 6), pero no deslumbró a De Brito y Polino, en general los más exigentes, que eligieron calificar con un dos.



A las dos horas exactas de programa, Marcelo Tinelli anunció el final de la primera entrega e invitó a la audiencia a seguirla el martes, donde anticipó la presencia en pista de la ex "Gran Hermano" y ex diputada Romina Uhrig. "Como les digo siempre a mis hijos, hay que perseguir los sueños. Y nosotros somos perseguidores seriales de sueños", aseveró el conductor para concluir un debut exitoso.