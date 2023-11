Bad Bunny fue nombrado "Rey del Pop" y se enojaron los fans de Michael Jackson 

En un reportaje con la revista Forbes, el cantante puertorriqueño fue bautizado de manera particular. Una comparación enfureció a muchos

Luego de calificarlo como el “Rey del Pop”, Forbes se explaya acerca de la figura del cantante: “Bad Bunny es el arquetipo del ídolo del pop moderno: un artista global que aprovecha el vasto alcance de los servicios de streaming y las redes sociales para ofrecer, lo que alguna vez fue música regional, a miles de millones de oyentes”. No obstante, este nombramiento generó una gran controversia, porque este título estaba reservado para Michael Jackson.

La reacción de los fans de Michael Jackson

Luego de que la revista Forbes bautizara a Bad Bunny como el “Rey del Pop”, se generó una polémica entre los fans de Michael Jackson, ya que esta etiqueta le pertenecía históricamente a Jackson desde la década de los años 80 hasta la actualidad.

Muchos usuarios de las redes sociales sostienen que la música de Bad Bunny no es pop, si no reggaeton, trap, o algún género perteneciente al mundo urbano de la música hispana. Por otro lado, muchos fans consideran que esta comparación no es nada justa con Michael Jackson, ya que creen que sus canciones son “superiores” musicalmente, en comparación a la trayectoria musical del puertorriqueño.

Por otro lado, muchos también usaron el humor para expresar su descontento en torno al nombramiento de Bad Bunny como el "Rey del Pop". Como una respuesta casi instantánea en las redes sociales, los memes se multiplicaron en decenas.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmascararoja211%2Fstatus%2F1729602719965389150&partner=&hide_thread=false Michael Jackson cuando se enteró que la revista Forbes nombró a Bad Bunny como "Rey del Pop": pic.twitter.com/5rIKyuJYXs — Máscara Roja (@mascararoja211) November 28, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FYosh_G%2Fstatus%2F1729652810860388640&partner=&hide_thread=false -Forbes nombra a Bad Bunny como el Rey del Pop



El mundo: pic.twitter.com/Dc4AlMf91m — Geo D'Incau (@Yosh_G) November 29, 2023