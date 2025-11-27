Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newell's con varios campeones

El candidato por Fuerza Leprosa, Julián González, tendrá al Colo Ré, Bombón Rosada y Julián Maidana, además de Bruno Marioni, para el manejo profesional

Los aspirantes a la conducción de Newell's. Bombón Rosada, el Color Ré, Julián González, Roberto Battión y Esteban Amut, durante la nueva presentación que hizo Fuerza Leprosa, de cara a los comicios del 14 de diciembre.

La agrupación Fuerza Leprosa anunció el grupo que comandará el fútbol de Newell’s si se impone en las elecciones del 14 de diciembre. En ese marco, Julián González , candidato a presidente, presentó a Roberto Battión como director deportivo, y a Germán Ré, Ariel Rosada y Esteban Amut para la secretaría técnica.

González, quien tuvo que recurrir a la Justicia para ser habilitado ya que fue descartado por la Junta Electoral por sostener que no tiene la antigüedad necesaria, y aún espera una respuesta definitiva en ese sentido, se mostró con mucha expectativa en relación al aporte que podría dar esta lista al club. Y contó que Julián Maidana se sumaría como captación.

En ese marco, durante el acto este jueves por la tarde en el hotel Holiday Inn, se proyectó un video de Bruno Marioni apoyando a Fuerza Leprosa y González confió que es el armador del equipo.

“Para nosotros es esencial y clave el éxito en el fútbol. Sabemos lo que vale para este club y venimos a devolverle la sonrisa al hincha. Pensamos mucho esta estructura y la venimos trabajando desde hace mucho tiempo ”, remarcó González.

“Estamos convencidos de que se trabaja en equipo, estamos seguros de que es lo que más vale. Queremos ganar y volver a posicionar a Newell’s entre los protagonistas en cada competencia. Cuando pensamos este equipo, lo hicimos por el profesionalismo y la identidad”, comentó González.

Desde ese lugar de brindar precisiones, apuntó que “el director deportivo será Roberto Battion, una persona seria y que representa nuestros valores. Además, tiene experiencia, conocimiento y ese rol lo puede cumplir de la manera que necesita este club. Creemos que este grupo tienen un balance adecuado para poder triunfar.

Y agregó: “Estamos trabajando en un desarrollo propio de inteligencia artificial, queremos técnicas de trabajo modernas, desde la primera división hacia abajo. Y nuestro ADN está en el Colo Ré y Ariel Rosada, esencia pura del fútbol de Newell’s”.

”Somos un club formador, tendremos un equipo de trabajo que no deje de lado a los jugadores que venimos formando y después desaparecen. Eso es falta de gestión. Hay que ser coherentes con el discurso y responsable con la palabra, cosa que no se viene haciendo", resaltó González.

”Trabajar, ordenar y organizar” el fútbol de Newell's

Desde esa plataforma, Battión contó que “nos sedujo la institución, tuvimos muchas reuniones, pero lo que más nos sedujo es el proyecto que tienen para Newell’s, con mucha inversión en tecnología. Le agradezco a Julián por convocarnos”.

En relación a si pudo hacer un diagnóstico, Battión señaló que “hace un tiempo que hicimos uno, con profesionales que están en el club. Conocemos el ADN formador de Newell’s, competitivo. Tiene una estructura muy sólida, ideal para el alto rendimiento, nos sorprendió el nivel y calidad de la parte edilicia. El complejo es muy bueno. Hay que trabajar, ordenar y organizar para revertir esa imagen del club. Tenemos ganas de reconstruir a Newell’s y tenemos con qué”.

Y puntualizó: “Nos urge el puesto de entrenador. Tuvimos reuniones con distintos técnicos. Cuatro en total de los cuales tenemos carpetas. Nos propusimos elegir el DT que mejor encaja en esta situación, el volver a ganar y hacerse fuerte de local. Un equipo que tenga personalidad, sea intenso y se haga fuerte de local, donde se perdió fortaleza”.

“Hay que pensar en lo que viene, en lo que significa Newell’s, sobre todo ir definiendo a los que continuarán en el plantel. Se sale con trabajo y coherencia”, confió Battión.

En ese marco, precisó que “hay que pensar en lo que viene, en lo que significa Newell’s, sobre todo a los que continuarán en el plantel. Sabemos lo que representa este escudo y la camiseta. Newell’s seduce por su historia, por lo que significa. Más allá de lo complejo de lo económico, tendremos un mercado de pases austero, esta camiseta seduce por lo que significa”, concluyó.

Ré: “Queremos que la gente se vuelva a enamorar del equipo”

“Es muy lindo poder estar en casa, el proyecto es bueno, seduce y el club nos necesita”, destacó el Colorado Ré en la presentación de la lista Fuerza Leprosa, quien integraría la secretaría técnica junto Ariel Rosada y Esteban Amut. “No está bueno verlo así a Newell’s. Queremos que el hincha y la gente se vuelva a enamorar como en las viejas épocas. Nos eligió Julián González porque está convencido de que lo podemos hacer”.

Por su parte, Bombón Rosada comentó que “nos sedujo mucho el proyecto y las personas que lo impulsan. Es una alegría volver a Newell’s porque siempre dije que cuando me necesite, voy a estar”. Y agregó: “Nos genera tristeza este presente, a ningún hincha le gusta esto. Queremos aportarle el convencimiento de lo que significa ponerse la camiseta de Newell’s. Se perdió el ADN y el hecho de volver estar en los puestos de arriba”.

En tanto, Amut remarcó que “compartimos el proyecto en un 100%. Tenemos la calidad necesaria para poder sacarlo a Newell’s de donde está”.

Battión se encargó de subrayar que “todos los futbolistas que están en el plantel fueron evaluados, además de la proyección de los juveniles. Hay que rescatar la historia de un club formador. Estoy muy esperanzado”.