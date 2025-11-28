La Capital | Zoom | Martín Fierro

Martín Fierro de Cable 2025: uno por uno, todos los ganadores

En una gala llena de sorpresas, Aptra reconoció a figuras y programas de la televisión argentina por cable

28 de noviembre 2025 · 11:41hs
Gustavo Sylvestre se quedó con el Martín Fierro de Oro

Gustavo Sylvestre se quedó con el Martín Fierro de Oro

Este jueves por la noche se vivió una nueva edición de los Premios Martín Fierro de Cable, donde personajes y artistas fueron reconocidos por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) en su labor durante 2025. La gala estuvo conducida por Juan Di Natale y Lizy Tagliani.

En el marco de la presentación del evento, Luis Ventura, presidente de Aptra, se refirió a las últimas críticas vinculadas al ente: "Esto nos permite terminar con el ‘boludaje’ de los últimos días donde todo el mundo empezó a despotricar en contra de un premio que hace años está instalado y que se ganó un lugar en el mundo".

Además, el mediático periodista de espectáculos anunció un sorpresivo cambio para el galardón más aclamado: "Vamos a tener el estreno de la primera estatuilla con un baño de oro genuino. El Martin Fierro de oro va a ser una estatuilla de oro genuino".

Antes del inicio de la entrega de los premios, Ventura destacó la importancia de la televisión en la actualidad: "Es el sistema de comunicación más poderoso del mundo. Nadie te va a dar la impronta y la rapidez de la noticia".

Quiénes fueron los ganadores de los Martín Fierro de Cable 2025

Martín Fierro de Oro: Gustavo Sylvestre (C5N)

Producción integral: C5N

Conducción masculina: Jonatan Viale (TN)

Servicio informativo: C5N

Noticiero deportivo: Sportscenter (ESPN)

Musical: La Viola (Fernando Molinero – TN)

Interés general diario: Duro de domar (C5N)

Programa de servicios: Transición 2030 (Cata De Elía – A24)

Columnista político: Iván Schargrodsky (C5N) / Daniel Bilotta (LN+)

Rural: TN Campo (Eleonora Cole – TN)

Periodístico: Argenzuela (Jorge Rial – C5N)

Cultural y educativo: Los 7 locos (Cristina Mucci – Canal de la Ciudad)

Conducción femenina: Débora Plager (LN+)

Periodístico deportivo: TN Deportivo (TN)

Producción General: Nicolás Bocache (C5N)

Turismo y tiempo libre: El turismo y la hospitalidad (Cristina Castro – Canal 26)

Labor periodística femenina: Rosario Ayerdi (C5N)

Periodista de Judiciales: Rodolfo Baqué (A24) / Rodrigo Alegre (TN)

Labor periodística masculina: Gustavo Sylvestre (C5N)

Deportes extremos: Winter News (María Ungaro – ESPN/Disney)

Columnista económico: Rosalía Costantino (C5N)

Revelación: Ornella Flench (Emprendi2 – Ciudad Magazine)

Panelista: Santiago Cúneo (A24)

Magazine: Chiche 2024 (Crónica TV)

Jazz, Tango y Folclore: Fiesta Gaucha (Daniel San Luis – América Sports)

Labor periodística deportiva: Gustavo Grabia ("Presión Alta" - TyC Sports)

Interés general semanal: GPS (A24)

Cronista: Manu Jove (TN)

Noticiero: TN de Noche (Franco Mercuriali - TN)

Económico: Comunidad de Negocios (LN+)

Arte, moda y tendencia: La jaula de la moda (Joaquín “El Pollo” Álvarez – Ciudad Magazine)

Deportivo: Última vuelta (Mauricio Mansilla, Eduardo Ruiz – DeporTV)

Temas médicos: El secreto mejor guardado (Fernando Felice – A24)

Documental: Menem Junior, la muerte del hijo del Presidente (Discovery Chanel)

Mejor programa de entrevistas: +Caras (Héctor Maugeri – Caras TV)

