Martín Fierro de Cable 2025: uno por uno, todos los ganadores

Este jueves por la noche se vivió una nueva edición de los Premios Martín Fierro de Cable, donde personajes y artistas fueron reconocidos por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) en su labor durante 2025. La gala estuvo conducida por Juan Di Natale y Lizy Tagliani.
En el marco de la presentación del evento, Luis Ventura, presidente de Aptra, se refirió a las últimas críticas vinculadas al ente: "Esto nos permite terminar con el ‘boludaje’ de los últimos días donde todo el mundo empezó a despotricar en contra de un premio que hace años está instalado y que se ganó un lugar en el mundo".
Además, el mediático periodista de espectáculos anunció un sorpresivo cambio para el galardón más aclamado: "Vamos a tener el estreno de la primera estatuilla con un baño de oro genuino. El Martin Fierro de oro va a ser una estatuilla de oro genuino".
Antes del inicio de la entrega de los premios, Ventura destacó la importancia de la televisión en la actualidad: "Es el sistema de comunicación más poderoso del mundo. Nadie te va a dar la impronta y la rapidez de la noticia".
>> Leer más: Martín Fierro de la Salud: el Hospital Italiano de Rosario es la única institución privada local nominada
Quiénes fueron los ganadores de los Martín Fierro de Cable 2025
Martín Fierro de Oro: Gustavo Sylvestre (C5N)
Producción integral: C5N
Conducción masculina: Jonatan Viale (TN)
Servicio informativo: C5N
Noticiero deportivo: Sportscenter (ESPN)
Musical: La Viola (Fernando Molinero – TN)
Interés general diario: Duro de domar (C5N)
Programa de servicios: Transición 2030 (Cata De Elía – A24)
Columnista político: Iván Schargrodsky (C5N) / Daniel Bilotta (LN+)
Rural: TN Campo (Eleonora Cole – TN)
Periodístico: Argenzuela (Jorge Rial – C5N)
Cultural y educativo: Los 7 locos (Cristina Mucci – Canal de la Ciudad)
Conducción femenina: Débora Plager (LN+)
Periodístico deportivo: TN Deportivo (TN)
Producción General: Nicolás Bocache (C5N)
Turismo y tiempo libre: El turismo y la hospitalidad (Cristina Castro – Canal 26)
Labor periodística femenina: Rosario Ayerdi (C5N)
Periodista de Judiciales: Rodolfo Baqué (A24) / Rodrigo Alegre (TN)
Labor periodística masculina: Gustavo Sylvestre (C5N)
Deportes extremos: Winter News (María Ungaro – ESPN/Disney)
Columnista económico: Rosalía Costantino (C5N)
Revelación: Ornella Flench (Emprendi2 – Ciudad Magazine)
Panelista: Santiago Cúneo (A24)
Magazine: Chiche 2024 (Crónica TV)
Jazz, Tango y Folclore: Fiesta Gaucha (Daniel San Luis – América Sports)
Labor periodística deportiva: Gustavo Grabia ("Presión Alta" - TyC Sports)
Interés general semanal: GPS (A24)
Cronista: Manu Jove (TN)
Noticiero: TN de Noche (Franco Mercuriali - TN)
Económico: Comunidad de Negocios (LN+)
Arte, moda y tendencia: La jaula de la moda (Joaquín “El Pollo” Álvarez – Ciudad Magazine)
Deportivo: Última vuelta (Mauricio Mansilla, Eduardo Ruiz – DeporTV)
Temas médicos: El secreto mejor guardado (Fernando Felice – A24)
Documental: Menem Junior, la muerte del hijo del Presidente (Discovery Chanel)
Mejor programa de entrevistas: +Caras (Héctor Maugeri – Caras TV)