Martín Fierro de Cable 2025: uno por uno, todos los ganadores En una gala llena de sorpresas, Aptra reconoció a figuras y programas de la televisión argentina por cable 28 de noviembre 2025 · 11:41hs

Gustavo Sylvestre se quedó con el Martín Fierro de Oro

Este jueves por la noche se vivió una nueva edición de los Premios Martín Fierro de Cable, donde personajes y artistas fueron reconocidos por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) en su labor durante 2025. La gala estuvo conducida por Juan Di Natale y Lizy Tagliani.

En el marco de la presentación del evento, Luis Ventura, presidente de Aptra, se refirió a las últimas críticas vinculadas al ente: "Esto nos permite terminar con el ‘boludaje’ de los últimos días donde todo el mundo empezó a despotricar en contra de un premio que hace años está instalado y que se ganó un lugar en el mundo".

Además, el mediático periodista de espectáculos anunció un sorpresivo cambio para el galardón más aclamado: "Vamos a tener el estreno de la primera estatuilla con un baño de oro genuino. El Martin Fierro de oro va a ser una estatuilla de oro genuino".

Antes del inicio de la entrega de los premios, Ventura destacó la importancia de la televisión en la actualidad: "Es el sistema de comunicación más poderoso del mundo. Nadie te va a dar la impronta y la rapidez de la noticia".

>> Leer más: Martín Fierro de la Salud: el Hospital Italiano de Rosario es la única institución privada local nominada Quiénes fueron los ganadores de los Martín Fierro de Cable 2025 Martín Fierro de Oro: Gustavo Sylvestre (C5N) Producción integral: C5N Conducción masculina: Jonatan Viale (TN) Servicio informativo: C5N Noticiero deportivo: Sportscenter (ESPN) Musical: La Viola (Fernando Molinero – TN) Interés general diario: Duro de domar (C5N) Programa de servicios: Transición 2030 (Cata De Elía – A24) Columnista político: Iván Schargrodsky (C5N) / Daniel Bilotta (LN+) Rural: TN Campo (Eleonora Cole – TN) Periodístico: Argenzuela (Jorge Rial – C5N) Cultural y educativo: Los 7 locos (Cristina Mucci – Canal de la Ciudad) Conducción femenina: Débora Plager (LN+) Periodístico deportivo: TN Deportivo (TN) Producción General: Nicolás Bocache (C5N) Turismo y tiempo libre: El turismo y la hospitalidad (Cristina Castro – Canal 26) Labor periodística femenina: Rosario Ayerdi (C5N) Periodista de Judiciales: Rodolfo Baqué (A24) / Rodrigo Alegre (TN) Labor periodística masculina: Gustavo Sylvestre (C5N) Deportes extremos: Winter News (María Ungaro – ESPN/Disney) Columnista económico: Rosalía Costantino (C5N) Revelación: Ornella Flench (Emprendi2 – Ciudad Magazine) Panelista: Santiago Cúneo (A24) Magazine: Chiche 2024 (Crónica TV) Jazz, Tango y Folclore: Fiesta Gaucha (Daniel San Luis – América Sports) Labor periodística deportiva: Gustavo Grabia ("Presión Alta" - TyC Sports) Interés general semanal: GPS (A24) Cronista: Manu Jove (TN) Noticiero: TN de Noche (Franco Mercuriali - TN) Económico: Comunidad de Negocios (LN+) Arte, moda y tendencia: La jaula de la moda (Joaquín “El Pollo” Álvarez – Ciudad Magazine) Deportivo: Última vuelta (Mauricio Mansilla, Eduardo Ruiz – DeporTV) Temas médicos: El secreto mejor guardado (Fernando Felice – A24) Documental: Menem Junior, la muerte del hijo del Presidente (Discovery Chanel) Mejor programa de entrevistas: +Caras (Héctor Maugeri – Caras TV)