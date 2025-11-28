La Capital | La Ciudad | trabajadores

Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de diciembre

Desde el Ministerio de Economía de Santa Fe dieron a conocer las fechas del cobro de salarios de diciembre para los trabajadores públicos

28 de noviembre 2025 · 09:38hs
El gobierno de la provincia compartió en qué fechas percibirán sus haberes los trabajadores estatales de Santa Fe.

El gobierno de la provincia compartió en qué fechas percibirán sus haberes los trabajadores estatales de Santa Fe.

El gobierno de la provincia de Santa Fe comunicó a los trabajadores públicos las fechas de pago en las que recibirán sus haberes correspondientes al mes de diciembre. La información establece que los cobros se efectuarán desde el lunes 1 de diciembre hasta el viernes 5 de diciembre

La liquidación de los haberes incluye el aumento acordado en paritarias y la compensación salarial anunciada. La actualización total alcanzará el 9,8 % en relación al sueldo de junio. Las escalas más bajas, que gracias a los mínimos garantizados tuvieron un aumento por sobre la inflación (10 %), tendrán también un incremento del mínimo garantizado en noviembre de $ 30 mil con respecto a octubre.

El primer turno corresponde al escalafón policial y los pasivos que cobren hasta a $ 1.100.000, quienes encontrarán acreditados sus pagos desde el lunes 1 de diciembre. Por su parte, las autoridades superiores de los tres poderes cobrarán el viernes 5 de diciembre.

Cronograma de pago de haberes de abril para trabajadores provinciales

Así quedó dispuesto el cronograma de pagos para los trabajadores provinciales:

Lunes 1 de diciembre (acreditación en cuenta sábado 29 de noviembre)

  • Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.100.000
  • Escalafón Policial y Penitenciario

Martes 2 de diciembre

  • Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.100.000
  • Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio

Miércoles 3 de diciembre

  • Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $1.100.000
  • Docentes de Escuelas Privadas Históricas

Jueves 4 de diciembre

  • Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $1.100.000

Viernes 5 de diciembre

  • Autoridades Superiores del Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.
