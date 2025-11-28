Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de diciembre Desde el Ministerio de Economía de Santa Fe dieron a conocer las fechas del cobro de salarios de diciembre para los trabajadores públicos 28 de noviembre 2025 · 09:38hs

El gobierno de la provincia compartió en qué fechas percibirán sus haberes los trabajadores estatales de Santa Fe.

El gobierno de la provincia de Santa Fe comunicó a los trabajadores públicos las fechas de pago en las que recibirán sus haberes correspondientes al mes de diciembre. La información establece que los cobros se efectuarán desde el lunes 1 de diciembre hasta el viernes 5 de diciembre

La liquidación de los haberes incluye el aumento acordado en paritarias y la compensación salarial anunciada. La actualización total alcanzará el 9,8 % en relación al sueldo de junio. Las escalas más bajas, que gracias a los mínimos garantizados tuvieron un aumento por sobre la inflación (10 %), tendrán también un incremento del mínimo garantizado en noviembre de $ 30 mil con respecto a octubre.

El primer turno corresponde al escalafón policial y los pasivos que cobren hasta a $ 1.100.000, quienes encontrarán acreditados sus pagos desde el lunes 1 de diciembre. Por su parte, las autoridades superiores de los tres poderes cobrarán el viernes 5 de diciembre.

Cronograma de pago de haberes de abril para trabajadores provinciales Así quedó dispuesto el cronograma de pagos para los trabajadores provinciales: Lunes 1 de diciembre (acreditación en cuenta sábado 29 de noviembre) Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.100.000

Escalafón Policial y Penitenciario Martes 2 de diciembre Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.100.000

Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio Miércoles 3 de diciembre Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $1.100.000

Docentes de Escuelas Privadas Históricas Jueves 4 de diciembre Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $1.100.000 Viernes 5 de diciembre Autoridades Superiores del Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.