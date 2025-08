Nuevo giro en Red Bull: crecen las dudas sobre quién acompañará a Verstappen

Los movimientos en la escudería austríaca no paran y las dudas apuntan a Yuki Tsunoda, cuyo futuro es por ahora incierto

“Normalmente, no hablamos de pilotos hasta las vacaciones de verano. Yuki siempre ha sido un protegido de Honda. La semana que viene hablaremos con él y veremos qué camino tomar” , expresó Marko, dejando entrever que Tsunoda no tiene garantizada su continuidad . Cabe destacar que el fabricante japonés dejará de proveer motores a Red Bull a partir de 2026 y pasará a trabajar con Aston Martin .

Yuki Tsunoda Red Bull Tsunoda obtuvo apenas 10 puntos en once carreras con Red Bull. AP

Tras el inicio de temporada fallido con Liam Lawson, Tsunoda fue finalmente ascendido a la segunda butaca de Red Bull, luego de años en Racing Bulls esperando su oportunidad. Con once carreras acompañando a Verstappen, sumó apenas 10 puntos, lo que generó descontento en el equipo. Para sumarle problemas al japonés, Isack Hadjar comenzó a resonar como nombre de posible reemplazo.

Las comparaciones con Verstappen, un tanto injustas

El propio Tsunoda se refirió a las comparaciones con Verstappen en la última semana. Según testimonios citados por Fox Sports, el japonés destacó que su compañero “saca rendimiento de forma constante en cada sesión, en cada gran premio” de una manera “impresionante”. En la misma línea, agregó: “No es algo que se pueda hacer fácilmente, y parece que él sí puede. Parece que lo hace con facilidad”.

“Pero, al mismo tiempo, no creo que sea justo comparar. Y no quiero compararme directamente con él porque él lleva nueve años en ese coche y yo acabo de subirme. Ya veremos si algún día tengo exactamente el mismo coche. Hasta ese momento, no puedo compararme directamente”, aclaró.

Tsunoda llegó a Alpha Tauri, actualmente Racing Bulls, en 2021 de la mano de Honda, que acompañó todo su proceso e hizo fuerza para que sea promovido a comienzos del 2025. No obstante, la llegada de Ford y la salida del fabricante japonés con destino a Aston Martin mantienen en peligro su butaca.

Max Verstappen Red Bull .png Finalmente, Max Verstappen continuará en Red Bull en 2026. AP

La gran salida de Red Bull

Por otro lado, el gran movimiento de la escudería austríaca se dio hace apenas unas semanas, con la salida de Christian Horner, exdirector del equipo desde hace 20 años. Las tensiones entre el británico y Verstappen fueron decisivas para determinar el drástico giro.

El histórico jefe, múltiple campeón con Red Bull, fue reemplazado por Laurent Mekies, quien rápidamente obtuvo resultados con la victoria del piloto neerlandés en la carrera sprint del GP de Bélgica.

A su vez, Marko se refirió al nuevo líder del equipo y valoró su llegada. “Se integró bien en el equipo y, al ser un ingeniero experimentado, ha tenido excelentes conversaciones con nuestros pilotos. Max sabe que estamos trabajando duro y no hay frustración”, remarcó.