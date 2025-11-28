El rosarino Valentino Merlo sorprendió con su show en los Martín Fierro de Cable

El momento más emotivo de la gala: el joven artista fue el encargado de musicalizar el homenaje a las figuras que fallecieron en 2025

Valentino Merlo hizo emocionar a todos con su interpetación en los Martin Fierro de Cable

Este jueves por la noche se entregaron los Martín Fierro de Cable , la premiación organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) que reconoce contenidos de la televisión por cable y la radio. Uno de los momentos más destacados de la velada fue el clásico segmento In Memoriam, que contó con la voz del rosarino Valentino Merlo .

El salón Golden Center de Buenos Aires se colmó de figuras del espectáculo y la televisión para vivir la ceremonia, conducida por Lizy Tagliani y Juan Di Natale. Durante la gala se dedicó unmomento especial para recordar a las personalidades que fallecieron en este 2025.

El encargado de ponerle música a este segmento fue el rosarino Valentino Merlo. Con apenas 16 años, el joven que empezó cantando en las piletas del Saladillo hoy se convirtió en una revelación. De hecho, en el último año, dio su primer show en el Movistar Arena y formó parte de la sesión “Fa!”, el proyecto de Mex Urtizberea.

Ahora, su voz fue la elegida para acompañar el recuerdo de figuras queridas como Antonio Gasalla, Miguel Ángel Russo, Jorge Lanata y La Locomotora.

El emotivo In Memorian con Valentino Merlo

Los encargados de presentar el emotivo segmento en memoria de las celebridades fallecidas en 2025 fueron los conductores de la ceremonia. “Les vamos a pedir que vayan prendiendo las linternas de sus celulares”, pidió Lizy Tagliani. Juan Di Natale agregó: “Vamos a tomarnos un instante para la emoción, para el recuerdo. Les vamos a pedir que nos ayuden a construir un cielo de emoción”.

Con el escenario iluminado únicamente por las luces de los celulares del público, hizo su entrada Valentino Merlo. Antes de comenzar, el joven rosarino se tomó un momento y dijo: “Con mucho respeto para los seres queridos, colegas y amigos que ya no están, pero los llevamos en el corazón. Muchísimas gracias”.

Luego, interpretó el clásico de Luis Alberto Spinetta “Seguir viviendo sin tu amor”. En las pantallas comenzaron a proyectarse imágenes de las figuras que se despidieron este 2025.

Entre los recordados apareció la boxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras y su frase resonó en el salón: “La vida es una pelea. Luchá, dale para adelante”. También se recordó a Miguel Ángel Russo, Antonio Gasalla, Jorge Lanata, Atilio Veronelli, entre otros.

“Imagínense que ahora todo se termina. Bueno, traten de vivir sin arrepentirse de lo que no hicieron. Creemos que sí, pero no hay tiempo”, se oyó en la voz del periodista. Después se escuchó la voz del actor diciendo: “Lo más difícil en la vida es actualizarse, actualizar la expresión de uno”.

