Vivencias en primera persona sobre lo que fue la Maratón Nocturna de Baigorria

La Maratón Nocturna de Granadero Baigorria se convirtió en una verdadera fiesta del deporte , congregando a vecinos y atletas que compartieron la emoción de la carrera bajo las estrellas. Más allá de la competencia, el evento se destacó por la energía de la comunidad y las historias personales que impulsaron a cada corredor a cruzar la meta.

Los ganadores y participantes de las distintas categorías compartieron sus impresiones, poniendo en relieve el valor del esfuerzo, el entrenamiento y el espíritu comunitario que caracterizó a la jornada.

Alexis Gardini, ganador de los 10K , celebró su triunfo en casa y subrayó la constancia y el trabajo duro: “Se me dio poder ganar acá de local. Vengo intentando ya hace un par de años y siempre se me había dado segundo, tercero . Hoy se pudo dar. Mucho, mucho entreno hay detrás de todo esto.”

Por su parte, Emiliano, ganador de los 5K, expresó la alegría de su primera victoria y la experiencia de correr en la ciudad: “ Mi primera carrera ganada y la primera vez en Baigorria . Tenía ganas de participar, siempre me gustan las competencias en distintos lugares. La verdad que el clima acompañó… pudimos dar todo y se logró el objetivo”.

Pedro, tercer puesto en los 10K, manifestó su satisfacción por superar sus resultados anteriores y alcanzar el podio: “Felicidades, contento porque el año pasado había quedado cuarto y estaba buscando este año el podio y, lo pude conseguir”.

El evento también resonó profundamente entre los corredores amateurs, quienes destacaron el componente emocional de la maratón. Brisa, una participante debutante, compartió sus nervios y la grata sorpresa con el recorrido: “Estaba súper nerviosa, nunca había corrido, me preparé, me preparé. No conocía mucho Baigorria, solamente la parte de la plaza, pero re bien, me re gustó, así que, hermosa experiencia”.

Cristián, acompañante incansable de Santiago, relató la experiencia de correr como guía y transformar los obstáculos en confianza compartida. Con cada palabra y cada tirón de la cuerda, convierte el silencio y la oscuridad del camino en un sendero audible y seguro: “Nos vamos ayudando mutuamente. A veces él está cansado, yo lo aliento, y a veces estoy cansado yo y me dice ‘dale, dale, dale’. No paramos, caminamos, seguimos, pero siempre para adelante.”

La Maratón Nocturna de Granadero Baigorria demostró ser mucho más que una prueba de resistencia: fue un espacio de encuentro, superación personal y cohesión social, reafirmando el papel del deporte como motor de unidad en la ciudad.

