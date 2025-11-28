La Capital | La Región | maratón

Vivencias en primera persona sobre lo que fue la Maratón Nocturna de Baigorria

Vecinos y atletas transformaron el encuentro en una celebración comunitaria, donde las historias y el espíritu de superación dieron sentido a la carrera

28 de noviembre 2025 · 11:37hs
Alexis Gardini

Alexis Gardini, ganador de los 10K, celebró su triunfo en casa y subrayó la constancia y el trabajo duro.
Vivencias en primera persona sobre lo que fue la Maratón Nocturna de Baigorria

Vivencias en primera persona sobre lo que fue la Maratón Nocturna de Baigorria

La Maratón Nocturna de Granadero Baigorria se convirtió en una verdadera fiesta del deporte, congregando a vecinos y atletas que compartieron la emoción de la carrera bajo las estrellas. Más allá de la competencia, el evento se destacó por la energía de la comunidad y las historias personales que impulsaron a cada corredor a cruzar la meta.

Los ganadores y participantes de las distintas categorías compartieron sus impresiones, poniendo en relieve el valor del esfuerzo, el entrenamiento y el espíritu comunitario que caracterizó a la jornada.

Ganadores de la maratón

Alexis Gardini, ganador de los 10K, celebró su triunfo en casa y subrayó la constancia y el trabajo duro: “Se me dio poder ganar acá de local. Vengo intentando ya hace un par de años y siempre se me había dado segundo, tercero. Hoy se pudo dar. Mucho, mucho entreno hay detrás de todo esto.”

Por su parte, Emiliano, ganador de los 5K, expresó la alegría de su primera victoria y la experiencia de correr en la ciudad: “Mi primera carrera ganada y la primera vez en Baigorria. Tenía ganas de participar, siempre me gustan las competencias en distintos lugares. La verdad que el clima acompañó… pudimos dar todo y se logró el objetivo”.

Granadero Baigorria - Maratón nocturna 1

Pedro, tercer puesto en los 10K, manifestó su satisfacción por superar sus resultados anteriores y alcanzar el podio: “Felicidades, contento porque el año pasado había quedado cuarto y estaba buscando este año el podio y, lo pude conseguir”.

Amateurs de la nocturna

El evento también resonó profundamente entre los corredores amateurs, quienes destacaron el componente emocional de la maratón. Brisa, una participante debutante, compartió sus nervios y la grata sorpresa con el recorrido: “Estaba súper nerviosa, nunca había corrido, me preparé, me preparé. No conocía mucho Baigorria, solamente la parte de la plaza, pero re bien, me re gustó, así que, hermosa experiencia”.

Granadero Baigorria - maratón nocturna 3

Cristián, acompañante incansable de Santiago, relató la experiencia de correr como guía y transformar los obstáculos en confianza compartida. Con cada palabra y cada tirón de la cuerda, convierte el silencio y la oscuridad del camino en un sendero audible y seguro: “Nos vamos ayudando mutuamente. A veces él está cansado, yo lo aliento, y a veces estoy cansado yo y me dice ‘dale, dale, dale’. No paramos, caminamos, seguimos, pero siempre para adelante.”

La Maratón Nocturna de Granadero Baigorria demostró ser mucho más que una prueba de resistencia: fue un espacio de encuentro, superación personal y cohesión social, reafirmando el papel del deporte como motor de unidad en la ciudad.

>>Leer más: Baigorria vibró con la edición 2025 de su Maratón Nocturna

Noticias relacionadas
El maratón Copa Santa Fe tuvo largada y llegada frente al Monumento a la Bandera.

Tres mil corredores en la primera edición del maratón Copa Santa Fe en Rosario

Operativo dengue: desde el municipio de Roldán se realizan acciones de prevención en lugares públicos, clubes y barrios.

Objetivo dengue: realizan en Roldán acciones coordinadas entre el municipio y las instituciones locales

El flamante hospital de alta complejidad está en la ciudad de Rafaela 

Santa Fe inaugura el hospital público más moderno del país

La jornada contará con los shows en vivo de Martín Cuentos y Canciones, La Anatomía del Monstruo y Ruda Spray.

Se viene "Rockeando en familia", el evento cultural de Alvear

Ver comentarios

Las más leídas

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newells con varios campeones

Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newell's con varios campeones

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

El hombre imán: repudio por un acto antivacunas en el Congreso

El "hombre imán": repudio por un acto antivacunas en el Congreso

Lo último

Colapinto no pudo hacer mucho con el Alpine y largará último la sprint con Pierre Gasly al lado

Colapinto no pudo hacer mucho con el Alpine y largará último la sprint con Pierre Gasly al lado

La actividad económica cortó la racha negativa con un leve repunte en octubre

La actividad económica cortó la racha negativa con un leve repunte en octubre

Fabbiani dijo que salvó a Newells del descenso y que no sabe por qué lo echaron

Fabbiani dijo que salvó a Newell's del descenso y que no sabe por qué lo echaron

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

El hermano del jefe de Los Monos quedó preso y será imputado la semana próxima por una causa de microtráfico en la zona sur de Rosario

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado
La Fluvial amplía la frecuencia de los cruces a la isla tras un récord de demanda
La Ciudad

La Fluvial amplía la frecuencia de los cruces a la isla tras un récord de demanda

Nación quitará subsidios a la luz y el gas en 2026: cómo será el ajuste de tarifas
Economía

Nación quitará subsidios a la luz y el gas en 2026: cómo será el ajuste de tarifas

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación
La Ciudad

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana
La Ciudad

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal
LA REGION

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newells con varios campeones

Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newell's con varios campeones

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

El hombre imán: repudio por un acto antivacunas en el Congreso

El "hombre imán": repudio por un acto antivacunas en el Congreso

El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones

El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones

Ovación
Fabbiani dijo que salvó a Newells del descenso y que no sabe por qué lo echaron
OVACIÓN

Fabbiani dijo que salvó a Newell's del descenso y que no sabe por qué lo echaron

Fabbiani dijo que salvó a Newells del descenso y que no sabe por qué lo echaron

Fabbiani dijo que salvó a Newell's del descenso y que no sabe por qué lo echaron

Verón cuestionó el título de Central y acusó a la AFA de fuertes amenazas 

Verón cuestionó el título de Central y acusó a la AFA de "fuertes amenazas" 

Cómo le fue a Franco Colapinto en el único ensayo libre del GP de Qatar

Cómo le fue a Franco Colapinto en el único ensayo libre del GP de Qatar

Policiales
Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado
Policiales

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia

Una mujer de barrio Las Flores cayó con casi dos kilos de marihuana

Una mujer de barrio Las Flores cayó con casi dos kilos de marihuana

La Ciudad
La Fluvial amplía la frecuencia de los cruces a la isla tras un récord de demanda
La Ciudad

La Fluvial amplía la frecuencia de los cruces a la isla tras un récord de demanda

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación

¿Cuáles son los principales ejes de la autonomía municipal y por qué es importante?

¿Cuáles son los principales ejes de la autonomía municipal y por qué es importante?

Javkin celebró la autonomía municipal: Rosario se saca el pie que tenía sobre su cabeza

Javkin celebró la autonomía municipal: "Rosario se saca el pie que tenía sobre su cabeza"

Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 
POLITICA

Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Por Alvaro Torriglia
Economía

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida
La Ciudad

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron

Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de diciembre
La Ciudad

Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de diciembre

¡Comenzó el Black Friday! Qué rubros y marcas ofrecen descuentos
Información General

¡Comenzó el Black Friday! Qué rubros y marcas ofrecen descuentos

Atención, jubilados y pensionados: Anses confirma cuatro extras clave para diciembre
Información General

Atención, jubilados y pensionados: Anses confirma cuatro extras clave para diciembre

El tiempo en Rosario: sigue el calor antes de un fin de semana pasado por agua
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sigue el calor antes de un fin de semana pasado por agua

El hombre imán: repudio por un acto antivacunas en el Congreso
Información General

El "hombre imán": repudio por un acto antivacunas en el Congreso

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón
OVACIÓN

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: La tormenta viene
Economía

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: "La tormenta viene"

Karate rosarino del bueno: los Rosetto se lucieron en el Panamericano de Brasil
Ovación

Karate rosarino del bueno: los Rosetto se lucieron en el Panamericano de Brasil

Tres policías de Seguridad Vial imputados por pedir coimas en controles en ruta
POLICIALES

Tres policías de Seguridad Vial imputados por pedir coimas en controles en ruta

Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse en la red

Por Tomás Barrandeguy

La Ciudad

Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse en la red

Crece la preocupación por los conductores que circulan mirando el celular

Por Matías Petisce
La Ciudad

Crece la preocupación por los conductores que circulan mirando el celular

Fentanilo adulterado: diputados de Santa Fe avalaron a los familiares

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Fentanilo adulterado: diputados de Santa Fe avalaron a los familiares