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El ex-Newell's que llega a una entidad que peleará por la permanencia ante la Lepra

Sebastián Domínguez tiene todo acordado para convertirse en el nuevo entrenador de Central Córdoba (Santiago del Estero), que necesita sumar puntos para alejarse de la zona de riesgo

23 de julio 2026 · 09:30hs
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Sebastián Domínguez

Sebastián Domínguez, exjugador de Newell's, tendrá el enorme desafío de dejar al Ferroviario en primera.

Sebastián Domínguez volverá a dirigir en el fútbol argentino y será el nuevo entrenador de Central Córdoba (Santiago del Estero) luego de que las negociaciones entre las partes avanzaran en las últimas horas. El exdefensor de Newell's es el elegido por la dirigencia del Ferroviario para ocupar el lugar que dejó vacante Lucas Pusineri, quien presentó su renuncia días antes del comienzo del torneo Clausura por motivos personales.

Las conversaciones con Domínguez, quien actualmente dirige a Deportivo Garcilaso (Perú), se aceleraron durante las últimas horas y sólo restan los últimos pasos formales para que pueda asumir al frente del plantel santiagueño.

El desafío tendrá además la particularidad de marcar el regreso de Domínguez al fútbol argentino, donde comenzó su carrera como director técnico al frente de Tigre en 2024 y posteriormente tuvo un breve ciclo en Vélez.

>>Leer más: Seba Domínguez recordó el día que la barra de Newells amenazó al plantel con un arma

Después de sus experiencias en el país, el entrenador continuó su carrera en el exterior, por lo que Central Córdoba significará una nueva oportunidad en la Liga Profesional.

En busca de la regularidad de Central Córdoba

La necesidad del conjunto santiagueño por resolver rápidamente la sucesión de Pusineri está relacionada con el comienzo de la competencia: Central Córdoba debutará este viernes ante Gimnasia (Mendoza), como visitante, por la primera fecha del Clausura.

>>Leer más: Sebastián Domínguez criticó a la "Scaloneta", fue repudiado y tuvo que hacer un descargo

Domínguez llegará a un Central Córdoba que busca iniciar una nueva etapa deportiva y que también se movió en el mercado de pases, con incorporaciones como Felipe Aguilar y Leonardo Sequeira para fortalecer el plantel.

Una vez completados los últimos detalles y formalizada su llegada, Domínguez comenzará su nuevo ciclo con el objetivo de darle identidad al equipo y conseguir regularidad en el Clausura.

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