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La Feria del Libro Rosario 2026 tiene fecha confirmada y seguirá en modo primavera

El evento en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa volverá a realizarse en octubre, con más de 300 presentaciones

23 de julio 2026 · 12:52hs
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La Feria del Libro recibió más de 350.000 visitas en 2025.

Foto: Leonardo Vincenti /La Capital

La Feria del Libro recibió más de 350.000 visitas en 2025.

Una vez más, la Feria Internacional del Libro Rosario (Filros) se llevará a cabo en plena primavera. A contramano de su lugar tradicional en el calendario cultural de la ciudad, la edición 2026 se desarrollará una vez más en octubre para evitar la coincidencia con los Juegos Suramericanos.

La Municipalidad de Rosario confirmó este jueves que el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa volvera a ser el escenario del evento que reúne a autores, editores, libreros y lectores. La convocatoria va más allá de los límites de la ciudad, ya que el Ministerio de Cultura de Santa Fe interviene en la organización.

Durante la presentación, el intendente Pablo Javkin destacó que la propuesta abierta y gratuita es de "primerísimo nivel". Entre otros detalles, anticipó que habrá más de 300 presentaciones a lo largo de los 11 días de actividad en el centro rosarino.

¿Cuándo es la Feria del Libro Rosario 2026?

La 42ª Feria del Libro Rosario se llevará a cabo entre el jueves 8 de octubre y el domingo 18 del mismo mes. Así, el arranque coincidirá con el fin de semana largo por el feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Los organizadores confirmaron que se habilitarán las habituales visitas escolares con inscripción previa. Entre los preparativos de rutina, la plaza Montenegro cederá buena parte de su superficie para montar la carpa climatizada de las librerías sobre la peatonal San Martín.

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La ministra de Cultura de Santa Fe, Susana Rueda, remarcó que es "un momento histórico para apoyar a la industria y sobre todo a las editoriales independientes, que tienen mucho temor". Así se pronunció en contra del proyecto de derogación de la ley del libro, impulsado por el gobierno nacional.

Atento a la coyuntura y la agenda del Congreso, Javkin hizo una lectura similar de lo que implica el encuentro en el Fontanarrosa. "Queremos que sea un lugar de resistencia y de demostración. Ojalá que sirva como tribuna política y cultural de definición en defensa de nuestras editoriales y nuestros libreros", propuso. Así ratificó que la feria seguirá siendo "masiva, gratuita, abierta, diversa y plural".

¿Cuántas personas pasaron por la Feria del Libro en 2025?

De acuerdo al registro oficial, la última edición de la Feria del Libro concluyó con más de 350.000 visitas en 11 días. En esa ocasión, la apertura también se retrasó hasta octubre, ya que el centro cultural estaba en obras durante los festejos de los 300 años de historia de la ciudad.

Además de la convocatoria masiva, el encuentro en Rosario contó con 304 eventos, incluyendo 40 presentaciones de títulos infantiles. Alrededor de 180 autores y autoras locales asistieron a las charlas en paralelo con el montaje de 50 puestos de librerías y editoriales de todo el país.

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