Paritarias en Santa Fe: UPCN aceptó la oferta salarial y hay expectativa por la decisión de ATE

Los gremios estatales habían adelantado que la propuesta del gobierno provincial les parecía "considerable y razonable"

Los trabajadores nucleados en la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) decidieron, a través de la votación de sus afiliados, aceptar la propuesta presentada por el gobierno provincial sobre las paritarias para los empleados de la administración pública de Santa Fe . Si bien resta conocerse la postura del personal agrupado en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), ambos gremios habían adelantado que la oferta era "considerable y razonable".

Este jueves, desde UPCN indicaron que el 69% de los afiliados se decantó por aceptar la oferta salarial de la provincia , mientras que el 31% restante rechazó la propuesta.

Los gremios estatales UPCN y ATE analizaron la propuesta salarial presentada este martes por el Gobierno de Santa Fe en la paritaria de la administración central. El gobierno ofreció hasta un 16% de aumento hasta fin de año.

Tras el encuentro de los gremios con el gobierno provincial, el secretario general de UPCN, Jorge Molina, consideró que la negociación permitió mejorar la oferta inicial y aseguró que, "para el contexto que tenemos en la actividad económica privada y en la actividad económica pública nacional, es una propuesta considerable". Por su parte, el secretario adjunto de ATE, Marcelo Delfor, dijo que el objetivo es “recuperar los salarios en el marco de una situación económica desfavorable a nivel nacional”, por lo que la oferta provincial “resulta razonable”.

Cuál es la oferta de aumento en las paritarias de Santa Fe

Molina afirmó que la oferta de aumento salarial abarcará la cobertura del desfasaje entre las subas previas y la inflación del primer semestre en Santa Fe. Los propios gremialistas indicaron que "muy pocos" empleados públicos quedaron por debajo de la variación del 17,1% con el mínimo garantizado de 170.000 pesos hasta junio.

La oferta de recomposición del 10,1% se divide de la siguiente manera:

Julio: 2%

Agosto: 1,8%

Septiembre: 1,7%

Octubre: 1,6%

Noviembre: 1,5%

Diciembre: 1,5%

Por otro lado, la provincia hizo una proyección similar por mes sobre el monto mínimo garantizado para el aumento hasta fin de año. La suma fija establecida como piso se incrementará así: